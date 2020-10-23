Американский дуэт Missio на новом альбоме «Can You Feel the Sun» собрал все лучшее, что есть в современном поп-роке с грувом: от Imagine Dragons до Twenty One Pilots. Получился миловидный эклектичный альбом с рассуждениями о Земле, религии и смерти. По просьбе «Афиши Daily» основатель проекта Мэтью Брю рассказал про каждый трек с альбома.

«Can You Feel the Sun» Трек начинается с солнца, которое освещает иву, чьи склоняющиеся ветви символизируют чувство безопасности и оберегают от солнечных лучей, от излучения. Мать-природа представляется защитницей для нас, испуганных, одиноких, разозленных, неуверенных в себе. Порой этот мир действительно пугает, заводит нас в тупик. Солнце поражает тем, что оно соединяет нас всех вне зависимости от того, понимаем ли мы это и хотим ли этого. Создавая жизнь, оно в то же время может разрушить все на своем пути. Иногда мы не хотим обращать внимание на все, что нас окружает, и концентрируемся на недостатках, а порой ищем связь с безграничной вселенной. Эта песня — гимн нашей веры в то, что на этой планете осталось все-таки много хорошего , хотим мы это замечать или нет. «Losing My Mind» Последние несколько лет у нас нереальные. Мы всегда думали, что быть успешным в музыкальной индустрии просто. Но все куда суровее, это настоящее испытание. Да, изматывает жить в автобусе 57 дней кряду. На несколько месяцев забываешь, что такое нормальная кровать. Может появиться ощущение депрессии, злости, страха неудачи, несмотря на то, что мы очень благодарны возможности выходить на сцену и взаимодействовать с нашими фанатами. Мы стали часто задаваться вопросами: хорошо ли то, что мы делаем? Нравимся ли мы другим? Помог ли нам в этом Бог и есть ли он вообще или это все — наша заслуга? Что такое вселенная? Что такое общество и как мы дошли до этого состояния? Поток мыслей может продолжаться бесконечно, и важно вовремя себя остановить, иначе можно реально потерять рассудок .

«Vagabond» В жизни часто бывает, что две вещи, которые вы любите, противоречат друг другу. Это могут быть отношения, дружба, мораль, личная философия. Эта песня — крик души о желании быть любимым и принятым за то, кто мы есть и какие мы есть , он сопровождается агрессивной инструментовкой, выражающей внутренний хаос и фрустрацию, которую мы можем испытывать в это время. «Wolves»

«Wolves» основана на реальной истории. На последнем крупном шоу «2019 Tour» меня арестовали на Бурбон-стрит в Новом Орлеане по обвинению в уголовном преступлении за попытку покупки и сбыта ********** [запрещенных наркотических веществ]. Я провел ночь в тюрьме, уверенный в своей правоте, и позже меня выпустили как раз к нашему последнему шоу в воскресенье вечером. Обвинения сняли летом 2020 года из‑за отсутствия доказательств. Но мне было так неприятно узнать, что за обычное вещество, которое растет на земле, могут действительно посадить людей в тюрьму на долгие годы. Трава легализована во многих частях этой страны (речь идет о США — Прим. ред.), мы просто не понимаем, почему люди до сих пор наказываются в других штатах и проводят годы в тюрьме за то, что просто не должно быть наказуемо. В это время алкоголь легален и убивает миллионы людей.

Критически мысля, мы считаем, что наша свобода ограничивается людьми, которые на самом деле не хотят, чтобы мы понимали, что есть настоящая свобода на самом деле. Мы называем таких людей волками, и эти волки всегда следят за тобой.

«Don’t Forget to Open Your Eyes» Я думаю, эту песню легко понять, если просто позволить ее словам рассказать историю. Жизнь — это пробковая доска, где и любовь, и смерть оставляют свои записи, но в конце жизни они просто исчезнут навсегда. Желание, чтобы все исчезло, будет неизбежно появляться, но нужно обязательно каждый раз подниматься с колен и идти вперед. Не забывать открывать свои глаза и помнить, что после заката всегда идет рассвет.

