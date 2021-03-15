Нынешний расклад оскаровских номинантов — отличный повод подвести итоги и задуматься о том, кому сейчас вообще нужен «Оскар». Станислав Зельвенский — о награде после «Паразитов» и вируса.
2020 год был худшим годом в истории кинематографа. В эпоху коронавируса есть куда более значительные поводы для грусти, но распределение призов — подходящий момент, чтобы посмотреть в зеркало заднего вида, вздрогнуть и поскорее перевести взгляд обратно на дорогу. «Оскар» подводит итоги года, в котором почти не было блокбастеров, в котором главный кинофестиваль мира был отменен, а остальные прошли на минимальных оборотах, в котором кинотеатры месяцами стояли закрытыми, почти все текущие съемки и даже постпродакшен были надолго приостановлены, а уже готовые фильмы все, кто мог себе это позволить, перенесли на будущее.
Вместо ожидавшихся Уэса Андерсона и Пола Верхувена, Леоса Каракса и Аны Лили Амирпур, Ридли Скотта и Дени Вильнева, Джо Райта и Эдгара Райта, Стивена Спилберга и Клинта Иствуда, Терренса Малика и Джейн Кэмпион, Джоанны Хогг и Эдриана Лайна, и многих других, мы смотрели (а чаще не смотрели) кино, которое студиям было не очень жалко сбросить на стриминги. Можно было бы предположить, что на фоне молчания тяжеловесов как‑то особенно звонко зазвучат новые интересные голоса, но увы, это так не работает: интригующих дебютов и вторых фильмов в минувшем году тоже было пропорционально меньше, чем обычно.
Для сезона наград это означает, что никогда еще конкуренция на финишной прямой не была такой низкой. Шорт-лист в номинации «Лучший фильм» вроде бы выглядит нормально, почти как обычно — крепкие фильмы о проблемах со здоровьем, борьбе за свои права, бедности и эмигрантском опыте плюс фильм про Голливуд, — но, вообще-то, этот список вгоняет в страшную тоску. Не столько содержанием (таким, на четверочку), сколько осознанием того, что за его пределами просто ничего не осталось — в восьмерку влезло вообще все мало-мальски заметное, и при этом осталось место даже для «Девушки, подающей надежды».
На этом фоне политические завоевания Киноакадемии, ожидаемые и уже свершившиеся, — небывалое представительство небелых актеров и актрис, неизбежный, кажется, триумф режиссера, который не только женщина, но и китаянка, плюс множество первопроходцев поменьше (первый азиат в своей категории, первый мусульманин, первая черная женщина и так далее) — не то чтобы теряют значение, конечно же, нет, но выглядят слегка иначе. Они, наоборот, из побочного итога «Оскара» окончательно превращаются в единственное его важное содержание.
Содержательно сюрпризов сегодня практически не было. Ну чуть обидели «Одну ночь в Майами»: многие ожидали увидеть его в главной и режиссерской номинациях. В режиссерскую пятерку внезапно попал Томас Винтерберг. Учитывая его популярность в России, можно считать это утешением за досрочный вылет Андрея Кончаловского, тоже слегка удивительный.
Естественно, укрепили свои позиции стриминговые сервисы, особенно «Нетфликс», у которого рекордное число номинаций. «Земля кочевников» Хлои Чжао еще с сентября неторопливо, но уверенно, как фургончик Фрэнсис МакДорманд, движется по пустынному шоссе к своей награде; горести бедняков — прекрасный повод потрясти драгоценностями, как завещал Джон Леннон. Один из лучших, действительно, фильмов года, «Манк» Дэвида Финчера получил больше всего номинаций — десять, но чем это порой кончается, можно спросить у Скорсезе, например: у «Ирландца» в прошлом году тоже было десять. Любопытно в контексте этого фильма, что не удостоился номинации сценарист «Манка», покойный отец режиссера.
