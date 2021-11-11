30 лет назад, в начале ноября 1991 года, вышел альбом шотландской группы My Bloody Valentine «Loveless», краеугольный камень шугейза, одна из главных рок-пластинок в истории. Артем Макарский рассказывает, чем эта запись, стоившая музыкантам нервов, денег и сил, отличается от всего, что делали они и их последователи, и чем она интересна сейчас.

«В будущем мы так работать не будем. Мы соберем свою собственную студию, чтобы больше не задумываться о словах „стоимость записи“. Время перестанет быть проблемой, потому что никто не будет знать, когда мы начали и когда мы закончим. Мы отбросим все ненужное, будем просто работать над музыкой и точно выпустим что‑то новое, когда это покажется нам хорошим». Так в 1991 году лидер My Bloody Valentine, Кевин Шилдс, рассуждал о непростой и затянувшейся на пару лет записи альбома «Loveless». Изначально он закладывал на нее пару месяцев. Как известно, стоит бояться своих желаний: следующий альбом группа выпустит только в 2013 году. Между ними будет собранная, но не работающая студия, депрессия, невозможность написать что‑то новое (в том числе из‑за проблем со студией), постепенный распад и триумфальный реюнион. Воссоединение, к слову, произошло через год после одного из шагов к канонизации группы: книга о «Loveless» из серии о важных альбомах «33 1/3» останавливалась на том, что участники My Bloody Valentine явно не хотят бередить старые раны.

Вышла она в январе 2007 года, а в августе начались первые слухи о том, что группа снова готова выступать. В ноябре они это подтвердили, а в июне 2008-го отыграли свой первый за много лет концерт в лондонском Институте современного искусства. Их уже успели записать в живые классики и решить, что они уже не вернутся, разве что в виде сольного альбома Шилдса, но они сработали вопреки тому, что о них привыкли думать. My Bloody Valentine вообще во многом работали и существовали вопреки. Они неоднократно подчеркивали свою непринадлежность к любым сообществам — от сборника «C86»«C86»?Вышедший в 1986 году сборник актуального нового инди-рока, приложение к журналу NME (это уже вторая компиляция такого типа — прошлая выходила в 1981 году и называлась, соответственно, «C81»). Благодаря этому на подобную музыку обратили внимание другие медиа. Главные герои сборника — Primal Scream, The Wedding Present и McCarthy (будущие Stereolab), прилагавшегося к журналу NME, до шугейз-групп, многим из которых они вместе с The Jesus And Mary Chain проложили путь. Это не была изоляция от остальных, скорее, нежелание соглашаться с ярлыками, да и их карьерная траектория тоже отличалась от обычной. Первое время My Bloody Valentine выпускали только синглы, которые с тех пор не переиздавались, и сначала там пел совсем другой человек — Дейв Конвей. Их следующие записи, «Ectasy» и «Strawberry Wine», тоже больше не выходили официально, как будто именно с альбома «Isn’t Anything» группа решила начать все с чистого листа. Возвращение в этом году My Bloody Valentine на стриминги кажется в первую очередь указанием на то, что переиздания этого года наконец звучат ровно так, как надо, — такое не стыдно и залить на Spotify. Перфекционизм Шилдса — одна из самых часто обсуждаемых вещей, касающихся My Bloody Valentine. Однако «Loveless» известен еще и благодаря денежному вопросу. Он считается одним из самых дорогихНасколько?МакГи говорил про 250 тысяч фунтов, Шилдс говорит про 100-160 и что не все деньги были от Creation альбомов в истории, который чуть не разорил лейбл Creation, по словам его основателя Алана МакГи. Сам Шилдс всегда отрицал это и говорил о любви менеджера к преувеличению.

Не любит Шилдс говорить и о сорока пяти звукорежиссерах, поработавших над альбомом. По его словам, лишь шестнадцать из них были допущены до того, чтобы находиться с группой в студии (и получили за это упоминание в буклете), а всего двоим было разрешено потрогать что‑то руками.

