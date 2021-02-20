Если не лучший, то самый задушевный выпуск «Истории одной песни». В нем Кирилл Иванов, основатель «Самого большого простого числа», рассказывает о том, как они переделывали себя, ставили перед собой вызовы — и побеждали. А заодно записывали хиты, как, например, «Живи хорошо», песню-мем и песню по мему. Слава «СБПЧ» как сонграйтера — оттуда.

От автора Я помню этот момент, когда в воздухе появилось что‑то — на смену кондовому русскому року и элитарной попсе стало приходить что‑то совершенно новое, невозможное. От скорострельных 2H Company до не по-здешнему звучащих Cheese People, от NRKTK до Ларика Сурапова. Удивительное время, лишенное потрясений и ужасов цайтгайста, возможно, лучшее в нашей жизни.

Вот «СБПЧ» как раз одно из символов того времени. Ее дебютный альбом — вычурный эмбиент с мелодекламацией, стихи, прорывавшиеся сквозь туман времени. Их альбом «СБПЧ-оркестр» — грандиозное коллективное действие от лучших людей условной альтернативы конца нулевых. Их песня «Живи хорошо» — веселый и страшный хит, на котором Кирилл Иванов, Илья Барамия и Александр Зайцев из людей с компьютерами и микрофоном стали превращаться в настоящую поп-группу (никаких негативных коннотаций!).

Еще «Живи хорошо» (а с ней и другой тогдашний хит группы «Это» с прекраснейшим клипом на него) — это такой символ времени, совершенно ненарочный (никакого политического и общественного подтекста Иванов и Ко не вкладывали). Когда вроде бы и весело, и все хорошо, но что‑то не так, и смех уже не заразительный, а убивающий.

В общем, для меня «СБПЧ», и особенно «Это» и «Живи хорошо», тоже было таким водоразделом: я долгое время не хотел и не желал принимать русскую речь в песнях за некоторыми исключениями. Кирилл Иванов (а вместе с ним — Михаил Феничев и группа «Каста») одним треком убедил меня, что я идиот и должен похоронить свои стереотипы.

Сейчас Иванов вместе с Евгенией Борзых и другими великолепными людьми записывает максимально трогательную поп-музыку для усталого взрослого сердца. Их утвердительность и восклицательность даже в самые болезненные моменты — редкая вещь.

Премьера «Живи хорошо» состоялась когда‑то на сайте «Афиши» (причем дважды — сперва как сингла, потом в рамках альбома «Флэшка»). Пора вернуться с ней туда, откуда все началось.