То, что «Оскар», пусть и отодвинутый на апрель, все-таки состоится, должно, наверное, вселять в зрителей какой‑то оптимизм, как любые привычные ритуалы. Но посмотрим правде в глаза: нормальные люди смотрят церемонию, для того чтобы посмотреть, кто как заплачет и кто как оденется, плюс немножко поболеть за любимые фильмы. Любимых фильмов в этот раз не будет (совокупная аудитория всех основных номинантов наверняка меньше, чем у половины прошлогодних номинантов по отдельности). А учитывая, что вечер, судя по всему, окажется праздником социальной дистанции в духе недавнего «Золотого глобуса», главным итогом грядущего «Оскара» будет то, что премия с ежегодно падающим рейтингом поставит в этом смысле очередной эффектный антирекорд — и еще приблизится к тому, чтобы стать мало кому интересным внутрииндустриальным событием.
«Манк» («Mank»)
— Лучший фильм
— Лучший режиссер (Дэвид Финчер)
— Лучший актер (Гэри Олдман)
— Лучшая актриса второго плана (Аманда Сейфрид)
— Лучшая операторская работа
— Лучшие костюмы
— Лучший грим и прически
— Лучшая оригинальная музыка
— Лучший звук
— Лучшая работа художника-постановщика
«Суд над чикагской семеркой» («The Trial of the Chicago 7»)
— Лучший фильм
— Лучший актер второго плана (Саша Барон Коэн)
— Лучший оригинальный сценарий
— Лучшая операторская работа
— Лучший монтаж
— Лучшая песня («Hear My Voice»)
«Звук металла» («Sound of Metal»)
— Лучший фильм
— Лучший актер (Риз Ахмед)
— Лучший актер второго плана (Пол Раджи)
— Лучший оригинальный сценарий
— Лучший монтаж
— Лучший звук
«Отец» («The Father»)
— Лучший фильм
— Лучший актер (Энтони Хопкинс)
— Лучшая актриса (Оливия Колман)
— Лучший адаптированный сценарий
— Лучший монтаж
— Лучшая работа художника-постановщика
«Иуда и черный мессия» («Judas and the Black Messiah»)
— Лучший фильм
— Лучший актер второго плана (Дэниел Калуя)
— Лучший актер второго плана (Лейкит Стэнфилд)
— Лучший оригинальный сценарий
— Лучшая операторская работа
— Лучшая песня («Fight for You»)
«Минари» («Minari»)
— Лучший фильм
— Лучший режиссер (Ли Айзек Чун)
— Лучший актер (Стивен Ен)
— Лучшая актриса второго плана (Юн Е Чжон)
— Лучший оригинальный сценарий
— Лучшая оригинальная музыка
«Земля кочевников» («Nomadland»)
— Лучший фильм
— Лучшая режиссура (Хлоя Чжао)
— Лучшая актриса (Фрэнсис МакДорманд)
— Лучший адаптированный сценарий
— Лучшая операторская работа
— Лучший монтаж
«Девушка, подающая надежды» («Promising Young Woman»)
— Лучший фильм
— Лучший режиссер (Эмералд Феннелл)
— Лучшая актриса (Кэри Маллиган)
— Лучший оригинальный сценарий
— Лучший монтаж
«Ма Рейни: Мать блюза» («Ma Rainey’s Black Bottom»)
— Лучший актер (Чедвик Боузман)
— Лучшая актриса (Виола Дэвис)
— Лучшие костюмы
— Лучший грим и прически
— Лучшая работа художника постановщика
«Новости со всех концов света» («News of the World»)
— Лучшая операторская работа
— Лучшая оригинальная музыка
— Лучший звук
— Лучшая работа художника-постановщика
«Одна ночь в Майами» («One Night in Miami»)
— Лучший актер второго плана (Лесли Одом-мл.)
— Лучший адаптированный сценарий
— Лучшая песня («Speak Now»)