Первым был Алан МолдерКто?Влиятельный британский продюсер, без наработок которого непредставим саунд альтернативы девяностых и нулевых. Сотрудничал с The Jesus and Mary Chain, Ride, Nine Inch Nails, The Killers, U2, Foals и другими, а вот имя второго меняется от интервью к интервью — либо это была Анджали ДаттКто это?Будущая продюсерка «Definitely Maybe» Oasis и «Wake Up Boo!» The Boo Radleys, либо Гарольд БергонКто это?Британский продюсер. Работал также с The Pogues, Red Lorry Yellow Lorry и Ten Years After. Впрочем, «с группой в студии» — это уже заявление достаточно громкое. Ведь большую часть музыки на «Loveless» Шилдс записал самостоятельно, решив, что его коллеги разучат песни уже перед туром (так оно в итоге и было). Басистка Дебби Гудж не была в студии ни минуты, гитаристка Билинда Бутчер лишь записывала вокал, а вот с барабанщиком Кольмом О’Кисогом история была куда интереснее и куда печальнее. О’Кисог, как и Шилдс, в то время практически не получал денег от лейбла, из‑за чего музыкантам приходилось жить в сквотах, и в стесненных условиях барабанщик сильно заболел. Обычно причины произошедшего не упоминаются, но известно, что у Кольма так болели ноги, что записать свои партии он был не в состоянии. В итоге Шилдс вместе с ним смог нарезать его партии так, что они были практически неотличимы от настоящих. Пришлось учиться программировать ритм на компьютере, используя семплы студийной записи.

В это, возможно, трудно поверить, но на несколько песен с «Loveless» даже сняты видео: такие же расфокусированные, как и сам альбом. Среди прочего есть и клип на песню «Only Shallow», оглушительное гитарное вступление к которой — это семпл, записанный очень много раз

«Loveless» — это вообще альбом, на котором гораздо больше семплов, чем можно себе представить , только вот ни один из них не был взят из чужой музыки. Наоборот, Шилдс прогонял через семплер Akai S1000 уже сделанные студийные записи и играл эти семплы на миди-клавиатуре. Например, оглушающие гитары во вступлении «Only Shallow» — это один семпл, повторенный несколько раз. Благодаря этим ухищрениям гитары становились еще более непохожими на себя — Молдер вспоминал, что Шилдс был крайне заинтересован тогда в звуках флейты, и действительно, в «Sometimes» и «What You Want» можно услышать что‑то похожее на духовые. Эти моменты, в которые My Bloody Valentine удается звучать так, как не звучит никто другой, потрясают и сейчас. Интересно, что это понимает и сам Шилдс, — перед выходом третьего альбома «m b v» он сравнивал «Loveless» с попыткой заглянуть в другой мир.

Существует множество споров о том, был ли это другой мир, или же конец старого.

В книге об истории пост-рока «Fearless» My Bloody Valentine занимают почетное место наряду с другой британской группой тех лет — A.R.Kane — в том числе благодаря использованию семплеров, совсем не рокерских инструментов. Придумавший термин «пост-рок» британский критик Саймон Рейнольдс называл так исполнителей, которые использовали рок-инструментарий, но пытались делать что‑то отличное от рок-музыки, под его определение попадали тогда не только Bark Psychosis, но и Stereolab. При этом My Bloody Valentine, по мнению Рейнольдса, скорее заканчивали историю рока, а не были предтечей пост-рока. Критик сравнивал группу, например, с Sonic Youth. Действительно, рев гитар на альбоме вроде бы подразумевает, что это доведение рок-идей до логического завершения. Но есть и «но».

