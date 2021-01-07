Релизы, которые мы ждем, которые будем слушать и обсуждать, когда/если те выйдут, и под которые надеемся собраться все вместе на танцполах, стадионах и фестивальных полях если не в 2021-м, то наверняка в 2022-м.

Январь Shame «Drunk Tank Pink»

Вслед за ирландцами Fontaines D.C. англичане Shame пробуют закрепиться среди мейнстрим-флагманов британской гитарной сцены (у первых это вышло более чем удачно, если не с коммерческой, то с творческой точки зрения). Удалось ли им кардинально изменить настроение и нащупать новый образ, узнаем уже в середине месяца. Bicep «Isles»

По словам участников электронного дуэта Bicep Энди Фергюсона и Мэтта Макбрайара, в основу «Isles» легли демки, записанные ими за время затянувшихся на три года гастролей, завершившихся по сути лишь с началом пандемии. Собрали более 150 треков . Sleaford Mods «Spare Ribs»

Еще одна важная британская премьера января — шестой студийный альбом ноттингемских хип-хоп-панков Sleaford Mods. По словам участника дуэта Джейсона Уильямсона, альбом вдохновлен пандемией, «мыслью о том, сколько людей погибло в первую волну эпидемии коронавируса; для элиты человеческая жизнь — всегда расходный материал…» Rhye «Home»

Самые вдумчивые исследователи наследия софисти-попа и ему подобной музыки продолжают играть минималистичные и страшно душевные песни о внутреннем непокое. Отличие от прошлых работ косметическое: голос позвонче, ритм погромче. Только бы не испортить! Стивен Уилсон «The Future Bites»

Шестой сольник основателя Porcupine Tree и Blackfield «The Future Bites» должен был выйти в июне 2020-го, но пандемия внесла свои коррективы. Альбом при этом вовсе не вдохновлен треклятым вездесущим вирусом. Напротив, это едва ли не самая позитивная запись за всю карьеру меланхолика и романтика от прогрессив-рока — многие песни тут написаны после и под впечатлением от свадьбы музыканта в 2019 году. Послушайте, например, танцевальный сингл «Personal Shopper» с гостевым вокалом от сэра Элтона Джона — чем не электропоп-хит? Viagra Boys «Welfare Jazz»

А вот и шведский филиал «поколения “Боли”» : ждем Viagra Boys на фестивале 2021 года (надеемся, он состоится) и разучиваем шлягеры с грядущего «Welfare Jazz», например этот своеобразный кавер и посвящение герою кантри и фолка Джону Прайну, записанное в дуэте с оторвой Эми Тейлор из Amyl and the Sniffers, героев «Пикника-2018». Дрейк «Certified Lover Boy»

В октябре 2020, в свой 34-й день рождения, Дрейк выложил в сеть вот такой видеотизер своего шестого студийного альбома. В недавнем Инстаграм-стриме артист описал «Certified Lover Boy» как релиз, который «может не понравиться некоторым фанатам… [и] для понимания которого нужно развиваться» . Куда и как, он не пояснил. Февраль Foo Fighters «Medicine at Midnight»

Фронтмен Foo Fighters Дейв Грол предлагает врываться в 2021-й под новый сингл Foo Fighters «No Son Of Mine»: «Налейте себе чего‑нибудь, выкрутите громкость, закройте глаза и представьте, что вы на фестивале и что сейчас начнется расколбас. Потому что он, мать его, он начнется». Хотим предполагать, что он, мать его, продолжится и на альбоме, запланированном на февраль. Слоутай «TYRON»

На дебютном альбоме Тайрон Кеймон Фрэмптон отпевал Британию, на втором, как ожидается, будет говорить о более личных вещах. Так, сингл «Feel Away», записанный с Джеймсом Блейком и Mount Kimbie и вышедший в сентябре 2020, был приурочен к годовщине смерти брата рэпера. Black Country, New Road «For The First Time»

Свежеиспеченные подписанты Ninja Tune и самые интересные дебютанты этого года. Играют аритмичный и в меру истеричный инди-рок с подвывертом: как если бы упоминавшиеся выше Shame послушали классическую продукцию того же Ninja Tune. Вживую лондонцы Black Country, New Road раздают будь здоров . Другой вопрос, удалось ли звукорежиссеру My Bloody Valentine Энди Сейворсу поймать их бешеную энергетику и звук на пленку. London Grammar «Californian Soil»

Наверное, только ленивый не заметил в заглавном сингле с третьего альбома London Grammar «Californian Soil» вайб нетленки «Teardrop» Massive Attack. Что ж, если ноттингемцы решили дрифтовать от инди-артели в сторону трип-хопа, то мы пока исключительно довольны . Трип-хоп давно заслужил достойный ревайвл. Pale Waves «Who Am I?»

