My Bloody Valentine вообще во многом работали и существовали вопреки. Они неоднократно подчеркивали свою непринадлежность к любым сообществам — от сборника «C86»«C86»?Вышедший в 1986 году сборник актуального нового инди-рока, приложение к журналу NME (это уже вторая компиляция такого типа — прошлая выходила в 1981 году и называлась, соответственно, «C81»). Благодаря этому на подобную музыку обратили внимание другие медиа. Главные герои сборника — Primal Scream, The Wedding Present и McCarthy (будущие Stereolab), прилагавшегося к журналу NME, до шугейз-групп, многим из которых они вместе с The Jesus And Mary Chain проложили путь. Это не была изоляция от остальных, скорее, нежелание соглашаться с ярлыками, да и их карьерная траектория тоже отличалась от обычной.

Первым был Алан МолдерКто?Влиятельный британский продюсер, без наработок которого непредставим саунд альтернативы девяностых и нулевых. Сотрудничал с The Jesus and Mary Chain, Ride, Nine Inch Nails, The Killers, U2, Foals и другими, а вот имя второго меняется от интервью к интервью — либо это была Анджали ДаттКто это?Будущая продюсерка «Definitely Maybe» Oasis и «Wake Up Boo!» The Boo Radleys, либо Гарольд БергонКто это?Британский продюсер. Работал также с The Pogues, Red Lorry Yellow Lorry и Ten Years After.

Впрочем, «с группой в студии» — это уже заявление достаточно громкое. Ведь большую часть музыки на «Loveless» Шилдс записал самостоятельно, решив, что его коллеги разучат песни уже перед туром (так оно в итоге и было). Басистка Дебби Гудж не была в студии ни минуты, гитаристка Билинда Бутчер лишь записывала вокал, а вот с барабанщиком Кольмом О’Кисогом история была куда интереснее и куда печальнее.

О’Кисог, как и Шилдс, в то время практически не получал денег от лейбла, из‑за чего музыкантам приходилось жить в сквотах, и в стесненных условиях барабанщик сильно заболел. Обычно причины произошедшего не упоминаются, но известно, что у Кольма так болели ноги, что записать свои партии он был не в состоянии. В итоге Шилдс вместе с ним смог нарезать его партии так, что они были практически неотличимы от настоящих. Пришлось учиться программировать ритм на компьютере, используя семплы студийной записи.