За 30 лет российская киноиндустрия пережила многое, и в визуальном, и в музыкальном плане. Мы выбрали 15 главных песен, которые звучали в сериалах и полнометражных фильмах современной России: от «Мобильника» до «Оттепели», от Лозы до Бутусова.

«Ой ты, степь широкая» «Ширли-мырли», 1995 год

Фарс Владимира Меньшова, гиперболизировано показывающий приключения авантюриста Кроликова, роль которого (и не только) сыграл Валерий Гаркалин, и вместе с ним всей новой России. В финальной сцене фильма герои летят на Канарские острова. В один момент все пассажиры начинают тянуть старинную русскую народную песню «Ой ты, степь широкая». В это время гротеск в фильме достигает кульминации: в каждом кадре появляется как минимум один брат-близнец Кроликова, и на судне, и за его пределами. Комический эффект возрастает за счет смешения душевности и серьезности песни с нарочитой юмористической гиперболой. Композиция для фильма была исполнена Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии, однако в других картинах она появлялась с совсем другим звучанием. Например, в сериале «Семнадцать мгновений весны» песню напевает Штирлиц, а в фильме «Дни и ночи» ее исполняет хор советских бойцов. «Наутилус Помпилиус» «Люди на холме» «Брат», 1997 год

Криминальная драма Алексея Балабанова считается чуть ли не самым аутентичным постсоветским кино. Простой парень Данила Багров верит в правду, ищет себя и борется со всем плохим — по его мнению. Неожиданно попав в криминальный мир, Данила ловко в нем вертится, но в душе остается все тем же проходимцем, который случайно сорвал съемки клипа группы «Наутилус Помпилиус». Именно этот коллектив записал абсолютное большинство треков, звучащих в «Брате». С «Крыльев» действие начинается, а «Людьми на холме» заканчивается. Заснеженная дорога и бесконечный рефрен «У холма нет вершины» — отличный задел на вторую картину. В конце фильма создатели как будто ставят не точку, а многоточие, но не сугубо лирическое — трек звучит бодро и даже несколько весело. В «Брате» бандитизм и русский рок образуют симбиоз, характеризующий то время, — опасное, страшное, честное. Стоит отметить, что музыка в большинстве своем появляется в фильме «по заказу» Данилы Багрова, — то в его плеере, то на концерте, то в чужих колонках. Вся фактура пришла из жизни режиссера — он был знаком как с преступниками, так и с рокерами, — «Наутилус Помпилиус» он пригласил на съемки, потому что вокалист группы Вячеслав Бутусов был его другом. «Би-2» «Полковнику никто не пишет» «Брат-2», 2000 год

Фильм продолжает рассказ о Даниле Багрове, к которому на момент выхода второй картины зритель уже очень привязался. В ней герои летят в США. Композиция группы «Би-2» «Полковнику никто не пишет» стала главной музыкальной темой картины. Трек-лист всего фильма походит на антологию русского рока того времени: здесь и Земфира, и «Сплин», и «Смысловые галлюцинации». Малоизвестный прежде коллектив «Би-2» на волне популярности «Брата-2» быстро заинтересовал широкого слушателя. Название трека авторы позаимствовали у повести Габриэля Гарсиа. Песня была написана в Мельбурне, где какое‑то время проживали музыканты группы «Би-2». Мотив одиночества абсолютно автобиографичен — в чужой стране авторы ощущали себя такими же покинутыми, как и Данила Багров в Америке. Музыка в композиции соответствует и канонам русского рока, и духу времени в целом: депрессивный текст вызывает ощущение отрешенности, но гитарные партии и своеобразный голос солиста возвращают к жизни. Американские горки, как и в сюжете «Брата-2». Вместо «Полковника» могла бы звучать другая песня — «Не стреляй» группы «ДДТ». Юрий Шевчук согласия на использование своего трека не дал из‑за антипатии к картине. Тем не менее афиши «ДДТ» видны в сценах, снятых в рок-клубе «Метро». Помимо записи трека, участники «Би-2», как и «Наутилус Помпилиус» в первой части, сыграли в «Брате-2» камео — в конце фильма мы видим кадры концерта музыкантов. На этом киносудьба трека не заканчивается. «Большие города, пустые поезда» появлялись еще в ряде фильмов: где‑то для атмосферы, где‑то в качестве популярного триггера. А прошлой зимой песня прозвучала в комедийном сериале «Внутри Лапенко». Концовка последней серии первого сезона представляет из себя оммаж «Брату-2».