Вам понравилась Beabadoobee? (нам — очень — Прим. ред.) Так держите добавки: ее соседи по лейблу Pale Waves, кажется, четко поймали запрос на звук и картинку «как на MTV в 90-х» и используют фантомную ностальгию зумеров по середине девяностых на все сто. При желании в сингле «Change» и клипе на него можно найти отсылки от No Doubt и Garbage до Hole и от The Cranberries до Аврил Лавинь и Evanescence. Mogwai «As The Love Continues»

Могильщики пост-рока выкарабкиваются из созданного ими творческого кризиса как могут. То запишут мрачнющий саундтрек, где отказываются от наработанных методов, то неожиданно врубают эти методы в правильном порядке. Как, например, на первом сингле с грядущего альбома. Космические клавишные, неназойливая атмосфера, максимальное умиротворение. Жюльен Бейкер «Little Oblivions»

Свой третий студийный альбом «Little Oblivions» инди-фолк-исполнительница Жюльен Бейкер записала дома в Мемфисе и собрала на нем песни— воспоминания, открытки самой себе, суммирующие опыт последних нескольких лет жизни . Любопытно, что практически на всех инструментах тут — от гитары и клавиш до банджо и мандолины — Бейкер сыграла сама. Cloud Nothings «The Shadow I Remember»

Что всегда было хорошо в творчестве Дилана Балди — оно было в целом максимально предсказуемым и при этом максимально крышесносным. Первые синглы с февральского диска в целом этот тезис подтверждают: бойкие расхлябанные кричалки-пыхтелки, как и восемь лет назад. За то и любим. Maxïmo Park «Nature Always Wins»

Судя по первым трем синглам с выходящего в феврале альбома группа из Ньюкасла пытается найти баланс между последними записями с их тончайшими полуэлектронными гимнами и ранним творчеством с их рок-кричалками. И, кажется, успешно. Март Ринго Старр «Zoom In»

Экс-битлы друг за дружкой выпускают сольники, записанные на карантине, — ну, чем сердце успокоится. На огонек к Ринго, помимо сэра Пола, заскочили Шерил Кроу, Дейв Грол, брат и продюсер Билли Айлиш Финнеас, Ленни Кравиц и многие другие . Писались, как сейчас принято, по Зуму! Сама задумка огого, но оттого вызывает понятные опасения: сборная солянка больших звезд может и принести пользу (см. The Avalanches), и навредить (см. Gorillaz). Пэт Мэтини «Road To The Sun»

Композитор, мультиинструменталист и обладатель 20 «Грэмми» Пэт Мэтини внезапно свернул с проторенной к лейблу Манфреда Айхера ECM дорожки и записал диск с Лос-анджелесским гитарным квартетом для BMG Modern Recordings. Апрель Greta Van Fleet «The Battle at Garden's Gate»

Вероятно, самая ненавидимая рок-группа в современной истории (насмешки над Nickelback в сравнении меркнут) не сдается и готовит к релизу второй студийный альбом. На сингле «Age of Machine» звучит все тот же старомодный рок имени Led Zeppelin . Но продолжаем наблюдать. Даниэль Лануа «Heavy Sun»

Продюсер, соратник U2 и Питера Гэбриела, Даниэль Лануа, сольно предпочитал записывать песни сдержанные и при том страшно трогательные. Видимо, поэтому его в итоге ангажировали озвучивать один из самых драматичных моментов Red Dead Redemption 2, а также финальные титры. Его новый альбом отличается и от сольников, и от саундтрека к игре. Судя по первому синглу вместо нежного эмбиента и усталой американы там будет звучать грозный и раскидистый соул на четыре вокала (соратники Лануа: Рокко ДеЛуча, Джонни Шеферд и Джим Уилсон). Очень грозный! Май Weezer «Van Weezer»

