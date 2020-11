В ноябре на Rough Trade выйдет дебютный альбом «Karma» Mansur , нового проекта Джейсона Конена, известного в первую очередь по дарк-джаз- и дум-джаз-коллективам The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble и The Mount Fuji Doomjazz Corporation. Проект Mansur отличает от предыдущего творчества Конена центрированностью на арабском ориентальном звучании. Первый диск группы «Temple» вышел в июле 2020 года. Ответственен же за это звучание русский музыкант Дмитрий Глоба, мастер игры на древнем восточном инструменте уде, искусство игры на котором он постигал в египетской школе Бейт-Аль-Уд в Каире. Самым же известным коллективом, в котором выступал Дмитрий, можно назвать группу Phurpa , исследующую музыку и ритуалы древнейшей тибетской религии бон. Еще давным-давно он играл в коллективе «Рада и терновник» Мы поговорили с Дмитрием о школах игры на уде, о его вкладе в проект Mansur, о восприятии арабской музыки и об эффектах, возникающих при переносе одной культуры в другую как географически, так и музыкально. Например, если ты мешаешь восточный звук и трип-хоп, не ориентализм ли это?

— Давай перейдем к твоему новому проекту Mansur. Как ты вообще познакомился с Джейсоном Коненом?



— Это было на фестивале Roadburn 2 или 3 года назад. Я там выступал в составе группы Phurpa в очередной раз. Есть добрая традиция: я то к ней присоединяюсь, то отсоединяюсь. А потом как‑то так мы списались с Джейсоном, потому что он всегда интересовался всякими эзотерическими вещами: пирамидами, арабской музыкой, ближневосточной.

В The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble всегда были такие эксперименты с фьюче-джазом, дарк-джазом, восточной музыкой, японской, китайской. И возникла история с живым выступлением в проекте The Thing with Five Eyes, куда подключился как раз один из моих учителей. Мы дали несколько концертов. Все это было очень непохоже на дарк-джаз, на дум-джаз, и для кого‑то это было хорошо, для кого‑то — плохо. И как‑то так вышло, что сейчас возник вот такой новый проект.