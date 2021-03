(со сборника «Help!: A Day in the Life», 2005)

«Это одна из моих лучших песен, — признался Албарн в недавнем интервью Vulture. — Мне кажется, что она приобрела особую остроту, — особенно момент в концовке, о диджее, который уходит последним». С Деймоном трудно поспорить, а выбор местоимения («моих» — не группы) тут едва ли случаен. «Hong Kong» можно представить и на пластинке Blur, и в репертуаре The Good, the Bad & the Queen. Строго говоря, эта проникновенная баллада — его сольная запись, Gorillaz приписанная по ошибкеКто виноват?Издатели благотворительной компиляции под вывеской War Child — объединившем новые треки Radiohead, Coldplay, Keane и много кого еще сиквеле нашумевшего «The Help Album» . Албарн ее простил, но во время концертов в поддержку «Demon Days», где его и других музыкантов Gorillaz представляли их силуэты, выходил из тени именно ради «Hong Kong».

«Stop the Dams»

(би-сайд сингла «Kids with Guns/El Mañana», 2006)