Рррррррок! Судя по синглам, на своем четырнадцатом альбоме Weezer выдают идеальные песни для рок-радиостанций, стадионов и фестивалей. Были б только стадионы и фестивали (да и радиостанции — Прим. ред.). Без даты Мэдлиб «Sound Ancestors»

Новый сольный инструментальный альбом Мэдлиба полностью саражнирован Кираном Хебденом, он же Four Tet. Музыканты анонсировали пластинку буквально накануне рождественских каникул. Партнер Мэдлиба по лейблу Invazion Итан Алапатт перечисляет среди вдохновивших дуэт музыкантов Гила Эванса и Майлза Дэвиса, Хольгера Шукая и Can, Жана-Клода Ваннье и Сержа Генсбура . На первом сингле «Road of the Lonely Ones» всех указанных, кажется, не расслышать, ну и ладно — он от этого не становится менее занимательным. Трэвис Скотт «Utopia»

Трэвис Скотт на карантине не скучал: заработал 20 миллионов на концерте в Fortnite, попал в саундтрек к «Доводу» Кристофера Нолана и записал материал для четвертого студийного альбома. На вопрос журналиста американского GQ о том, чего ждать от рэпера после «Astroworld», тот ответил: «Вы попадете в утопию» . Дензел Карри «Melt My Eyez, See Your Future»

«Давайте поговорим об альбоме, над которым я работаю прямо сейчас», — написал Карри в Твиттере 27 ноября 2020 и заодно сразу анонсировал название пластинки — «Melt My Eyez, See Your Future». Среди прочего рэпер вдохновлялся фильмами Акиры Куросавы с Тосиро Мифунэ. Ждем релиз в эстетике «Семи самураев» или «Телохранителя»? Дэнни Браун «XXXX»

Дэнни Браун также намекнул на релиз в 2021-м свежего материала в Твиттере, причем сделал это при помощи ненавистных твиттер-войсов (функции постинга голосовых сообщений в ленте). Сэмпл приятный, а судя по подписи — «XXXX» — нас ждет сиквел «XXX» . Noname «Factory Baby»

Выход второго сольника протеже Chance the Rapper Фатимы Уорнер, она же Noname, задержала не только и не столько пандемия: еще в ноябре 2019 исполнительница заявила о намерении уйти со сцены в связи с тем, что среди ее аудитории было слишком много белых. «Я не хочу танцевать на сцене для белых людей», — говорила она тогда в интервью. В июне 2020 она вступила в заочную перепалку с Джей Коулом, ответив на его дисс «Snow on tha Bluff» спродюсированным Мэдлибом треком «Song 33». Так что надежда услышать новые песни Фатимы у мира есть. Лана Дель Рей «Chemtrails Over The Country Club»

А вот у Ланы Дель Рей всё, кажется, идет по плану и вообще крайне стабильно. Свой седьмой студийный альбом «Chemtrails Over The Country Club» певица выпускает, вновь заручившись поддержкой продюсера Джека Антоноффа, с которым она работала и над предыдущей пластинкой, блестящей «Norman Fucking Rockwell». OneRepublic «Human» Релиз пятого студийного альбома американской поп-рок команды OneRepublic был запланирован на 2020 год, а теперь отодвинут чуть ли не на декабрь 2021-го. Европейское турне перенесено на октябрь–ноябрь 2021 (пандемия, что ты делаешь, прекрати!), так что дата выпуска 1 декабря выглядит вполне закономерной. Что будет на альбоме, неизвестно — но, зная OneRepublic, предположим, что зазвучит там все тот же форматный и приятный всем и каждому поп-рок (в меру милый, в меру прилипчивый, в меру утомительный), Скай Феррейра «Masochism»