«Loveless», в отличие от более напористого, понятного «Isn’t Anything», оттого куда сильнее повлиявшего на шугейз и нойз-рок, и тоже более осязаемого «m b v», — это зачастую довольно бестелесный, эфемерный альбом . Несмотря на обещающее печаль название «Loveless», это музыка, дарящая комфорт. А происходило это благодаря тому, что музыка показывала слушателю: бояться нечего, этот новый мир дружелюбен по отношению к тебе (чего нельзя было сказать о концертах My Bloody Valentine, которые принесли группе частичную потерю слуха). По крайней мере, именно так этот альбом воспринимается прямо сейчас, в 1991-м сингл «To Here Knows When» на BBC Radio 1 произвел, по словам очевидцев, гораздо более пугающий, обескураживающий эффект. Не в последнюю очередь наше восприятие может быть связано с тем, как эта музыка вернулась к популярности в нулевых, когда София Коппола и ее музыкальный супервайзер Брайан Ретцель не только использовали «Sometimes» в «Трудностях перевода», но и уговорили Шилдса записать для фильма несколько инструментальных треков. Этот контекст, мечтательный, нежный и слегка печальный, мы с легкостью переносим на альбом и сейчас, и сильнее всего он заметен в инструментале «Touched» с его киношными синтезаторами.

Частичная канонизация My Bloody Valentine произошла в начале нулевых, когда вышел фильм «Трудности перевода» с музыкой как самой группы, так и Кевина Шилдса

Скорее всего, новое прочтение очень радует самого Шилдса. «Loveless» для него был напрямую связан с фолком и блюзом — там тоже песенная структура не была завязана на наличии припева. Однако фолковое настроение здесь действительно прорывается сквозь гитару, и после него уже легко увидеть параллели с жанрами даже в обложке: конечно, далеко не всегда, но…

В фолке и блюзе исполнителей часто можно было заметить с верной гитарой в руке. Шилдс на обложке «Loveless» решил оставить вместо себя только гитару.

«Loveless» — это еще и альбом, в котором автор постарался вынести себя за скобки , несмотря на его постоянное и зачастую единоличное присутствие. Здесь есть тексты, но они временами еле понятны. Хотя, судя по тем местам, где различить их все-таки можно, сайт Genius со своей функцией справляется довольно хорошо (раньше Шилдс говорил, что в основном тексты его расслушали неправильно). Однако авторы изначально не считали лирику самой важной, хоть Шилдсу была необходима хорошая неважная лирика, и поэтому вокал стоит здесь в первую очередь воспринимать как инструмент. При этом лидер MBV и Бутчер во время записи альбома были на грани расставания, и этот факт невозможно игнорировать во время прослушивания «Loveless». Вчитываясь в эти тексты, можно увидеть, что нелюбовь здесь понимается не как отсутствие любви, а как нечто, обратное ее присутствию. Это слова о томлении, в которое погружают себя некогда влюбленные люди, о незнании, чего хочет другой человек, о мгновении, которое отделяет людей от собственно любви. Все эти сюжеты складываются в калейдоскоп историй о том, как чувство либо скоро угаснет, либо скоро разожжется.

Это песни из лимба, из промежуточного состояния — и в них действительно легко увидеть другой мир.

Пожалуй, именно на «Loveless» у My Bloody Valentine получилось сделать громкое и важное высказывание о том состоянии, которое воспевать было как‑то не принято, — после такого можно и надолго затихнуть. Что они и сделали. Большое количество книг и статей о группе часто намекает на то, что перфекционизм Шилдса проистекает из того, как песни звучат у него в голове: пока он не добьется своего, работа будет продолжаться. На следующем альбоме, «m b v», он попытался добиться обратного эффекта и записать песни, не задумываясь о сравнении с версиями в своей голове, и у него это получилось. Первая половина альбома — это одни из самых красивых песен, что записывала группа, а вот в конце, наоборот, Шилдс дает волю экспериментам — «in another way», «nothing is» и «wonder 2», и это песни, в которых явно прорывается бессознательное. Кажется очень важным, что на третьем своем альбоме группа решила названия всех своих песен написать с маленькой буквы, чтобы уменьшить громкость, подчеркнуть свою скромность и вкрадчивость, которая парадоксальным образом очень хорошо сочетается с их мощью и яростью. После этого можно и совсем замолчать, но кажется, у группы, всегда работавшей вопреки ожиданиям, на этот счет совсем другие планы.