В традиционном дайджесте лучшего за семь дней — три эффектных камбэка: один неожиданный (Агузарова) и два долгожданных (Doves и ЛСП), хороший альбом Everything Everything, совместка «Увулы» и «Пасош» и многое другое.

Новый альбом ЛСП — издевательский мюзикл с фигой в кармане

В прошлом году на сайте Genius (место силы фанатских расшифровок и трактовок рэп-треков) появились обложка и треклист к якобы новому альбому ЛСП «Свиное рыло». Слух о скорой новинке быстро подхватили рэп-паблики, в то время как поклонники выражали скепсис: ну как после пикового «Tragic City» и двухлетнего простоя можно запеть какую‑то чушь про свиней? В итоге Олег Савченко всех переиграл и действительно записал «Свиное рыло» с «исходным» треклистом — осовремененную сказку про трех поросят и их приключения после распада Свинского союза. И тем самым оказался в одном ряду вместе с Юрием Хоем из «Сектора газа» и Павлом Яцыной из «Красной плесени», переосмыслявших сказки про Царевну-лягушку и царя Салтана соответственно. Впрочем, с Хоем ЛСП здесь роднит не только ремейк старой сказки, но и общность контекста главных героев, которым после распада Союза (неважно, Советского или Свинского) приходится учиться жить в новом миропорядке — и жизнь эта не очень легка. Как отреагировали на «Свиное рыло» поклонники группы? Как верно заметил Андрей Недашковский в рецензии на The Flow, все три года после выхода «Tragic City» фанаты ждали чего угодно, но не мюзикла про свиней — поэтому в явочном порядке появилась теория о существовании «нормального», «настоящего» альбома ЛСП, который якобы выйдет через неделю. А вместе с теорией — обложка и плейлист на том же Genius. Как показала практика, не все безумные слухи оказываются фейками: поживем — увидим? «Ада» — о том, почему взрослеть это грустно и неизбежно

Обаятельный инди-поп о печалях обыденности и трудностях взросления, достойный разбора на цитаты (вот примеры: «Чтобы лучше меня ты меня узнал, я создам телеграм-канал», «К ним Чип и Дейл не спешат на помощь, смотрел на соседа — увидел овощ»). Самое интересное здесь — наблюдать за тем, как главный герой мечется между иронией над настоящим и грустью о прошлом. Тоска и истерика — стабильность Everything Everything

На пятом альбоме манкунианцы продолжают исполнять меланхоличный рок в диапазоне между осенним затишьем и эпилептическими припадками, умудряясь при этом извлекать новые смыслы и мелодии из затертых методов. Что, с одной стороны, похвально, а с другой — досадно: кажется, группа уже давно созрела для того, чтобы перейти через себя и скакнуть в высшую лигу, но этого все не происходит. (Не совсем) новый альбом Жанны Агузаровой

Одна из самых парадоксальных российских исполнительниц оправдывает свой статус: инфоповод под названием «первый альбом за много лет» обставляется максимально спорными приемами: обложка напоминает что угодно (например, вывеску сток-магазина одежды в Краснодаре), но только не альбом певицы, которая в пиковое время котировалась на уровне Пугачевой и Ротару, да и треклист состоит из песен не первой свежести, их внимательный слушатель Агузаровой давным-давно послушал. Другое дело, что, если отбросить весь этот контекст, выясняется, что «Королева Сансета» полна сильных вещей и вообще кишит музыкальным многообразием: тут и мерный джаз, и евродиско, и даже индастриал. Совсем новый альбом Doves, первый за одиннадцать лет

Джими Гудвин и братья Уилльямс незаслуженным (но печально закономерным) образом не были хедлайнерами пост-брит-попа: транслировать убеждения о том, что жизнь штука грустная, но все в итоге будет хорошо, у других получалось достовернее (Elbow), доступнее (Keane) и убедительнее (Coldplay). При этом Doves предлагали авторский взгляд на жанр — затишье и тоску трое манчестерцев топили в многослойной и живописной гитарной психоделии, беря за основу методы арт-рока 70-х. На «The Universal Want» Doves кристаллизуют свои лучшие методы и достигают пика: клавиши льются, гитары журчат, а ты будто бы уносишься из хмурого Манчестера куда угодно . Альбом 6ix9ine провалился Это случилось: колесо фортуны крутануло в обратную сторону от главного рэп-понтореза и паяца современности — унижавший оппонентов языком цифр 6ix9ine продал свой новый альбом скромным тиражом: всего 55 тысяч копий за первую неделю. Впрочем, самоиронии ему не занимать: после коммерческого провала рэпер отправился срывать афиши с рекламой своего альбома. «Увула» и «Пасош» сняли совместный клип