Скай Феррейра откладывает выпуск второго сольного альбома несколько дольше — еще с 2018 года! А дебютная работа певицы, напомним, вышла в 2013-м. Причиной постоянных переносов, по словам самой Скай, был ее перфекционизм. При этом параллельно всю вторую половину 2010-х Феррейра активно выступала на музыкальных фестивалях, принимала участие в международных фэшн-событиях в качестве модели, а также снялась в «Малыше на драйве» и третьем сезоне «Твин Пикса», к примеру. Converge «Blood Moon» В 2016 году Converge отыграли несколько шоу с Челси Вулф и ее давним музыкальным партнером Беном Чисхольмом, а также со Стивеном Бродским из Cave In, Mutoid Man и Old Man Gloom — музыканты исполняли песни из каталога Converge в экспериментальном ключе. В 2020-м Джейкоб Бэннон решил вернуться к этому проекту, но на сей раз засесть с Бродским в студии. Новый материал тоже будет и, по словам Бродского, будет он разрывным. Отечественные (все без даты) Оксимирон Весь 2020-й интернет гадал, выйдет ли альбом Мирона Федорова. Не вышел (зато было выступление у Парфенова с хитом из предыдущего). А пора бы: от Оксимирона периомузыкального высказывания многие сейчас ждут явно больше, чем очередного активистского заявления. Тем более что прозвучать оно — музыкальное высказывание — может даже весомее. Земфира О том, что в 2020-м должен был выйти и первый за семь лет студийный альбом Земфиры, тоже как будто свидетельствовало все. От появившейся на сайте певицы заглушки и плотного концертного графика с хедлайн-слотами на летних фестивалях (состоялась, впрочем, всего пара выступлений) до вот такого поста в Инстаграме Ренаты Литвиновой и заявления Андрея Саморукова из Pop Farm, что Земфира записала «выдающийся альбом». Не случилось. Ждем в 2021-м. Скриптонит Скриптонит любит складывать подарки слушателям под елочку, то есть релизить что‑то буквально 31 декабря (и таким образом рушить итоговые подборки редакторам). Ушедший 2020-й не стал исключением: за два часа до нового года лейбл Адиля Жалелова Musica36 выпустил видеоальбом «36 JAM», пока эксклюзивно доступный только в Apple Music. ATL

«Кривой эфир» Сергея ATL вышел только в 2019 году, прошло не так уж и много времени, но будто напрашивается нечто новое. Тем более что в августе 2020 музыкант поделился треком «Забил», а до этого засветился на альбоме Ка-Тета «Острые края». Big Baby Tape «LaFlare»

У альбома Тейпа есть название — «LaFlare». Но помимо этого не известно ничего. В 2020-м музыкант выпустил два сингла — «Errday» и «Balance», — а также неофициальный ремикс на трек Telly Grave «Treesha». Дракон затаился. Ponomarev / Obrazeena Massacre «Massacre» Этот список был бы неполным без какого‑нибудь альбома, авторы которого влегкую могут претендовать на попадание в нашу рубрику «Жесть». В самом конце января 2021, а именно 29 числа, на висконсинском лейбле Utech выйдет альбом проекта «Резня Пономарева-Образины» — родившегося из джемов нойз-дуэта московских музыкантов Антона Пономарева («Бром», Speedball Trio, «Сольвычегодск», sanscreed kanon) и Антона Образины (Jars). Выживут лишь немногие. theabc

Наша любимая поп-группа из Екатеринбурга продолжает копаться в наследии новой волны восьмидесятых. И, судя по первому синглу «Стыдно», делает это суперубедительно. Новый альбом обещан как концептуальный. О чем он именно будет, узнаем уже очень скоро.

Подробности по теме «Мне не должно быть стыдно»: премьера нового клипа и новой песни theabc «Мне не должно быть стыдно»: премьера нового клипа и новой песни theabc

Альбомы, которые мы тоже ждем в 2020 году, но про которые пока мало что известно

Chvrches

Lil Nas X

Red Hot Chili Peppers

Queens Of The Stone Age

Кортни Барнетт

Girl Band

Bring Me the Horizon

Daughters

Рианна

Dinosaur Jr.

The Cure

King Woman

Arcade Fire

Iceage

Deafheaven

Tierra Whack

Japanese Breakfast

St. Vincent

Винс Стейплс

Pusha T

Кендрик Ламар

Карди Би

Адель

Lorde

Билли Айлиш

Розалия

Кейси Масгрейвс

FKA twigs