Подробности по теме Как «Би-2» записали «Полковнику никто не пишет» Как «Би-2» записали «Полковнику никто не пишет»

«Любэ» «Прорвемся! (Оперá)» «Убойная сила», 2000–2005 годы

Сериал «Убойная сила» был выпущен как спин-офф и одновременно конкурент «Улиц разбитых фонарей». Главной музыкальной темой сериала стала песня группы «Любэ» «Прорвемся! (Оперá)», музыку для которой написал Игорь Матвиенко. Узнаваемая мелодия с характерным свистом и запоминающимся ритмом звучала и в рекламе, и в опенинге каждой серии. Слова песни вполне соответствуют репертуару «Любэ»: это рассказ о тяжбах сотрудников милиции, мужественных и смелых, но в то же время простых и скромных — какими они и показаны в сериале. На трек был снят клип, где участники группы «Любэ» вместе с героями сериала проводят время на дружеском застолье. Видео использовалось в рекламной кампании «Убойной силы». Игорь Корнелюк «Город, которого нет» «Бандитский Петербург», 2000–2009 годы

Криминальная сага «Бандитский Петербург», основанная на романах Андрея Константинова, рассказывает о том, что в России девяностых и начала нулевых между криминалом, милицией и крупным бизнесом были куда более тесные связи, чем можно представить. Темой сериала стала песня Игоря Корнелюка «Город, которого нет». Музыкант и ранее, и позже участвовал в записи музыки для кинофильмов — «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба», «Правосудие волков». И музыка, и стихи «Города, которого нет» сидят в подсознании буквально у всех, кто застал нулевые года в более-менее сознательном возрасте. Композиция звучит сообразно настроению сериала — торжественно и мрачно, с надрывом, но без истерии. В 2011 году ведущий программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ Вадим Такменев обвинил Игоря Корнелюка в плагиате произведения итальянского композитора Эннио Морриконе из фильма «Профессионал». Такменев заявил, что мелодию Морриконе все время воруют, и первым делом предложил послушать хит Корнелюка. Стоит заметить, что сам Морриконе свою музыку в «Городе, которого нет» не узнал, но ведущий предпочел не переобуваться и продолжил нападки. Корнелюк намеревался идти в суд, но вскоре скандал сошел на нет. Сергей Шнуров «Мобильник» «Бумер», 2003 год

Несмотря на то, что в «Бумере» задействовано много песен, самым популярным саундтреком стала мелодия звонка телефона одного из главных героев. Все начинается с 8-битного звука и постепенно обрастает все большим и большим аккомпанементом. Сразу после выхода фильма мелодия стала суперпопулярна, и даже спустя несколько лет рингтон из «Бумера» не сдал позиции и перемещался от одного фаната к другому через ИК-порт. На знаменитый рингтон выпущен ремикс, который также используется в фильме. Звучит он под стать клубным трекам нулевых, но по популярности заметно уступает оригиналу. Uma2rman «Ночной дозор» «Ночной дозор», 2004 год

Фильм режиссера Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор», снятый по роману Сергея Лукьяненко в 2004 году, — это современное российское фэнтези о борьбе светлых и темных магов. И отечественные СМИ, и зарубежные, в числе которых The New York Times, небезосновательно назвали картину «первым российским блокбастером». Одноименный с картиной трек группы Uma2rman в сжатой форме рассказывает историю протагониста Антона Городецкого. Фирменный стиль Uma2rman узнается в этом треке с первых нот — гитарные партии, голос Владимира Кристовского, сторителлинг и интонации парня с соседнего двора, сменяющиеся мелодичным припевом. Меньше чем за 4 минуты мы узнаем имена основных персонажей, фабулу фильма, а в самом конце слышим призыв: «Все на просмотр картины второй». Напоминает это даже не музыкальный трейлер, а краткий пересказ для тех, кто не может потратить два часа на просмотр фильма. В картине саундтрек звучит на финальных титрах. В 2019 году группа выпустила продолжение легендарного саундтрека. Композиция «Дозор» развивает рассказ о жизни Антона Городецкого после событий первого фильма. История в песне не совсем совпадает с сюжетом «Дневного дозора». Лигалайз «Сволочи» «Сволочи», 2006 год

