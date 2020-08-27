В пятницу 28 августа в московском «ГлавClub» пройдет фестиваль Mint Music Home от создателей «Дикой Мяты». Рассказываем кратко, кого там можно увидеть.

Алена Швец Главная деятельница нового акустик-попа. Последний альбом Швец «Королева отстоя» — отличный пример того, как принести школьную повестку в фейсбук, а прогрессивные идеи — в школьную повестку. Это едкие и резкие песни про непонимание старших, про лукизм и сексизм, про юношескую агрессию, написаные без лишних рюшечек. Если вы хотите понять, чем живут 18-летние в 2020 году, слушайте «Королеву отстоя».

Мусор Если Швец предпочитает гитары и грязный звук, то последние хиты Саши Горбачевой (она же Мусор, она же ранее — Олег Мусор) — это деформированный новомодный поп с хип-хоповыми вставками, но без свэга. Резко, четко, как удары плетки.

Подробности по теме Саша «Мусор» Горбачева — с пронзительным кавером на одну из главных песен нулевых Саша «Мусор» Горбачева — с пронзительным кавером на одну из главных песен нулевых

Маяк Тот же новый поп с акустикой в анамнезе, только более надрывный и более грубый (без негативный коннотаций). На фестивале Маяк выступит в последний раз со своей текущей программой и с нынешним составом музыкантов.