Рубрика «Концертный зал» продолжает вспоминать любимые и воспевать новые фильмы-концерты и рок-доки. Герои очередного выпуска — славные шотландские парни глазами вредных музыкальных критиков, немецкий композитор, чьи шоу давно и по делу слывут эталонными, и предстающая в принципиально новом свете поп-звезда, только что получившая «Грэмми».

«Almost Fashionable: A Film About Travis» Задержавшись в музыкальном бизнесе на три декады, музыканты Travis явно в курсе, какая у группы репутация. Страшный приговор, довольно давно вынесенный квартету из Глазго, всякий раз сводится к вариациям на тему прилагательного nice: слишком славные парни, слишком приятные песни, слишком приличная музыка. В этом смысле решение группы — позвать нарратором посвященного ей фильма музыкального критика Уиндема Уоллеса (The Guardian, The Quietus) — кажется не просто оригинальным, но и по-своему необходимым: когда в истории нет конфликта, его нужно придумать.

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Штука в том, что Travis — одна из наименее любимых групп Уоллеса, сразу признающегося, что его отношение к группе всегда ютилось в диапазоне от неприязни (на пике ее славы) до равнодушия.

Фильм начинается с аудиозаписи телефонного звонка: фронтмен Travis Фрэн Хили рассказывает Уиндему о том, что группа отметила юбилей и едет с концертами в Мексику, предлагая ему взять у музыкантов интервью. Озадаченный журналист неуверенно соглашается, добавляя, что ему нужно свериться с календарем. Перспектива увидеть Travis живьем его в целом не удручает, но без отлучек в бар, по мнению Уоллеса, не обойдется.

«Славными» Travis были не всегда. Пару десятилетий назад, стараниями бестселлеров «The Man Who» и «The Invisible Band», они были «почти модными» — вплоть до того, что тогдашнюю прическу Хили, хипстерский ирокез, скопировал сам Дэвид Бекхэм. Но вдохновленное этим воспоминанием название фильма — очевидная самоирония, а соответствующую линию защиты поддерживает в «Almost Fashionable» разве что видеоряд «All I Want to Do Is Rock» — нарезка ее концертных исполнений в разные годы, от раннего выступления на ТВ до хедлайнерского сета на Гластонбери. Все остальное — вполне себе журналистское расследование на тему «Что плохого быть милым»? Режиссером фильма является сам Хили, но в соавторах его сценария значатся Сара Ибен (монтажер клипов FKA Twigs, Марка Ронсона и собственно Travis) и Уоллес, подключивший к разговору именитых коллег вроде Питера Пафидеса (The Times), Кита Кэмерона (Mojo) и Фионы Стерджес (The Guardian). Объединив усилия, они задаются интересными вопросами типа «можно ли воспринимать музыку как музыку?» (ответ: нет, разве что в детстве) или «что общего у Travis и крафтового эля?» (ответ: и того и другого в какой‑то момент было слишком много).

Для контраста Уоллес общается с поклонниками Travis, пришедшими на их мексиканские концерты и оперирующими исключительно выражениями в духе «любовь», «страсть» и «правда». Обсуждение Travis находит неминуемую симметрию с недавней историей на «Афише Daily», уходя в критику музыкальной критики, — чересчур озадаченной собственными критериями качества и порой забывающей, зачем это все. На эту тему имеется ударная концовка — еще одна нарезка, под демоверсию песни «Kissing in the Wind» с вышедшего через два года после фестивальной премьеры фильма альбома «10 Songs», и финальный вывод автора. «Almost Fashionable» стал доступен широкой аудитории накануне зимних праздников, дебютировав на Vimeo. Тамошние английские субтитры, слегка глуховатые к шотландским акцентам музыкантов, оказываются отдельным весельем: «так нельзя» превращается в «он не один», «суть вопроса» — в «Карен Тимьян», а «эгоистичный» — в «эгояичко». Есть тут и неожиданные камео (Лу Рида и Саши Барона Коэна в образе Али Джи), и отличные концертные записи (лучше всех — «Love Will Come Through»), и очень характерные откровения музыкантов. Никакого конфликта во всем этом в итоге нет, но настроение фильм поднимает не хуже, чем его якобы слишком положительные герои. «Travis ‎at the Palace: Live at Alexandra Palace» Продолжение банкета — концертный DVD, напоминающий, что Travis некогда и впрямь считались сертифицированными суперзвездами. Записанное 17 лет назад шоу в Alexandra Palace — кажется, последний раз, когда их лондонский сольник проходил не в клубе или театре, а в полном 10-тысячнике. При этом значительную часть — почти половину — сет-листа составляют не greatest hits, а песни с вышедшей в том же 2003 году и не особенно щедрой на хуки пластинки «12 Memories». Но жаловаться не приходится: группа в отличной форме, перед самым бисом звучит замечательная «The Humpty Dumpty Love Song» с «The Invisible Band», а на бис — праздничная (происходило все накануне Рождества) кавер-версия «Last Christmas» Wham!, напоминающая о любви группы к неожиданным перепевкам чужих хитов.

«Folklore: The Long Pond Studio Sessions» Еще один аргумент в пользу того, что прошлый год принадлежал не только пандемии, но и Тейлор Свифт (а еще одно подтверждение — ее «Грэмми» за лучший альбом). Дебютировавший на Disney+ (к сожалению, легально недоступном в России) фильм документирует очную встречу трех осно вных авторов альбома «Folklore»: самой Свифт, обычного подозреваемого, ее штатного сонграйтера, Джека Антоноффа и Аарона Десснера из The National. Оба над пластинкой работали дистанционно. Они играют песни с «Folklore» в альбомном порядке, обсуждают их в успокоительных декорациях в стилистике коттеджкор и, как выяснится впоследствии, записывают еще один инди-фолк-альбом (вышедший в декабре «Evermore»). Антонофф придуривается, Десснер трогательно сконфужен, когда Свифт признается в любви к The National, в нужный момент на связь выходит Bon Iver, но интереснее всего слушать Тейлор, после «Мисс Американы» и этого фильма кажущуюся другим человеком.

«Tripping with Nils Frahm» Учитывая, что лучший альбом Нильса Фрама («Spaces») по сути концертный, даже удивительно, что первый фильм-концерт у немца вышел только этой зимой. Визуально это вроде бы не ахти что: дядя в кепке то играет на пианино, то крутит ручки на синтезаторах. Но те, кто видел Фрама живьем, не дадут соврать: его шоу захватывают так, что другим сетам электронщиков или концертам классических композиторов (а Нильс формально принадлежит к обоим профсоюзам) и не снилось. Выпущенная стриминг-сервисом MUBI запись выступления в берлинском Funkhaus — фундаментальный Фрам: одинаково успешно вгоняющий в транс спейс-операми вроде «Fundamental Values» или «Says» и заставляющий затаить дыхание тишайшей и красивейшей «My Friend the Forest».