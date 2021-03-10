На днях Адам Левин заявил, что группы вымирают, и тем самым возмутил юзеров соцсетей и музыкантов (в их числе — группы Paramore и Garbage), которые стали доказывать лидеру Maroon 5 обратное. Владимир Завьялов решил поискать здравое зерно в словах Левина и пришел к выводу: в чем‑то артист действительно прав.
Адам Левин совершенно точно не хотел сказать, что группы вымерли буквально (и даже подчеркнул это!), но неосторожность формулировок артиста привела к выходу колонок, где лидера Maroon 5 на полном серьезе ткнули носом в список с группами — посмотри, вот есть Pale Waves, Wolf Alice, и вообще разуй глаза да почаще обновляй свой плейлист!
В конечном счете Левина выставили невеждой, который не видит ничего дальше десятки Billboard. Так ли это справедливо?
Уверен, Левин как минимум в курсе существования и Pale Waves, и Haim — и тем более помнит о Paramore и Garbage. Он хотел отметить другое: в 2002 году, когда Maroon 5 выпустили дебютник «Songs about Jane», с ними конкурировало много групп, а сейчас — нет.
Адаму можно предъявить: он очевидно подменяет культурный взгляд индустриальным и измеряет смыслы цифрами. Но кто еще имеет на это законное право, если не он? Человек, который всю карьеру перестраивал свою музыку под изменчивый мир ради чартов — и неизменно выигрывал. Сравните звук «Songs about Jane» и последних синглов — Левин рискованно, но расчетливо развернул свое творчество в сторону конвенциальной поп-музыки из чартов.
И с точки зрения индустрии Левин ведь прав. Вспомните состояние поп-музыки даже в условном 2007 году — на равных правах с Maroon 5 боролись за место в десятке Billboard куча рок-групп в диапазоне от Linkin Park до Snow Patrol. Сейчас Адам открывает Billboard Hot 100 — ну и где Pale Waves? Где Haim? Можно в этой связи вспомнить лишь Imagine Dragons да Twenty One Pilots, но и они следуют примерно схожим с Maroon 5 правилам.
Здесь мы возвращаемся к тезису, который разными языками проговоривался последние лет десять (в том числе Александром Горбачевым еще в бумажной «Афише» в 2011 году): группы никуда не исчезли, они просто разбрелись по нишам/превратились в ретроаттракцион/перестали писать хиты для чартов/потеряли аутентичность — нужное подчеркнуть. По состоянию на 2021 год этот тезис затерся настолько, что превратился в избитую и понятную аксиому, но из‑за такой нездоровой реакции на заявление Левина зачем‑то его приходится снова проговаривать.
Garbage спрашивают: а мы кто, кошки? Адам Левин не отнял право группы на субъектность — винил Garbage разлетается в рекордсторах (сам не успел вовремя отхватить переиздание дебютника!), впрочем как и билеты на концерты (до сих пор немаленькие!), но вот место Garbage в поп-музыке хоть 2021-го, хоть 2011-го найти непросто — а именно это Левин и имел в виду.
Не стоит воспринимать слова буквально. Лучше научиться смотреть правде в глаза: время стадионных групп прошло — симптоматично, что этой мыслью приходится заканчивать второй текст за сутки.