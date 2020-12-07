Антон Маскелиаде в ноябре выпустил альбом «Контра», страшно трогательную пластинку на стыке акустики и электроники. «Афиша Daily» представляет клип на самую важную песню с него, про борьбу и единение эмоционального и рационального — с комментариями автора.

Наверное главным инсайтом за годы моей психотерапии стало замечание двух энергий внутри меня. Одна энергия — инспекторская, патриархальная, критикующая; другая — мечтающая, стремящаяся, фонтанирующая .

Большую часть моей жизни я не обращал на них внимания. Когда заметил, понял, что инспектора так много, что я боюсь показывать свое творчество людям: «Небезопасно!», — буднично говорил инспектор и врубал тумблер страха. И я ему верил. Боялся. Было некомфортно.

Но несколько лет назад я стал замечать и чувственную часть: что она хочет, почему все время молчит, а когда пытается что‑то сказать, то начинает орать? Я начал аккуратно прокладывать мостик между ними. Учиться внутреннему диалогу по каждому вопросу.