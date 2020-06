Герои нового выпуска рубрики об обделенных заслуженной славой песнях больших артистов — Talking Heads, 5 июня 1975 года отыгравшие свой первый концерт. С того шоу в клубе CBGB началась история группы, перепахавшей популярную музыку сильнее, чем кто‑либо моложе The Beatles и старше Radiohead (назвавшихся в честь одной из песен Talking Heads).

«Love --> Building on Fire» неальбомный сингл, 1977

Чуть больше полутора лет прошло между первым выступлением Talking Heads на разогреве у Ramones и релизом «Love --> Building on Fire» — одного из самых незабываемых дебютных синглов в истории звукозаписи. В 2002 году именно эта песня явилась официальным поводом для включения Talking Heads в рок-н-ролльный Зал славы, что, в свою очередь, привело к первому и последнему реюниону их золотого состава. Характерно, что гитарист Джерри Харрисон, присоединившийся к группе вскоре после выхода сингла, обожал играть его живьем, по делу сравнивая здешнюю гитарную вязь с ранними Television. «I Wish You Wouldn’t Say That» би-сайд сингла «Psycho Killer», 1977

Эта прыткая, проворная, приводящая в замешательство вещь (кто такой Джимми? и что с того, что он сейчас придет?) вдохновенно изобилует повторениями титульного рефрена и наглядно иллюстрирует нелюбовь Talking Heads делиться с миром своими ауттейками. Это единственный (!) их би-сайд, не являющийся той или иной вариацией на тему включенных в номерные альбомы песен. Следующий записанный в студии неальбомный трек у группы вышел уже после ее распада в 1991 году. «A Clean Break (Let’s Work)» с концертного альбома «The Name of This Band Is Talking Heads», 1982

Всего три года ушло у Talking Heads, чтобы вписать свое имя в рок-н-ролльный канон. За дебютной пластинкой «77» последовала спродюсированная Брайаном Ино многоликая альбомная трилогияЭто альбомы «More Songs About Buildings and Food» (1978), «Fear of Music» (1979), «Remain in Light» (1980)., увенчавшаяся релизом «Remain in Light», — одной из главных записей 1980-х, где сделавшие Talking Heads имя постпанк и нью-вейв нашли общий язык с афробитом и фанком. Неудивительно, что после таких подвигов им потребовалась пауза: за следующие три года группа выпустила один-единственный концертник, где нашлось место этому лихому панк-номеру. «What a Day That Was» с концертного альбома «Stop Making Sense», 1984

В начале 1980-х пути музыкантов Talking Heads стали расходиться. Их феерическая ритм-секция в составе супругов Криса Франца (ударные) и Тины Уэймут (бас) основала группу Tom Tom Club. Харрисон выпустил дебютный сольный альбом. Ну а певец Дэвид Бирн со скоростью звука превращался в арт-поп-визионера, каким мы его знаем. В снятом Джонатаном Демми великом фильме-концерте «Stop Making Sense» звучит не только классика Talking Heads, но и один из главных хитов Tom Tom Club, а также эта песня Бирна, написанная им для шоу орденоносной танцовщицы и хореографа Твайлы Тарп. «Sax and Violins» из саундтрека к фильму «Когда наступит конец света», 1991

Последней пластинкой Talking Heads стала в 1988 году «Naked», и хотя после этого группа фактически прекратила существование, ее распад был подтвержден только в декабре 1991-го, одновременно с выходом саундтрека к научно-фантастической глыбе Вима Вендерса. Соседствуя с песнями Лу Рида, Патти Смит, U2 и R.E.M., «Sax and Violins» прозвучала как запоздалый, но эффектный эпилог к бесконечно изобретательной дискографии Talking Heads, на прощание — впервые в карьере — ругнувшихся матом («Mom and Pop, they will fuck you up»). «Sugar on My Tongue» со сборника «Sand in the Vaseline: Popular Favorites», 1992

Как и полагается группе, чье колоссальное влияние на современную музыку до всех дошло не сразу, Talking Heads беспардонно увлеклись посмертными компиляциями своих лучших и малоизвестных песен. Самой репрезентативной из них остается «Sand in the Vaseline: Popular Favorites», где компанию хитам разных лет составили ранее не издававшиеся вещи вроде этой датирующейся аж 1975 годом демо-записи — настолько бойкой и неотразимой, что трек-лист сборника начинается именно с нее. «Lifetime Piling Up» со сборника «Sand in the Vaseline: Popular Favorites», 1992

Еще один откопанный по случаю релиза «Sand in the Vaseline» раритет прячется в его концовке, между еще двумя — по правде говоря, довольно никудышными — редкостями «Gangster of Love» и «Popsicle». «Я всегда завидовал способности Talking Heads звучать нервно и в то же время спокойно», — признался как‑то Энди Партридж из XTCИроничная нью-вейв-группа, главные хиты — «Making Plans For Nigel» и «Dear God».. Изначально предназначенная для «Naked» и неуловимо похожая на записи Питера Гэбриела «Lifetime Piling Up» эту их способность подтверждает на бис — и, как всегда, красноречиво. «I Feel It in My Heart» с переиздания альбома «Talking Heads: 77», 2005

Предположительно последней россыпью архивных записей одарил поклонников группы бокс-сет 15-летней давности, среди коллекционеров на Discogs известный как «Кирпич». Это перепродаваемая за сотни долларов белая коробка, где каждый студийный альбом Talking Heads представлен в противоречивом формате DualDisc (одна сторона — CD, другая — DVD, для многих проигрывателей — сущая пытка). Так или иначе, именно там впервые появились еще семь ауттейков, включая этот — совсем ранний, с дюжей басовой партией Уэймут. «Two Note Swivel» с переиздания альбома «Speaking in Tongues», 2005

Коммерческим прорывом Talking Heads принято считать их пятый альбом «Speaking in Tongues» (три декады спустя Бирн подпоет Arcade Fire в их одноименном би-сайде). Пластинка забралась на рекордное для группы 15-е место в хит-параде Billboard, а выпущенный в ее поддержку «Burning Down the House» — единственный сингл Talking Heads, когда‑либо замеченный в американском песенном топ-10. Мейнстримовая привлекательность «Speaking in Tongues» слышна даже в этом незаконченном ауттейке — мелодичном и пружинистом. «Fela’s Riff» с переиздания альбома «Remain in Light», 2005

Однако главным артистическим триумфом Talking Heads остается «Remain in Light» — вероятно, первая нью-вейв-пластинка, настолько удачно подружившая «белую» и «черную» музыку. Очевидно, что в разные годы именно ее по-своему препарировали и упоминавшийся Гэбриел, и Деймон Албарн, и Vampire Weekend. Немудрено, что вскоре после выхода «Remain in Light» Бирн воссоединился с Ино для записи революционного альбома «My Life in the Bush of Ghosts». И хорошо слышно, что главным источником вдохновения Talking Heads был тогда пионер афробита Фела Кути, в честь которого назван и этот упоительный инструментал с солирующим Адрианом Белью (King Crimson, Nine Inch Nails и кто только не).

