Это было что‑то странное: молодой человек в футболке с надписью «СССР» — мода на них еще не пришла — бегает по городу, пока на него все смотрят-смотрят-смотрят, и поет о том, что за нами следят. То был бенефис, главный выход, пик карьеры главных модников от рокапопса. Егор Тимофеев и коллеги принесли в эфиры и чарты по-хорошему раздолбайский и при том страшно стильный рок, основанный не на местной фактуре, но на британской. «Мультfильмы» стали самым ярким воплощением волны, пытавшейся в начале нулевых облагородить местную музыку. Волна оказалась страшно скоротечной, но остались песни. О них и будем говорить.