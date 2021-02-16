Лейбл «Домашняя работа», придуманный группой «Пасош», отмечает год со дня рождения сборником и шоукейсом, который пройдет 20 февраля в московском особняке WIP. По просьбе «Афиши Daily» составители и участники сборника рассказали о том, что они для него написали.

«Пасош» «Все неважно» Петар Мартич («Пасош»): На протяжении последних лет я испытывал апатию ко всему вокруг. Ничего по большому счету не радовало, да и не расстраивало. Интерес к чему-то, если и появлялся, то ненадолго. Не скажу, что так было все время или что это на регулярной основе мешало мне жить. Скорее как такая ноющая тихая боль где‑то в теле, которая вроде есть, а вроде ее и нету. Осознаешь ее в полной мере, лишь избавившись от нее. Но, конечно, были и моменты, когда это чувство вызывало полное отчаяние и агонию. При этом это состояние удивительным образом сочеталось и/или чередовалось с совершенно нездоровой сверхэмоциональностью в каких‑то ситуациях. Меня бросало из крайности в крайность. Сначала я думал, что я просто перерос какие‑то вещи и поэтому потерял к ним интерес. Но нельзя ведь перерасти все, правда? Потому подумал, что я просто такой вот, прости господи, байроновский герой и что это следует принять. Но и это объяснение меня не удовлетворило. Ну а потом я предположил, что, возможно, просто что‑то не так и что с этим можно/нужно что‑то делать.

В конце лета психиатр выявил затяжную депрессию, невроз и смешанное расстройство личности. Тут и начались самые удивительные и необычные отношения в моей жизни — отношения с самим с собой.



Следующий альбом группы «Пасош» будет исследовать эти отношения. Для меня безумно сложно, но и безумно важно об этом написать. И, кажется, безумно нужно, чтобы двигаться дальше. Опережу вашу заботу (знаю, это читает много хороших людей) — мне сейчас гораздо лучше. Это чувство апатии благополучно покинуло чат. Именно поэтому я и могу об этом так рассуждать. Однако я посвятил ему песню с грядущего альбома, и вы можете ее послушать. Будьте здоровы! «Рэп-комната» «галлюциногенный гвоздь»

«Рэп-комната»: Название трека [«галлюциногенный гвоздь»] подкинул знакомый, и оно сразу засело в голову, захотелось написать трек про жизненный трип-репорт: вокруг галюны, жесткий ментальный замес, хаос, и ты идешь такой в роли наблюдателя и ********* [поражаешься] — ну как и происходит, в принципе, в жизни. «Второй этаж поражает» «Переживи»

«Второй этаж поражает»: Русская природа и психоделическая музыка рождают некую синергию, которая выливается в новое звучание группы. Данная версия трека «Переживи» с грядущего альбома была немного изменена и записана специально для сборника «Домашней работы». «Увула» «Fukc 2020»

Алексей Августовский («Увула»): «Наш традиционный новогодний сингл в пакете «Комфорт+» (с клипом, снятым творческим дуэтом Circle k). Композиция богата отсылками к нашей уже привычной жизни под знаком К. Энивей, мы стали куда ближе, чем раньше, и научились извлекать радости из малого. На шаг ближе к буддизму! Plaisir Douteux «Незнакомый силуэт»

Plaisir Douteux: Трек рассказывает историю про человека, уставшего от несчастной жизни, теряющего свой билет в «светлое будущее», но, не смотря на это, он все равно продолжает пытаться искать его — день за днем. Структура данного трека непохожа на то, что я обычно пишу: я привык писать тексты без повторяющихся частей, таких как припев, — поэтому это в своем роде эксперимент для меня. «Спасибо» «Нет заборам»

Расел Рахман («Спасибо»): Песня про закрытость. Наша страна отгорожена от всех заборами, мы в ней огорожены ими же друг от друга. Абсурдное количество и местоположение заборов в России очень хорошо ощущается в туре.

Когда просыпаешься в минивэне и выглядываешь в окно — забор тут, не покидает тебя на Руси на протяжении всего пути. На мой взгляд, это уже въелось в подкорку всем жителям нашей прекрасной страны.

Закрытость от чего бы то ни было является уже нашим рефлексом, и это невозможно объяснить рационально. Хотелось бы заострить внимание наших слушателей на проблеме, чтобы это, возможно, привело к сдвигам в обществе и урбанистике. Мы против заборов, мы за доверие! Sapfir365 & Boris40 «Aweeдоминоз»

Sapfir365 & Boris40: Грустная песня о том, как в жизни бывает печально, потому что ничего не радует. Sonestrose и «Неслышно» «Депривация сна»

Андрей Алгоритмик (Sonestrose): В суровое и удивительное время первого локдауна, когда я обосновался жить в павере, мы устраивали долгие студийные сессии у нас на студии, на одну из этих сессий попала Мари и ненавязчиво продемонстрирована свои вокальные скилы, спустя полгода мы позвали ее записать трек. Тематику определяем сами, помогая с текстом и флоу; думаю, получился классный коллаб. Sarajevo «Les bottes totalitaires»

Sarajevo: «Посвящение любви к брейкбиту и русской литературе, а также умению быть приличным и извиняться». «Забыл повзрослеть» «На прощание»

Настя Бородина («Забыл повзрослеть»): Мы делали трек с Даней вдвоем вечерами примерно неделю. У Дани был концепт для музыки — он хотел использовать только акустические инструменты.

У меня были так себе времена: я не планировала написать песню, просто хотелось записать мысли, чтобы разобраться. Поэтому в тексте все начинается абстрактно, а заканчивается конкретно.

Как когда у тебя есть тяжелый разговор для кого‑то и ты подступаешься к теме. По своей сути это песня-письмо. Данил Гогин («Забыл повзрослеть»): Идея возникла тогда, когда «Домашняя работа» предложил нам поучаствовать в этом сборнике. Сначала хотели отказаться, потому что были достаточно сжатые сроки, но потом подумали, что это было бы интересным челленджем, и вот решили вдвоем с Настей быстренько что‑то сделать. С самого начала на музыку я поставил рамки — только акустические инструменты. Поэтому я быстренько собрал в охапку все, что у меня было, плюс взял у друзей недостающие. Все это сам сыграл и записал. На чем‑то даже пришлось слегка научиться играть, чтобы записать, — например, на флейте. Великий инструмент, конечно: этот ее воздушный тембр, уфф.

Подробности по теме «Увула» и «Пасош» записали совместный альбом: что они думают о нем и друг о друге? «Увула» и «Пасош» записали совместный альбом: что они думают о нем и друг о друге?