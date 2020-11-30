Новое время требует новой музыки. За последние годы в России появилась тьма женских рок- и панк-групп, которые этически и эстетически показывают: дальше должно быть по-другому, дальше действовать будут они. «Афиша Daily» попросила представительниц некоторых из них написать специально для нас манифесты о новой старой этике и равенстве.

«Позоры»

© Надя Волович

Хештеги на «Ласт.фм»: политическая сознательность, политическое бессознательное, мем, поп, антипоп, провокация, безопасность, ***** [плевать], детство, перформативность, байтинг, панк, нойз, ню-метал, скримо, тикток, герлз & гейс, шоу, личное как неполитическое, сибирь, рамштайн, обиды и сопли, единичное и множественное, другое и другие, транс райтс, акаб.

Если хоть один человек посредством прослушивания музыки принимает решение к личному действию — музыка работает. Есть сфера действий, которые мы одобряем, есть сфера действий, которые мы не одобряем, — но власти над этим процессом нет. Яна Казанцева (nazlo)

© Аня Рязанова

я умер и нет ничего естественней

я умер сегодня не смог вынести правды

я умер — убил и вспорол поэта

наматывая отсылки как кишки на кулак я умер я манифестирую непорочность

я тот мертвый харек на плече поэта

я умер и убил такая трансцендентность

я пишу вам и молчу с того света я умер во имя первозданного хаоса

я смертью обесценил ваш нигилизм

в гробу я видел вашу постправду

ваш смех и вашу тонну смыслов я воскресну завтра сентиментальным ребёнком

я воскресну завтра на рассвете чисто

как икона как праматерь тиамат

кровоточащая и самая искренняя

После истории вокруг клуба «Новая искренность» Яна прислала новую версию манифеста: «Все, кто живет в патриархальных понятиях, не осознавая это как преступление или даже просто как не норму сегодня, идут ***** [к черту] и получают моим феминистским сапогом по лицу». Диана Буркот (Rosemary Loves a Blackberry)

© Екатерина Фролова

«Я часто сталкиваюсь с тем, что люди не понимают, зачем в музыке высказываться на политические и социальные темы, зачем фем-девчонки занимаются, например, киберактивизмом, зачем нужны культура согласия, соблюдение границ, зачем современное искусство все больше углубляется в вопросы гендерного неравенства…

Признаться честно, на данный момент у меня нет ресурса отвечать на эти вопросы, и я рада, например, что есть «новая этика» (которая не новая), чтобы иметь возможность взять и ответить вот так.



И я совершенно точно буду продолжать делать, высказываясь по темам как художница, музыкант и акционистка, пока в этом есть необходимость».

Катя Валера («Лоно»)

© instagram.com/emaelono

В качестве манифеста прислала песню с таким текстом: милая моя, я в панке 10 лет

я знаю лучше

я сделал больше ЧЕМ ТЫ ты можешь помогать

ты можешь стараться

но я начал раньше

поэтому тихо тихо тихо тихо замолчи а я пока продолжу

быть сексистом

игнорировать слабых

бить машины таксистам

оскорблять тебя МНЕ ЭТО МОЖНО поэтому тихо тихо тихо тихо замолчи ты должна заслужить

место среди нас

трудись

действуй

но ты не будешь никогда

наравне с нами а я пока продолжу

быть ублюдком

махать ногами

бить тебя лицу

во время слема МНЕ ЭТО МОЖНО поэтому поэтому тихо тихо тихо тихо замолчи

Света Синичкина (Father’s Sins)

© vk.com/fatherssinsgrrrl

Когда я собирала эту группу мне хотелось заниматься фем-активизмом через музыку — петь о том, что не модно и за что не получишь толпу фанатов. Прямолинейно, грубо, жестко и бескомпромиссно. А главное, патриархат в этих текстах — главное зло. Большинству людей не хочется слышать, как муж пиздит жену, как абьюз разрушает психику и отношения, как армия делает из мужчин агрессивных доминирующих самцов, как женщин насилуют и убивают мужчины. Я всегда в лоб говорю, что мы феминистски заряженный коллектив и моя задача — говорить как это — быть женщиной* в России. Я говорю за всех, кому так же больно как и мне. За всякие шутки и скользкие словечки во время наших выступлений вы попадёте под раздачу от моего ядовитого языка. В какой‑то момент я почувствовала себя достаточно сильной для того, чтобы вступать с агрессорами в прямой контакт.

Все мои тексты написаны через огромную внутреннюю злость. Я хочу, чтобы общество чувствовало эту злость.



Для меня понятие новой этики заключается в том, чтобы не выстраивать клишированный образ со всеми его атрибутами, через который ты будешь продавать и популяризировать свою музыку. Для меня совершенно нормально быть злой и недовольной исполнительницей своих песен. Мне совершенно наплевать как к этому факту отнесутся окружающие.

Я не хочу скрывать то, на сколько я зла и передаю это через тексты и звуки. Людям вообще запрещено выражать негативные эмоции открыто, не принято в цивилизованном обществе. Но я ********* [устала] жить в этом «цивилизованном обществе» (где женщин не защищают от домашнего насилия, домогаются на работе и после чего увольняют, насилуют в браке, в любой момент могут отрубить руки, убить на детской площадке на глазах собственного ребёнка) и держать себя в руках. Всё это меня довело и не оставило сомнений в том, какой я вижу свою музыку в Fathers Sins.