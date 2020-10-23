Американский дуэт Missio на новом альбоме «Can You Feel the Sun» собрал все лучшее, что есть в современном поп-роке с грувом: от Imagine Dragons до Twenty One Pilots. Получился миловидный эклектичный альбом с рассуждениями о Земле, религии и смерти. По просьбе «Афиши Daily» основатель проекта Мэтью Брю рассказал про каждый трек с альбома.
«Can You Feel the Sun»
Трек начинается с солнца, которое освещает иву, чьи склоняющиеся ветви символизируют чувство безопасности и оберегают от солнечных лучей, от излучения. Мать-природа представляется защитницей для нас, испуганных, одиноких, разозленных, неуверенных в себе. Порой этот мир действительно пугает, заводит нас в тупик.
Солнце поражает тем, что оно соединяет нас всех вне зависимости от того, понимаем ли мы это и хотим ли этого. Создавая жизнь, оно в то же время может разрушить все на своем пути. Иногда мы не хотим обращать внимание на все, что нас окружает, и концентрируемся на недостатках, а порой ищем связь с безграничной вселенной. Эта песня — гимн нашей веры в то, что на этой планете осталось все-таки много хорошего, хотим мы это замечать или нет.
«Losing My Mind»
Последние несколько лет у нас нереальные. Мы всегда думали, что быть успешным в музыкальной индустрии просто. Но все куда суровее, это настоящее испытание. Да, изматывает жить в автобусе 57 дней кряду. На несколько месяцев забываешь, что такое нормальная кровать.
Может появиться ощущение депрессии, злости, страха неудачи, несмотря на то, что мы очень благодарны возможности выходить на сцену и взаимодействовать с нашими фанатами. Мы стали часто задаваться вопросами: хорошо ли то, что мы делаем? Нравимся ли мы другим? Помог ли нам в этом Бог и есть ли он вообще или это все — наша заслуга? Что такое вселенная? Что такое общество и как мы дошли до этого состояния? Поток мыслей может продолжаться бесконечно, и важно вовремя себя остановить, иначе можно реально потерять рассудок.
«Vagabond»
В жизни часто бывает, что две вещи, которые вы любите, противоречат друг другу. Это могут быть отношения, дружба, мораль, личная философия. Эта песня — крик души о желании быть любимым и принятым за то, кто мы есть и какие мы есть, он сопровождается агрессивной инструментовкой, выражающей внутренний хаос и фрустрацию, которую мы можем испытывать в это время.
«Wolves»
«Wolves» основана на реальной истории. На последнем крупном шоу «2019 Tour» меня арестовали на Бурбон-стрит в Новом Орлеане по обвинению в уголовном преступлении за попытку покупки и сбыта ********** [запрещенных наркотических веществ]. Я провел ночь в тюрьме, уверенный в своей правоте, и позже меня выпустили как раз к нашему последнему шоу в воскресенье вечером. Обвинения сняли летом 2020 года из‑за отсутствия доказательств.
Но мне было так неприятно узнать, что за обычное вещество, которое растет на земле, могут действительно посадить людей в тюрьму на долгие годы. Трава легализована во многих частях этой страны (речь идет о США — Прим. ред.), мы просто не понимаем, почему люди до сих пор наказываются в других штатах и проводят годы в тюрьме за то, что просто не должно быть наказуемо. В это время алкоголь легален и убивает миллионы людей.
«Don’t Forget to Open Your Eyes»
Я думаю, эту песню легко понять, если просто позволить ее словам рассказать историю. Жизнь — это пробковая доска, где и любовь, и смерть оставляют свои записи, но в конце жизни они просто исчезнут навсегда. Желание, чтобы все исчезло, будет неизбежно появляться, но нужно обязательно каждый раз подниматься с колен и идти вперед. Не забывать открывать свои глаза и помнить, что после заката всегда идет рассвет.
«Hoodie Up»
В самом начале карьеры нашей фишкой было то, что мы всегда носили капюшоны во время выступлений. Кто‑то думал, что это такой наш взгляд на моду, но я так одевался из‑за огромного страха выступать перед живыми людьми в качестве солиста. Раньше я всегда мог спрятаться за фортепиано или гитарой, но сейчас я в основном пою на сцене, и у меня должен быть зрительный контакт со слушателями в зале. Я очень нервничал и надевал капюшон. И это «препятствие» позволяло мне оставаться самим собой и не давать страху овладеть мной.
