Задержавшись в музыкальном бизнесе на три декады, музыканты Travis явно в курсе, какая у группы репутация. Страшный приговор, довольно давно вынесенный квартету из Глазго, всякий раз сводится к вариациям на тему прилагательного nice: слишком славные парни, слишком приятные песни, слишком приличная музыка. В этом смысле решение группы — позвать нарратором посвященного ей фильма музыкального критика Уиндема Уоллеса ( The Guardian , The Quietus) — кажется не просто оригинальным, но и по-своему необходимым: когда в истории нет конфликта, его нужно придумать.

«Славными» Travis были не всегда. Пару десятилетий назад, стараниями бестселлеров «The Man Who» и «The Invisible Band», они были «почти модными» — вплоть до того, что тогдашнюю прическу Хили, хипстерский ирокез, скопировал сам Дэвид Бекхэм. Но вдохновленное этим воспоминанием название фильма — очевидная самоирония, а соответствующую линию защиты поддерживает в «Almost Fashionable» разве что видеоряд «All I Want to Do Is Rock» — нарезка ее концертных исполнений в разные годы, от раннего выступления на ТВ до хедлайнерского сета на Гластонбери.

Все остальное — вполне себе журналистское расследование на тему «Что плохого быть милым»? Режиссером фильма является сам Хили, но в соавторах его сценария значатся Сара Ибен (монтажер клипов FKA Twigs, Марка Ронсона и собственно Travis) и Уоллес, подключивший к разговору именитых коллег вроде Питера Пафидеса (The Times), Кита Кэмерона (Mojo) и Фионы Стерджес (The Guardian). Объединив усилия, они задаются интересными вопросами типа «можно ли воспринимать музыку как музыку?» (ответ: нет, разве что в детстве) или «что общего у Travis и крафтового эля?» (ответ: и того и другого в какой‑то момент было слишком много).