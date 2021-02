Альбом «See This Through and Leave» стартовал с 28 строчки британского чарта и продержался там четыре недели. Хорошее начало, но чтобы двинуться дальше, нужно было что‑то еще. А именно цепкие поп-хиты.

Перед The Cooper Temple Clause встала непростая задача: как писать гимны поколения, не изменяя своей идеологии? Как преодолеть синдром второго альбома? Как записать альбом после изнурительного тура в условиях жесткого дедлайна?

Вызов сложный, но и возможности стали совсем другими: в 2003 году «куперам» предложил свои услуги Рик Рубин — продюсер-тяжеловес, приложивший руку к классике от RHCP, Slayer и System of a Down. Группа отказалась: независимость творческого процесса — превыше всего! Совсем скоро принципиальность «куперов» в плане вмешательства в творчество выйдет коллективу боком и сильно навредит карьере, но пока Бен Готри и товарищи плюют на все и пишут свой лучший альбом.

«Kick Up the Fire, and Let the Flames Break Loose» вышел в октябре 2003 года. Название для пластинки музыканты подсмотрели в стихотворенииKick up the fire, and let the flames break loose To drive the shadows back; Prolong the talk on this or that excuse, Till the night comes to rest While some high bell is beating two o’clock. Yet when the guest Has stepped into the windy street, and gone, Who can confront The instantaneous grief of being alone? Or watch the sad increase Across the mind of this prolific plant, Dumb idleness? поэта Филипа Ларкина.