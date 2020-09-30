Burn Tour запустил конкурс для рэперов, диджеев и художников

Энергетик Burn запустил к своей серии вечеринок Burn Tour конкурс #BurnHub для начинающих талантливых рэперов, диджеев и художников.

Правила участия просты: достаточно выложить в «ВКонтакте» свой трек или портфолио в любом формате (ссылки, аудио, видео, в каком угодно) с хештегом #BURNHUB. После этого онлайн-голосование в трех номинациях (рэп, бит, арт) определит шесть победителей он каждого региона России: трех рэперов, двух диджеев и одного художника.

В октябре и ноябре победителей привезут в Москву, чтобы они выступили в эфире радиостанции Studio 21. По итогам этих выступлений будут выбраны полуфиналисты, а 19 декабря на шоу в Петербурге — финалисты, которые и выступят 26 декабря в клубе Mutabor с хедлайнерами Burn Tour. А уже после финала объявят победителей в каждой номинации.

Лучшие рэпер и диджей смогут записать свой трек на профессиональной студии, получить помощь в его продвижении, попасть в ротацию станции Studio 21 и подписать контракт на участие в Burn Tour 2021. А художник разработает дизайн сцены финального концерта в Москве и афиши Burn Tour 2021. Подробные правила конкурса читайте здесь, а следить за новостями можно в сообществе Burn в «ВКонтакте».