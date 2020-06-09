Когда я работал над синглом, мне хотелось передать то темное, меланхоличное настроение, которое вы уже могли слышать в альбоме «Я Дома» и треке «Таблетка», это мое видение современного звучания на стыке R'n'B, хип-хопа и поп-музыки. На самом деле мы всегда возлагаем надежды на то, чтобы быть услышанными, но такого успеха я, конечно, не ожидал. Очень благодарен слушателям, которые ежесекундно отмечали меня в сториз, это необыкновенное чувство .

В условиях изоляции было непросто снять клип и реализовать все наши идеи, поэтому мы ограничились минималистичной картинкой, которая не совсем отражает смысл песни, но передает ее характер. Видео снимали очень небольшой командой, с соблюдением мер безопасности. Часть съемочной группы находилась в соседнем помещении и координировала процесс дистанционно. В финале клипа мы добавили видео, снятые под трек «X.O.» в TikTok'е — мне кажется, это отличная площадка для музыкантов, она дает коннект между исполнителем и слушателем, потому что я могу почувствовать, как им понравилась песня, какой момент в ней запомнился больше всего.