Сейчас, пройдя уже многое, мне гораздо комфортнее выступать. И после каждого концерта в туре мы возвращаемся в тур-автобус, чтобы отпраздновать, но в 9/10 случаев чувствуем голод и выходим наружу за едой. И говорим друг другу: «Hoodie up, bitch!» Такой у нас способ оставаться в коконе и не идти на контакт с реальностью. Но эта традиция также объединяет нашу команду.
«Cry Baby»
Иногда, чтобы наше психологическое состояние было стабильно, мы должны научиться посылать все ***** [к черту]. Людей, ситуации, все, что нас беспокоит. С каждым днем наш жизненный опыт становится богаче, но мы никогда не сможем контролировать, что люди вокруг говорят и делают, что думают о нас. Все, что мы можем, — стараться изо всех сил и делать то, что мы считаем правильным. Нужно оставаться собой, неважно, насколько мы глупы или раздражены, чтобы обрести настоящую свободу. Люди и события рано или поздно приведут нас в то состояние, когда захочется быть токсичным. Важно умение предотвращать нездоровое поведение, свое и других. Это позволит лучше понимать мир и смотреть на все в положительном ключе.
«Roman Empire»
В Римской империи зародились как современная модель государственного управления, так и западные религиозные взгляды. Религия использовалась как сила, способная контролировать людей и внушать им любую идею, например, справедливость того, что бедные облагались 90% налогом! Да-да, 90%! Бедные становились беднее, богатые — богаче. Ничего не напоминает? Эта песня — противостояние тому, что нам внушают.
Нам внушают сомнительные истины наши родители, воскресная школа, правительство — все вокруг. В реальности ко взрослой жизни мы успеваем отбросить то, во что мы больше не верим. И эта песня помогает перенаправить нашу злость из‑за внушения в восстановление и поиск собственных интерпретаций. Мы хотим, чтобы люди критически оценивали все то, что они слышат извне, не следовали этим мнениям вслепую, только потому что так проще и так мы уже умеем делать. Последняя строчка в песне: «Что, если Бога не существует?..»
«We All Burn to the Ground»
Я вырос в очень религиозной пресвитерианской семье. Мы не могли ругаться, не могли слушать обычную музыку. Мое первое настоящее воспоминание — это то, как кто‑то из старших ударил меня по голове гимналем в церкви, потому что я не молчал во время молитвы. Меня учили, что за тысячи поступков в жизни отправят меня в ад, если не раскаюсь.
В других случаях в моей жизни меня учили, что Бог показывает мне, что я могу попасть в рай, и это именно то, что должно было сделать его хорошим, и все же он посылает всех остальных в ад? Это кажется безумием, когда я оглядываюсь назад и понимаю, что я верил в это на протяжении стольких лет своей жизни. Не знаю, смогу ли я когда‑нибудь полностью избавиться от некоторых вещей, которым меня учили на подсознательном уровне. Правда в том, что мы не сможем сказать другим людям, чтобы они думали критически или подвергали сомнению свои убеждения, не обращаясь к самим себе. Я потерял много друзей в этом процессе, и я потерял много своей прежней личности, но иначе я бы ничего не изменил в моей жизни. Мы верим в обмен личным опытом в надежде всегда помогать всему миру. Вот почему мы творим, и именно поэтому мы в этой индустрии. Мы хотим изменить жизнь с помощью искусства, и мы верим, что каждый божий день мы делаем это, даже если это помогает не всем сразу.
«Daydreaming»
Этот трек — итог наших размышлений на альбоме, вывод, последняя глава. Эта песня о грезах, но в нашем понимании нужно мечтать о пробуждении в лучшем мире. Месте, где люди искренне любят людей, несмотря на их недостатки и сомнения. Это грезы о том, что нужно жить моментом и тщательно пропускать через себя все хорошее.
Мы начали этот альбом, сидя под ивой, где наши одинокие души защищала мать-природа. И поняв, что этот мир — на грани уничтожения, мы сами становимся этими ивами, охраняющими страждущих, кому необходимо скрыться от солнечных лучей. И с каждым прослушиванием альбом проходит реинкарнацию. Хорошего не бывает без плохого, и без крайностей и серединных состояний не будет нашей планеты.