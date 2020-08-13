Многие критикуют Макса Коржа за то, что он сперва пишет иносказательно про диктатуру, а потом призывает протестующих прекратить активные действия. Многие критикуют Сергея Михалка, автора «Не быць скотам» и «Belarus Freedom» за то, что он молчит. Многие удивляются, что молчит Тима Белорусских, главный патриот Минска, плоть от плоти народа, человек, который показал, что социальные лифты есть даже при диктатуре.

У меня нет никаких мыслей про сами протесты, кроме страшного недоумения, злобы в отношении тех, кому власть вручила дубинку, и сочувствия всем моим друзьям и коллегам, кто от этой всеобщей дубинки пострадал. Но вот про музыканта и политику несколько мыслей есть.

Да, это действительно удивительно и неприятно. Три главных лидера музыкальной сцены страны гасятся и сливаются. Особенно странно это в случае Михалка, который написал саундтреки к главным протестным митингам последних 10 лет. Есть ощущение, что как будто тебя бросили и обманули те, кому ты доверял больше всех. Я пытаюсь найти сходство; наверное, примерно похожее ощущение — когда лидеры оппозиции не высказываются по поводу лично им неприятных политзэков или когда вроде бы вменяемые люди внезапно принимают самую людоедскую позицию. Похожее, но в куда меньшей степени, чем сейчас.

При этом надо понимать: лидеры мнений — хоть и лидеры, но по факту никому ничего не должны. Они не избранные политики и не несут ответственности, если уж говорить формально. Они могут не хотеть. Они могут не мочь: все трое почти никогда не давали интервью и в целом не были сильными спикерами, когда музыка затихала. Они имеют право принимать не ту сторону. Люди, которые любят их песни и ждут от них важных слов, имеют право их за это возненавидеть.

Но главное — мне кажется, что протесты в Беларуси и реакция на отсутствие реакции тех самых лидеров показывают: люди спокойно обходятся без одобрения и неодобрения звезд музыки и политики. Они пойдут на площадь не потому, что Макс Корж написал песню, их активность никак не остановит и не разожжет высказывание Сергея Михалка, их стремление к переменам никак не определяется чужими постами в инстаграме. «Не быць скотам» — это в том числе и про свою голову на плечах, про умение защищать себя и свои права, не оглядываясь на других.

Малый повзрослел и, строя свою новую жизнь, обойдется без старших.