Уверен, Левин как минимум в курсе существования и Pale Waves, и Haim — и тем более помнит о Paramore и Garbage. Он хотел отметить другое: в 2002 году, когда Maroon 5 выпустили дебютник «Songs about Jane», с ними конкурировало много групп, а сейчас — нет.

В конечном счете Левина выставили невеждой, который не видит ничего дальше десятки Billboard. Так ли это справедливо?

Адам Левин совершенно точно не хотел сказать, что группы вымерли буквально (и даже подчеркнул это!), но неосторожность формулировок артиста привела к выходу колонок , где лидера Maroon 5 на полном серьезе ткнули носом в список с группами — посмотри, вот есть Pale Waves, Wolf Alice, и вообще разуй глаза да почаще обновляй свой плейлист!

Адаму можно предъявить: он очевидно подменяет культурный взгляд индустриальным и измеряет смыслы цифрами. Но кто еще имеет на это законное право, если не он? Человек, который всю карьеру перестраивал свою музыку под изменчивый мир ради чартов — и неизменно выигрывал. Сравните звук «Songs about Jane» и последних синглов — Левин рискованно, но расчетливо развернул свое творчество в сторону конвенциальной поп-музыки из чартов.

И с точки зрения индустрии Левин ведь прав. Вспомните состояние поп-музыки даже в условном 2007 году — на равных правах с Maroon 5 боролись за место в десятке Billboard куча рок-групп в диапазоне от Linkin Park до Snow Patrol. Сейчас Адам открывает Billboard Hot 100 — ну и где Pale Waves? Где Haim? Можно в этой связи вспомнить лишь Imagine Dragons да Twenty One Pilots, но и они следуют примерно схожим с Maroon 5 правилам.

Здесь мы возвращаемся к тезису, который разными языками проговоривался последние лет десять (в том числе Александром Горбачевым еще в бумажной «Афише» в 2011 году): группы никуда не исчезли, они просто разбрелись по нишам/превратились в ретроаттракцион/перестали писать хиты для чартов/потеряли аутентичность — нужное подчеркнуть. По состоянию на 2021 год этот тезис затерся настолько, что превратился в избитую и понятную аксиому, но из‑за такой нездоровой реакции на заявление Левина зачем‑то его приходится снова проговаривать.

Garbage спрашивают: а мы кто, кошки? Адам Левин не отнял право группы на субъектность — винил Garbage разлетается в рекордсторах (сам не успел вовремя отхватить переиздание дебютника!), впрочем как и билеты на концерты (до сих пор немаленькие!), но вот место Garbage в поп-музыке хоть 2021-го, хоть 2011-го найти непросто — а именно это Левин и имел в виду.

Не стоит воспринимать слова буквально. Лучше научиться смотреть правде в глаза: время стадионных групп прошло — симптоматично, что этой мыслью приходится заканчивать второй текст за сутки.