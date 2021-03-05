Норвежский электронный дуэт Smerz выпустил новый альбом «Believer». По такому поводу мы попросили участниц Катарину Столтенберг и Генриетту Моцфельдт рассказать о каждой песне с него.

«Gitarriff» Готовы поднимать занавес? Мы все еще из-под него выглядываем, смотря на собирающуюся публику. «Max» Текст этой песни о неравновесии, которое может случиться в любых отношениях, когда мнение окружающих начинает превалировать над твоим собственным. В аранжировке асимметричные такты, которые, с одной стороны, создают жесткую ритмичную сетку и делают трек уверенно суровым, а с другой — дают ощущение полета. «Believer» Текст к этой песне сочинялся более полутора лет, поэтому, можно сказать, что в нем четко прослеживается и наше развитие за этот период. Аранжировка состоит в основном из лупов разной длины, которые иногда сбиваются, и создается ощущение заседания кассетной пленки.

«Versace Strings» Мы вдохновлялись романтичными и драматичными увертюрами, которые можно часто слышать в операх, как, например, в «Норме» Беллини. Мы просто импровизировали на клавишах, не думая о нотах, так как этот трек больше о движении и дыхании мелодии. Но в итоге мы, конечно, подправили все недочеты импровизации, чтобы трек звучал уверенно. «Rain» На наш взгляд, этот трек безумно сексуален. Для этой песни мы записали двух скрипачей, дали им аккорды, а в остальном они получили свободу для импровизации, благодаря чему и вдохнули в трек новые эмоции. «4 temaer» Песня написана из четырех разных мелодий, которые мы писали самостоятельно и в разное время. Затем мы их просто соединили и выбрали подходящие инструменты. «Hester» Мы хотели сделать что‑то, где все подчиняется одному ритму и сливается в единый организм. Структура здесь поделена на части А и Б. «Flashing» Трек про потерю ощущения принадлежности в отношениях. С точки зрения музыки мы постарались соединить в песне разные формы, которые присущи евродэнсу, R’n’B и классической музыке.

«The Favourite» Этот трек вдохновлен фолковыми композициями Berio, циклом произведений Шуберта «Die schöne Müllerin» и «Solveig’s Song» Грига. Мы делали трек с первого захода, что было очень необычно: Катарина играла на миди-клавиатуре, а Генриетта пела в микрофон ноутбука. «Rap Interlude» Записали его поверх трэп-бита, который нашли на ютьюбе, а в результате получилась такая красивая а капелла. «Sonette» Небольшая песня, которая была написана очень быстро. Она о том, как человек теряет уверенность в том, кого, казалось, он/она хорошо знает, но боится сказать в лицо. «Glassbord» С точки зрения слов этот трек передает состояние, когда что‑то кажется очень драматичным и грустным, но ты все еще можешь эмоционально себя контролировать и даже играть со своими собственными чувствами. Музыкально трек вдохновлен 50 Cent и панком. «Grand Piano» Другого рода увертюра. Вдохновлена туториалами на ютьюбе и тем самым ощущением напряжения в зрительном зале перед началом шоу. «Missy» Цикличные движения. «I Don’t Talk About That Much» О потере связи с сознанием и контроля над эмоциями и о том, как напряженно ты себя чувствуешь в этот момент. «Hva hvis» Генриетта играет на скрипке поверх семплов, где она же играет на скрипке. Получилось что‑то вроде народной композиции.