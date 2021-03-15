2020 год был худшим годом в истории кинематографа. В эпоху коронавируса есть куда более значительные поводы для грусти, но распределение призов — подходящий момент, чтобы посмотреть в зеркало заднего вида, вздрогнуть и поскорее перевести взгляд обратно на дорогу. «Оскар» подводит итоги года, в котором почти не было блокбастеров, в котором главный кинофестиваль мира был отменен, а остальные прошли на минимальных оборотах, в котором кинотеатры месяцами стояли закрытыми, почти все текущие съемки и даже постпродакшен были надолго приостановлены, а уже готовые фильмы все, кто мог себе это позволить, перенесли на будущее.

Вместо ожидавшихся Уэса Андерсона и Пола Верхувена, Леоса Каракса и Аны Лили Амирпур, Ридли Скотта и Дени Вильнева, Джо Райта и Эдгара Райта, Стивена Спилберга и Клинта Иствуда, Терренса Малика и Джейн Кэмпион, Джоанны Хогг и Эдриана Лайна, и многих других, мы смотрели (а чаще не смотрели) кино, которое студиям было не очень жалко сбросить на стриминги. Можно было бы предположить, что на фоне молчания тяжеловесов как‑то особенно звонко зазвучат новые интересные голоса, но увы, это так не работает: интригующих дебютов и вторых фильмов в минувшем году тоже было пропорционально меньше, чем обычно.

Для сезона наград это означает, что никогда еще конкуренция на финишной прямой не была такой низкой. Шорт-лист в номинации «Лучший фильм» вроде бы выглядит нормально, почти как обычно — крепкие фильмы о проблемах со здоровьем, борьбе за свои права, бедности и эмигрантском опыте плюс фильм про Голливуд, — но, вообще-то, этот список вгоняет в страшную тоску . Не столько содержанием (таким, на четверочку), сколько осознанием того, что за его пределами просто ничего не осталось — в восьмерку влезло вообще все мало-мальски заметное, и при этом осталось место даже для «Девушки, подающей надежды».

На этом фоне политические завоевания Киноакадемии, ожидаемые и уже свершившиеся, — небывалое представительство небелых актеров и актрис, неизбежный, кажется, триумф режиссера, который не только женщина, но и китаянка, плюс множество первопроходцев поменьше (первый азиат в своей категории, первый мусульманин, первая черная женщина и так далее) — не то чтобы теряют значение, конечно же, нет, но выглядят слегка иначе. Они, наоборот, из побочного итога «Оскара» окончательно превращаются в единственное его важное содержание.