Показательный пример: на сайте The Flow вышла новость с клипом «Оргазм». За два дня она набрала более 150 комментариев — редкий случай для новости формата «ролик + подводка из двух строчек». Среди прочего выделяется комментарий такого содержания: мол, самое плохое то, что при аргументации негативных мнений будет реакция в духе «Это потому что я женщина, да?»

Против (совсем)

Николай Овчинников

Прежде всего, я хочу отправить вас почитать мнения тех, кто лучше меня знаком с тематикой феминизма и защиты прав женщин (например, хорошие мнения у Саши Старость и Лизы Лазерсон). А если хотите про музыку — отправляю к Коле Редькину, который на пальцах объясняет, почему слушать и смотреть «Оргазм» невыносимо.

Прочитали? Продолжим!

Жаль, у коллег из Wonderzine ничего не вышло — зато у The Village, их соседей по холдингу Redefine получилось фееричное интервью с самой Мингалимовой. Там в частности долго обсуждаются проблемы отношений артистов и журналистов (реально бесячая практика не высылать треки заранее и заранее присылать вопросы), но это все лирика, больше интересная ИМИ. Лучшее начинается с фразы: «Знаешь, у нас большинство женских треков — это в основном «он от меня ушел, и все очень грустно» . И так далее: «Мне хотелось создать такой трек, чтобы девочка включила его и выпрямилась» (смешно, что обе фразы она один-в-один повторяет в своем посте в инстаграме), сравнения с Пугачевой, референсы в виде альбома «Formation» отсутствие познаний в женской рок-музыке 2010-х и так далее и тому подобное.

Меня меньше всего смущает то, что Мингалимова сменила взгляды: три года назад была антифеминисткой, а теперь нет. Даже если это и переобувание в воздухе — черт с ним, лучше прикидываться феминисткой, авось кому поможет, вон в комментариях к посту об этом Мингалимову благодарят: мол, помогла разобраться и понять себя.

Проблема песни «Оргазм» та же, что и у самого интервью. Это набор шаблонных и поверхностных познаний в повестке и не менее шаблонный текст (тут обидно за соавтора Мингалимовой, Рики Ф, который вроде осечек раньше не давал). Это попытка одновременно показать русскую Бейонсе (но без соответствующего бэкграунда) и пересказать паблик «Тыжедевочка».. И, что особенно заметно, это попытка сыграть на неуютном и непонятном для себя поле: в том же интервью The Village Мингалимова прямо говорит, что слушает другую музыку, олдовый рокЧестно говоря, я в основном слушаю довольно старую музыку — какой‑нибудь олдовый рок или поп, прямо супердавнишние треки. Ну, грубо говоря, из фильмов Тарантино, Led Zeppelin, Ленни Кравиц, The Mamas & the Papas, но при этом зачем‑то мучает себя и записывает хип-хоп.

В итоге получается нулевой по всем параметрам трек. Это музыка, которая а) не идет самой авторке-исполнительнице, б) игнорирует все возможные тенденции в современной рок- и поп-музыке, исполняемой и сочиняемой женщинами. В том числе в России. Хотите емкий и однозначный рок про сексизм? Вот nazlo или «Позоры»! Нужна правильная и чуткая музыка про принятие себя? Есть последний альбом Lucidvox. Нужен сильный разговор о сильных чувствах на фоне слабеющей страны? Пожалуйста, вот Наадя. Нужна более простая и конъюнктурная, но в то же время максимально доступная для всех и каждого, но без натягивания совы на глобус, музыка? Треки «Молчи» и «Неидеальные люди» (кстати, есть отличная акустическая версия) к вашим услугам. Требуется хип-хоп по теме? Есть Masha Hima, или разруганный всеми (не нами) EP ASC соучастниц Мингалимовой по шоу «Подруги». Нужны правильные мужские слова про равенство и насилие? Группа «Труд» все сказала шесть лет назад, Гена учись!

«Оргазм» — даже если авторка того не хотела — звучит и выглядит как максимально поверхностное следование конъюнктуре при этом без учета таковой (да, парадокс!). Я буду рад, если кто‑то, посмотрев это видео, выпрямится. Но пока есть ощущение, что это игра с нулевым результатом и огромными затратами.