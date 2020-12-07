Антон Маскелиаде в ноябре выпустил альбом «Контра», страшно трогательную пластинку на стыке акустики и электроники. «Афиша Daily» представляет клип на самую важную песню с него, про борьбу и единение эмоционального и рационального — с комментариями автора.

Наверное главным инсайтом за годы моей психотерапии стало замечание двух энергий внутри меня. Одна энергия — инспекторская, патриархальная, критикующая; другая — мечтающая, стремящаяся, фонтанирующая.

Большую часть моей жизни я не обращал на них внимания. Когда заметил, понял, что инспектора так много, что я боюсь показывать свое творчество людям: «Небезопасно!», — буднично говорил инспектор и врубал тумблер страха. И я ему верил. Боялся. Было некомфортно.

Но несколько лет назад я стал замечать и чувственную часть: что она хочет, почему все время молчит, а когда пытается что‑то сказать, то начинает орать? Я начал аккуратно прокладывать мостик между ними. Учиться внутреннему диалогу по каждому вопросу.

Этот клип о противостоянии рационального и чувственного. Про то, что собирает мою личность вместе, и про то, что ее ломает.

Летом я пришел с идеей «разбитого экрана» к режиссеру Леше Тарви. Он сразу собрал команду, написал сценарий и назначил дату съемок. На роль актрисы я пригласил мою подругу и модель Дашу Птицу. Леша и Даша — мои выпускники (имеется в виду «Школа Маскелиаде» — Прим. ред.). Мы записали по итогу 54 дубля в разных эмоциях, а проект клипа состоял из 864 слоев. Получилась правда.

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