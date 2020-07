При этом нельзя сказать, что Ланца просто прячет свою боль в текстах — есть на альбоме и место настоящей радости: одна из самых трогательных песен отсюда, «Baby Love», посвящена рождению ее племянницы, событию, которое, по словам самой музыкантки, подарило ей минуты ни с чем не сравнимого счастья. После нее настроение альбома продолжает двигаться к чему-то более светлому: заключительные «Over and Over» и «All The Time» посвящены тому, как близкие люди могут помочь даже в самые тяжелые моменты.

В своих интервью Ланца говорит, что «All The Time» — еще и альбом о том, как ты понимаешь, что иногда дело все-таки в тебе . Он о том, как она смогла увидеть некоторые паттерны в отношениях, как у нее начало получаться работать со своим гневом, и как бывает сложно заглянуть внутрь себя и признаться в том, в чем совсем не хотелось бы. При этом сама ее музыка вовсе не располагает к тому, чтобы рассматривать ее только как результат музыкальной терапии для ее авторки — и вовсе не подразумевает, что «All The Time» это брейкап-альбом.

Несмотря на кажущуюся легкость, в звуке «All The Time» можно найти что‑то пугающее, напоминающее о мрачной подоплеке его создания : напирающий на слушателя бас, сбивающие с толку звуки вроде то и дело появляющихся голосовых сэмплов — все это несколько дезориентирует. При этом можно обнаружить в нем и огромную любовь к деталям, большее стремление к экспериментам, чем на предыдущих двух альбомах: сейчас ее дебют и вовсе кажется очень скромной записью с точки зрения звука. Потребность эта на «All The Time» проявляется в том, как Ланца работает с голосом, фрагментарными причудливыми звуками и, наконец, в том, как она выстраивает драматургию альбома. Впервые в рамках диска она выстраивает полноценный нарратив.

На тему самоизоляции совсем не хотелось бы спекулировать. Однако хочется, наоборот, отметить, что сам посыл «All The Time» о том, как бывает полезно задавать себе неудобные вопросы, о том, как важно брать на себя ответственность, о том, что держаться за близких стоит в самые тяжелые моменты — не то чтобы он работал только сейчас, но именно сейчас он очень важен и о нем стоит напоминать. К тому же в этих песнях можно найти некоторое утешение, как нашла его та, кто их создала.

Обложка, снятая нынешним партнером Ланцы, Уинстоном Кейсом, разительно отличается от двух предыдущих (хоть и напоминает о яблоке мини-альбома «You Never Show Your Love»). На черно-белой фотографии к «Pull My Hair Back» она вызывала ассоциации с нуаром и готикой. В окружении цветов на фотографии к «Oh No» было что‑то сказочное, нереальное. На обложке «All The Time» она кажется самой собой — расслабленной, слегка улыбающейся, возможно, счастливой от того, что она может никем больше не прикидываться, делит со слушателем всю внутреннюю боль и скрытые раньше недостатки. Таковы и песни на этом альбоме, удивительно цельном, таком, в котором, несмотря на все его тяжелые слова, есть свой свет. Про «Oh No» Ланца сейчас говорит, что альбом напоминает ей о том, как много прошло с момента его записи — и сейчас он дарит ей только радость. Кажется, с «All The Time» будет так же — но радость можно найти в нем уже сейчас.