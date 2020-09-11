Накануне фестиваля Present is Perfect — он начнется уже в ночь с 11 на 12 сентября — его хедлайнер Муджус выбрал самые интересные треки из тех, что он слушает в последнее время. С небольшим комментарием!

Это двенадцать последних прослушанных композиций из моего плеера в предвкушении Present is Perfect от PPF. Среди нового: AG Cook, по моим ощущениям самый интересный с PCMusic. Потрясающий новый Moa Pillar и Ушко — Volvo. Nocow на Turbo. Kito Jempere. С последними с нетерпением жду встречи на музыкальном посвящении фестивалю Present Perfect. После долгих 166 дней самоизоляции буду счастлив слушать их в таком грандиозном сеттинге.