«Hoodie Up» В самом начале карьеры нашей фишкой было то, что мы всегда носили капюшоны во время выступлений. Кто‑то думал, что это такой наш взгляд на моду, но я так одевался из‑за огромного страха выступать перед живыми людьми в качестве солиста. Раньше я всегда мог спрятаться за фортепиано или гитарой, но сейчас я в основном пою на сцене, и у меня должен быть зрительный контакт со слушателями в зале. Я очень нервничал и надевал капюшон. И это «препятствие» позволяло мне оставаться самим собой и не давать страху овладеть мной. Сейчас, пройдя уже многое, мне гораздо комфортнее выступать. И после каждого концерта в туре мы возвращаемся в тур-автобус, чтобы отпраздновать, но в 9/10 случаев чувствуем голод и выходим наружу за едой. И говорим друг другу: «Hoodie up, bitch!» Такой у нас способ оставаться в коконе и не идти на контакт с реальностью. Но эта традиция также объединяет нашу команду.

«Cry Baby» Иногда, чтобы наше психологическое состояние было стабильно, мы должны научиться посылать все ***** [к черту]. Людей, ситуации, все, что нас беспокоит. С каждым днем наш жизненный опыт становится богаче, но мы никогда не сможем контролировать, что люди вокруг говорят и делают, что думают о нас. Все, что мы можем, — стараться изо всех сил и делать то, что мы считаем правильным. Нужно оставаться собой, неважно, насколько мы глупы или раздражены, чтобы обрести настоящую свободу. Люди и события рано или поздно приведут нас в то состояние, когда захочется быть токсичным. Важно умение предотвращать нездоровое поведение, свое и других. Это позволит лучше понимать мир и смотреть на все в положительном ключе. «Roman Empire» В Римской империи зародились как современная модель государственного управления, так и западные религиозные взгляды. Религия использовалась как сила, способная контролировать людей и внушать им любую идею, например, справедливость того, что бедные облагались 90% налогом! Да-да, 90%! Бедные становились беднее, богатые — богаче. Ничего не напоминает? Эта песня — противостояние тому, что нам внушают. Нам внушают сомнительные истины наши родители, воскресная школа, правительство — все вокруг. В реальности ко взрослой жизни мы успеваем отбросить то, во что мы больше не верим. И эта песня помогает перенаправить нашу злость из‑за внушения в восстановление и поиск собственных интерпретаций. Мы хотим, чтобы люди критически оценивали все то, что они слышат извне, не следовали этим мнениям вслепую, только потому что так проще и так мы уже умеем делать. Последняя строчка в песне: «Что, если Бога не существует?..» «We All Burn to the Ground» Я вырос в очень религиозной пресвитерианской семье. Мы не могли ругаться, не могли слушать обычную музыку. Мое первое настоящее воспоминание — это то, как кто‑то из старших ударил меня по голове гимналем в церкви, потому что я не молчал во время молитвы. Меня учили, что за тысячи поступков в жизни отправят меня в ад, если не раскаюсь.

Когда мне было 12 лет, я узнал, что, если бы у меня был секс до того, как я женился, мое сердце было бы похоже на водяной шар, который сотни раз протыкают иглой, медленно выпуская воду и делая его сдутым и сморщенным.

В других случаях в моей жизни меня учили, что Бог показывает мне, что я могу попасть в рай, и это именно то, что должно было сделать его хорошим, и все же он посылает всех остальных в ад? Это кажется безумием, когда я оглядываюсь назад и понимаю, что я верил в это на протяжении стольких лет своей жизни. Не знаю, смогу ли я когда‑нибудь полностью избавиться от некоторых вещей, которым меня учили на подсознательном уровне. Правда в том, что мы не сможем сказать другим людям, чтобы они думали критически или подвергали сомнению свои убеждения, не обращаясь к самим себе. Я потерял много друзей в этом процессе, и я потерял много своей прежней личности, но иначе я бы ничего не изменил в моей жизни. Мы верим в обмен личным опытом в надежде всегда помогать всему миру. Вот почему мы творим, и именно поэтому мы в этой индустрии. Мы хотим изменить жизнь с помощью искусства, и мы верим, что каждый божий день мы делаем это, даже если это помогает не всем сразу. «Daydreaming» Этот трек — итог наших размышлений на альбоме, вывод, последняя глава. Эта песня о грезах, но в нашем понимании нужно мечтать о пробуждении в лучшем мире. Месте, где люди искренне любят людей, несмотря на их недостатки и сомнения. Это грезы о том, что нужно жить моментом и тщательно пропускать через себя все хорошее. Мы начали этот альбом, сидя под ивой, где наши одинокие души защищала мать-природа. И поняв, что этот мир — на грани уничтожения, мы сами становимся этими ивами, охраняющими страждущих, кому необходимо скрыться от солнечных лучей. И с каждым прослушиванием альбом проходит реинкарнацию. Хорошего не бывает без плохого, и без крайностей и серединных состояний не будет нашей планеты.