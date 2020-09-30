перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Во Владивостоке возложили венки к новым скамейкам, так как они «вызывают ассоциацию с кладбищем» 18:19
Beabadoobee радуется жизни в своем новом клипе «How Was Your Day?» 17:53
Disney уволит 28 000 сотрудников своих парков развлечений 17:37
Умер Валерий Шульжик — писатель, поэт, автор мультфильмов о поросенке Фунтике 17:32
Зендая/Instagram Зендая сыграет певицу Ронни Спектор в биографическом фильме
Зендая сыграет певицу Ронни Спектор в биографическом фильме 16:48
Фестиваль современного искусства «Территория» объявил кинопрограмму 16:38
На Таймыре опять разлили нефтепродукты. Власти уже ввели режим ЧС 16:12
В Петербурге снова требуют носить маски в транспорте 16:01
Московский кинофестиваль исключил из программы фильм о Нагорном Карабахе 15:49
Burn Tour запустил конкурс для рэперов, диджеев и художников 15:22
«Википедия» Продолжение «Бората» выйдет уже в октябре. Его покажет Amazon
Продолжение «Бората» выйдет уже в октябре. Его покажет Amazon 15:15
Сбежавших из дагестанской колонии через подкоп заключенных задержали в Калмыкии 15:04
Ресторанам запретили включать в счет дополнительные услуги до согласия на это посетителей 14:53
В Кремле пообещали ознакомиться с делом историка Юрия Дмитриева 14:45
Первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ, умер от лейкемии 14:21
Умерла кошка — героиня мема «Кричащий, плачущий кот»
Умерла кошка — героиня мема «Кричащий, плачущий кот» 13:46
Прокуратура хочет заблокировать сайт «Российской ЛГБТ-сети» из‑за опроса о травле в школах 12:52
В России создадут базу данных переболевших COVID-19 граждан 12:25
Канцлер Германии Ангела Меркель встретится со Светланой Тихановской 11:48
Главред сайта Cosmopolitan рассказала, как полицейские отняли у ее сына 8000 рублей 11:17
Отключить рекламу

Burn Tour запустил конкурс для рэперов, диджеев и художников

Илья Голубев
Сегодня в 15:22

Энергетик Burn запустил к своей серии вечеринок Burn Tour конкурс #BurnHub для начинающих талантливых рэперов, диджеев и художников.

Правила участия просты: достаточно выложить в «ВКонтакте» свой трек или портфолио в любом формате (ссылки, аудио, видео, в каком угодно) с хештегом #BURNHUB. После этого онлайн-голосование в трех номинациях (рэп, бит, арт) определит шесть победителей он каждого региона России: трех рэперов, двух диджеев и одного художника.

В октябре и ноябре победителей привезут в Москву, чтобы они выступили в эфире радиостанции Studio 21. По итогам этих выступлений будут выбраны полуфиналисты, а 19 декабря на шоу в Петербурге — финалисты, которые и выступят 26 декабря в клубе Mutabor с хедлайнерами Burn Tour. А уже после финала объявят победителей в каждой номинации.

Лучшие рэпер и диджей смогут записать свой трек на профессиональной студии, получить помощь в его продвижении, попасть в ротацию станции Studio 21 и подписать контракт на участие в Burn Tour 2021. А художник разработает дизайн сцены финального концерта в Москве и афиши Burn Tour 2021. Подробные правила конкурса читайте здесь, а следить за новостями можно в сообществе Burn в «ВКонтакте».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
рок
«Аквариум»
Заслуженные ветераны русского рока
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить