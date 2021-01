Продолжаем рассказывать об обделенных заслуженной славой песнях больших артистов. Герои очередного выпуска — отметившая недавно 30-летие группа The Cranberries, чья стоявшая над душой 1990-х солистка Долорес О'Риордан умерла три года назад, 15 января 2018 года. Вспоминая Долорес и вехи истории The Cranberries, выбираем их лучшие неальбомные треки.

«What You Were» би-сайд сингла «Dreams», 1992

Легенда гласит, что путь The Cranberries к славе должен был начаться осенью 1991 года. Тогда их взяли на разогрев к Nirvana в Белфасте. То шоу, однако, не состоялось из‑за состояния здоровья Курта Кобейна. В звезды ирландцы выбились по другую сторону Атлантики — летом 1993-го, попав в тяжелую ротацию MTV в разгар американских гастролей в компании Suede. Внезапное признание вдохнуло новую жизнь в «Dreams» — дебютный сингл The Cranberries, по факту релиза оставшийся практически незамеченным. Написанная Долорес соло и выпущенная как би-сайд соответствующей 7-дюймовки «What You Were» стала, таким образом, второй официально изданной песней группы (от испорченного при сведении дебютного EP «Uncertain» The Cranberries, по сути, отреклись). «Liar» би-сайд сингла «Dreams», 1992

Мало что соответствует духу лихих и наивных 1990-х так, как «Магазин „Империя“», — производственная комедия о буднях музыкального магазина, будущему которого угрожает, смешно сказать, музыкальный мегастор. Выпущенный 25 лет назад фильм с треском провалился в прокате и совсем не впечатлил критиков, но заработал с тех пор реноме культового. Случилось это, кажется, в основном благодаря ранним ролям Лив Тайлер и Рене Зеллвегер и саундтреку в стилистике «капсулы времени», куда наряду с Эдвином Коллинзом, Эваном Дандо и Better Than Ezra угодили сразу две песниНо на диск вошла только одна. The Cranberries, включая еще один би-сайд «Dreams». «Away» би-сайд сингла «Zombie», 1994

Особые отношения ирландской рок-группы и голливудского жанра подростковой комедии продолжились в «Бестолковых» — еще одном синонимичном эпохе фильме, являвшемся остроумным апгрейдом «Эммы» Джейн Остин. В его саундтреке На диск песня The Cranberries, увы, не вошла.один из самых сдержанных ауттейков времен «No Need to Argue» соседствовал уже с хитами Radiohead и No Doubt. И это было вполне в унисон с тогдашним статусом The Cranberries: их второй альбом стал бестселлером, а «Zombie» — одной из главных песен декады. «Cordell» бонус-трек альбома «To the Faithful Departed», 1996

Третью пластинку группы принято считать кризисной — ныне покойный журнал Q даже осмелился включить ее в список худших записей всех времен. Да, «To the Faithful Departed» не хватало цельности первых двух альбомов, но и сочинялась она не по мотивам юношеских влюбленностей и семейного счастья, а как ответ на первые утраты. Одной из них был Денни Корделл — многоопытный продюсер, ставший для группы кем‑то вроде крестного отца (это он был в ответе за ее первый большой контракт с рекорд-лейблом) и героем этой красивой и грустной элегии. «Paparazzi on Mopeds» би-сайд сингла «Animal Instinct», 1999

Вокруг да около темы смерти Долорес ходила всегда — даже будучи молодой мамой. Всепоглощающему материнскому опыту посвящена лучшая часть четвертого альбома The Cranberries «Bury the Hatchet», а вот среди его би-сайдов оказалась эта довольно мощная вещь, написанная по следам смерти принцессы Дианы и вышедшая до мурашек пророческой. Лирическая героиня «Paparazzi on Mopeds» лежит в ванной, вопрошает «Was there too much champagne or wine?» и обращает внимание на печальное дежавю: «Another celebrity dies/Another icon is destroyed». Две декады спустя Долорес погибнет от алкогольного отравления, утонув в ванной гостиничного номера. «In the Ghetto» бонус-трек альбома «Wake Up and Smell the Coffee», 2001

История The Cranberries взяла паузу с наступлением нулевых и выходом их самой инерционной пластинки, откуда не без труда вспоминаются разве что синглы и первый трек. Характерно, что финалом эпохи стала для группы чужая песня — записанный в прощальном порыве вдохновения, чрезвычайно уважительный к первоисточнику кавер одного из самых неотразимых хитов Элвиса Пресли. Шесть лет спустя Долорес напомнит о себе, спев в эфире французского радио «In the Ghetto» — и свой дебютный сольный сингл «Ordinary Day». «Without You» би-сайд сингла «Ordinary Day», 2007

Дебютный LP О'Риордан оказался ее последним значительным словом. Начинающийся со связки из «Ordinary Day» и еще одного ударного сингла «When We Were Young» «Are You Listening?» — вторичный, но страшно убедительный реликт поры, когда не было музыки важнее гитарной, а до слушателя позволялось не только достучаться, но и докричаться. Россыпь обнародованных вслед за пластинкой превосходных би-сайдов во главе с проникновенной «Without You» — еще один приятный пережиток прошлого. «Willow Pattern» бонус-трек альбома «Are You Listening?», 2007

Еще один тогдашний ауттейк, без которого нельзя: опять о смерти (на сей раз — свекрови Долорес) и оттого снова кажущийся вещим. «You should never take a thing for granted/You only miss it when it's gone» — то яростно, то нежно выводит О'Риордан под звон гитар и грохот барабанов, звучащих тяжелее, чем что‑либо записанное ею со времен «To the Faithful Departed». Ее вторая сольная пластинка «No Baggage» и первый за декаду альбом The Cranberries «Roses» в свое время разочаровали, но сейчас скучать приходится и по ним. «Íosa» с переиздания «Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?», 2018

После смерти Долорес The Cranberries завершили работу над более чем достойным ее памяти, номинированным на «Грэмми» альбомом «In the End» и официально прекратили существование. Однако в их дискографии остается немало пробелов, поэтому лонг-лист «потерянных» записей группы продолжает обновляться. Пару лет назад вышла из тени единственная в истории The Cranberries песня на ирландском — вдохновленная католической верой (ее название переводится как «Иисус») и игравшаяся на концертах в родном для музыкантов Лимерике аж в 1991 году. «Yesterday's Gone» с переиздания «No Need to Argue», 2020

Минувшей осенью дело дошло до юбилейного переиздания «No Need to Argue»: самый успешный альбом The Cranberries дождался идеального звучания на виниле, а давно известная поклонникам группы «Yesterday's Gone» — официального дебюта на каком угодно носителе. Это самый неуловимый из фрагментов записанного на пике славы The Cranberries выступления под тотемной для 1990-х вывеской MTV Unplugged, другие эпизоды которого мелькали на их синглах и эмтивишных компиляциях.