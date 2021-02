Что случилось: Леван запостил в твиттер фото Славы Мэрлоу с накрашенными ногтями и выложил подпись «Это мальчик или девочка?». В комментарии быстро пришли выражать неправоту, но здоровой дискуссии не получилось — в ход пошла риторика «сам-то присел на бутылку лейбла», «старый пердун и музыка сдулась», «не думала, что ты такой дед» и все в таком духе.

Понятно, что позиция Горозии не мэтчится ни с новой этикой, ни с новой модой. 2021 год — время, когда «на ногтях двигаются» не только Трэвис Скотт с A$AP Rocky, но и Егор Крид, да и вообще постепенно отмирают общественные предрассудки на этот счет.

Негодование в твиттере тоже понятно. Леван Горозия до сих пор ассоциируется у многих отнюдь не со степенным (в хорошем смысле слова) и умудренным альбомом «Рассвет», а с «Локтями» и «Мистером Хайзенбергом», представлявшими в свое время ультрасвежий взгляд на рэп. Мол, ты научил нас танцевать локтями и отправил рэп на танцпол — какого черта теперь нудишь?

Но не стоит забывать: Левану в этом году исполняется 36 лет. Он родился в середине 80-х. Все следующее десятилетие прожил в суровых краях на берегу реки Лены. Наверняка не будет ошибкой сказать, что он получил весьма консервативное воспитание. Он человек своей эпохи — с вытекающими отсюда воззрениями, менталитетом и системой ценностей: все, что этим вещам противоречит, быстро и легко принять не получится.

Близки ли нам такие воззрения? Конечно же, нет. Музыкальному разделу «Афиши» разных лет неоднократно вменяли в вину игнор русского рэпа предыдущего поколения. За коллег-предшественников высказываться не могу, но за себя отвечу: взгляды, близкие к вчерашнему твиту Левана — одна из ключевых причин, по которым русский рэп прошлых лет меня органически отталкивал. Суровый, монохромный пацанский рэп про падик, шоколадку и минералку не что бы был ментально и социально близок 20-летнему питерскому студенту, слушателю группы Everything Everything — конечно, жизнь в итоге показала, что у группы The Chemodan Clan критических смыслов, возможно, побольше, чем у манкунианских инди-фрешменов из 2010-го, но суть не в этом.

Любопытно,что Леван как раз-таки был одним из катализаторов смены поколений — но теперь его называют «бумером».

Левану продолжают агрессивно отвечать — и это безрадостно. Горозия продолжает соответствующе провоцировать — ничего хорошего из этого спора не получается. Почему? Кажется, потому что среди его оппонентов превалирует дискурс истерики и оскорблений, а не диалога — не нашлось того, кто вежливо, аргументированно и доходчиво объяснил бы, что такие посты — ну просто не ок: это невежливо, оскорбительно и неуместно.

Нужно понимать еще одну важную вещь: Левана Горозия при этом сложно назвать дремучим человеком: он (даже несмотря на соавторство песни «Напоследок я скажу») поддерживал политзаключенных и протесты. Он является глашатаем здравого смысла в борьбе с капитализмом в лице его бывшего лейбла. Он придерживается вполне адекватных взглядов и, судя по ряду его интервью, выглядит человеком, готовым к нормальному диалогу.