Январь Shame «Drunk Tank Pink»

А вот и шведский филиал «поколения “Боли”» : ждем Viagra Boys на фестивале 2021 года (надеемся, он состоится) и разучиваем шлягеры с грядущего «Welfare Jazz», например этот своеобразный кавер и посвящение герою кантри и фолка Джону Прайну, записанное в дуэте с оторвой Эми Тейлор из Amyl and the Sniffers, героев «Пикника-2018» .

Свежеиспеченные подписанты Ninja Tune и самые интересные дебютанты этого года. Играют аритмичный и в меру истеричный инди-рок с подвывертом: как если бы упоминавшиеся выше Shame послушали классическую продукцию того же Ninja Tune. Вживую лондонцы Black Country, New Road раздают будь здоров . Другой вопрос, удалось ли звукорежиссеру My Bloody Valentine Энди Сейворсу поймать их бешеную энергетику и звук на пленку.

Вам понравилась Beabadoobee? (нам — очень — Прим. ред.) Так держите добавки: ее соседи по лейблу Pale Waves, кажется, четко поймали запрос на звук и картинку «как на MTV в 90-х» и используют фантомную ностальгию зумеров по середине девяностых на все сто. При желании в сингле «Change» и клипе на него можно найти отсылки от No Doubt и Garbage до Hole и от The Cranberries до Аврил Лавинь и Evanescence.

Новый сольный инструментальный альбом Мэдлиба полностью саражнирован Кираном Хебденом, он же Four Tet. Музыканты анонсировали пластинку буквально накануне рождественских каникул. Партнер Мэдлиба по лейблу Invazion Итан Алапатт перечисляет среди вдохновивших дуэт музыкантов Гила Эванса и Майлза Дэвиса, Хольгера Шукая и Can, Жана-Клода Ваннье и Сержа Генсбура . На первом сингле «Road of the Lonely Ones» всех указанных, кажется, не расслышать, ну и ладно — он от этого не становится менее занимательным.

Трэвис Скотт «Utopia»