Американский дуэт Missio на новом альбоме «Can You Feel the Sun» собрал все лучшее, что есть в современном поп-роке с грувом: от Imagine Dragons до Twenty One Pilots. Получился миловидный эклектичный альбом с рассуждениями о Земле, религии и смерти. По просьбе «Афиши Daily» основатель проекта Мэтью Брю рассказал про каждый трек с альбома.