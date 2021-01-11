Традиционный еженедельный дайджест возвращается после новогодних каникул. В этот раз слушаем два новых альбома Кирана Хебдена, а также новые песни Kings of Leon, Viagra Boys и других.

Four Tet, как прощание с эпохой

Киран Хебден выпустил прошлый альбом «Sixteen Oceans» аккурат к началу пандемии и всеобщей самоизоляции. Вышедшие в католическое рождество «Parallel» и еще один диск со сложным цифровым названием можно считать саундтреком к постепенному возрождению.

«Parallel» — это сперва 26 минут одухотворенного цифрового построка, к коему лучше всего идет синоним «предрассветный», а затем еще почти 40 минут настоящего рассвета. Тонкоструйная, ритмичная, но при том не танцевальная, но релаксационная электроника. Фоновая? Да, но не совсем. Умиротворяющая? На все сто. «Parallel» — настоящий памятник умиротворению, идеально подходящий обстоятельствам.

«871» — это как раз другое противопоставление. Тут ритма куда меньше, куда больше аналоговых шумов, странно собранной акустики, выплывающих из темноты семплов. При всей аритмичности он звучит как такое собрание нойза времени, когда сквозь трепетные клавиши прорывается искаженный и неприятный звук.

В общем, с изрядной долей условности можно сказать, что Хебден и попрощался с 2020 годом, и объяснил, что делать в 2021-м. Возрождаться.