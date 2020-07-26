Каждую неделю мы слушаем много новой музыки и выбираем для вас самую интересную. В новой подборке главного — Джесси Ланца, внезапный альбом Тейлор Свифт и многое другое. Как всегда с плейлистами.

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Тейлор Свифт выпустила внезапный альбом

Вместо танцев под упругий пластилиновый поп — тихая акустика с участием Bon Iver, Аарона и Броюса Десснеров (The National). Вместо безоговорочных хитов для стадионов — саморазоблачительные баллада. Вместо ярких красок и острых углов — пастельное марево. Впрочем, все это звучит и выглядит любопытно в контексте творчества самой Тейлор Свифт (мол, боги, она стала экспериментировать с форматом!). При более пристальном взгляде благостная картина разваливается еще быстрее, чем с предыдущим альбомом «Lover»: миловидные аранжировки разбиваются о вокал самой Свифт, которая все еще думает, что поет поп-песни, итоговая паточность утомляет, а лирические полунамеки интересно разбирать только фанатам исполнительницы. С другой стороны, в контексте поп-сцены 2020 года альбом является очередной важной вехой (наряду с пластинкой Хейли Уильямс и Джесси Ланцы, о которой ниже): поп-эстрада имени Макса Мартина осталась в прошлом десятилетии, и если для того, чтобы ее забыть, нужен скучноватый фолк-альбом, пусть так и будет. Но вместо Тейлор Свифт лучше послушайте Джесси Ланцу

Тоже самокопания под неочевидные аранжировки (тонкокожая электроника, футворк, хип-хоп и так далее). Тоже саморазоблачительная лирика (о борьбе с депрессией, об умении не перекладывать вину на других, о родных и близких людях). Только здесь нет нарочитости, присущей Тейлор Свифт. Ланца как‑то ловчее упаковывает свои душевные неприятности в поп-оболочку и при этом не пытается следовать отмирающим глянцевым поп-стандартам.

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Первый вокалист Ultravox показывает ретроманию на максималках

Джон Фокс и Ultravox! в конце семидесятых делали абразивный, неуютный синти-поп. Его индустриальная модернистская природа на тот момент была новаторской. Потом Фокс ушел, группа потеряла восклицательный знак в названии, а у микрофона появился Мидж Юр, с которым Ultravox запели благостные синтипоп-хиты. Сольный Фокс тоже заиграл музыку поспокойнее и мелодичнее, хоть прежняя апокалиптическая тревога у него никуда не делась. А теперь он вместе с группой The Maths играет как будто на дворе 1980 год: это не просто ретровейв, а буквальное возрождение звука, с которого начался синтипоп. Это можно было бы проигнорировать, но не выходит по двум причинам. Первое: все эти игры в ретро устроил тот, кто породил синтипоп, каким мы его знаем. Второе: он не забывает о мелодиях, так что этот аттракцион «путешествие в прошлое» оказывается достаточно привлекательным. Пи Джей Харви начала переиздавать свой каталог

Первым переиздали дебютник «Dry», но куда интереснее дополнение с демо-версиями, которое так и называется «Dry — Demos». Там можно послушать, как вырабатывался звук раннего творчества Пи Джей Харви — резкий, контрастный гитарный рок, не предполагающий смягчения. Люк Дженнер (The Rapture) — с, возможно, главным альбомом в своей дискографии

Альбом, просто названный «1», столь же лаконичен и внутри, хотя хронометраж поначалу может сбить с толку. Внутри — аккуратный и нежный инди-рок о душевных неурядицах, вербальном насилии, любви как высшей цели и одиночестве как временном явлении. Центральный номер — эпик «All My Love». Его так и тянет сравнить с «All My Friends» LCD Soundsystem. Тот же духоподъемный звук на прямой бочке, та же восторженность со слезами на глазах. Только герой Дженнера вместо тусовки выбрал любовь, подтверждая наш недавний тезис: личное важнее публичного.

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