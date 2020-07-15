Прошлогодний сингл екатеринбуржцев «Курара» «Актриса» — опустошающий и опустошенный русскоязычный рок об отсутствии каких‑либо перспектив внутри и снаружи — наконец-то обрел видео. Блестки, сцена, вакуум — все как и в песне. «Афиша Daily» представляет клип с комментариями лидера «Курары» Олега Ягодина.

«Самый сверхчувствительный мир, мир театра, где даже врут искренне. Желание вывернуться наизнанку у всех на глазах, нырнуть в свои воспаленные внутренности сводит с ума пожестче харддрагов, не зря сцену сравнивают с наркотиком. Речь в клипе не об этом, а о том, как трудно наносить блестки на лицо, не повредив при этом глаза».