В драме «Сволочи» Александр Атанесян показывает малолетних преступников, которым дают шанс искупить свою вину на фронте Великой Отечественной войны. Изначально сценарий претендовал на документальность, но позже выяснилось, что писатель Владимир Кунин, на чьей повести был основан фильм, никогда не был очевидцем подобных событий, и его произведение — художественный вымысел. Актер и режиссер Владимир Меньшов назвал фильм «подлым и позорящим страну» на вручении премии MTV Russia Movie Awards 2007 и отказался вручать «Сволочам» приз за лучший фильм. Слоган картины — «Ни любви, ни тоски, ни жалости». Эти же слова служат рефреном в саундтреке Лигалайза. Трек объясняет, кто такие «сволочи» и в какую ситуацию они попали. В композиции есть вставки диалогов из фильма, вырванные из контекста фразы, а также имена некоторых героев — Тяпа и Кот. Типичная для Лигалайза агрессивная читка на мелодичном бите, вайб старой школы русского рэпа — все это есть в «Сволочах». Трек попал на дебютный сольный альбом музыканта «XL», органично в него вписавшись благодаря классическому для Лигалайза саунду. В то же время проект, уже снискавший успех у слушателей, привлек к альбому дополнительное внимание. Саундтрек был номинирован на российскую кинопремию MTV в 2007 году. «Корни» «Наперегонки с ветром» «Кадетство», 2006–2007 годы

Вячеслав Муругов выступил создателем нескольких знаковых сериалов нулевых, в числе которых и «Кадетство». Главные герои — воспитанники Суворовского училища, парни-подростки, только начинающие строить карьеру, любовь и дружеские отношения. Главным саундтреком сериала стала песня группы «Корни». Композиция звучит динамичнее и бодрее, чем другие хиты «Корней», например «С днем рождения, Вика!» и «Ты узнаешь ее из тысячи». Текст пышет юношескими надеждами и мечтами. «Потому что у нас все роли главные» — фраза справедливая как для героев сериала, так и для самих музыкантов: в своем коллективе они равны. Бойз-бенд записал клип на песню, где были использованы кадры из сериала. В конце видео суворовец Максим Макаров будит своих товарищей фразой «Там «Корни» приехали», но в итоге они застают лишь пустой класс училища. Локация, сюжет и настроение очень напоминают клип «Корней» на песню «Снова в школу». Юрий Лоза «Плот» «Груз 200», 2007 год

Шокирующий триллер Алексея Балабанова разворачивается в сеттинге провинции восьмидесятых годов. Картина с момента ее выхода вызывала много споров: и о степени документальности сюжета, и о самой идее, и о реализации. Тем не менее фильм удостоился ряда российских кинонаград, а также получил приз Роттердамского фестиваля. Для создания атмосферы того времени создатели картины использовали популярные песни 70–80-х годов прошлого века. Композиция «Плот» Юрия Лозы, хотя и звучит в киношном 1984 году, на самом деле вышла лишь в 1988 году. С помощью этого трека режиссер реализует аудиовизуальный контрапункт — слова песни сами по себе жизнеутверждающие, а музыка успокаивающая и размеренная, но в фильме она используется в самых страшных сценах. Один из таких эпизодов — капитан Журов везет свою «невесту» домой, что, по сути, является поворотной точкой сюжета. Такой контраст только сильнее сгущает краски и без того мрачной картины Балабанова. После релиза фильма Юрий Лоза неоднократно высказывал сожаления о том, что дал разрешение на использование своей композиции в качестве саундтрека: «Первый вопрос, который возник у меня после просмотра [фильма «Груз 200»], — как изъять из этой бредятины мою песню. Второй — зачем снимать такие фильмы? Чтобы плодить маниакальных уродов?» Безотносительно фильма Лоза считает «Плот» своим главным хитом и впоследствии ничего успешнее не писал. «Ранетки» «Ангелы» «Ранетки», 2008–2014 годы

Для родившихся в конце девяностых — начале нулевых одним из главных сериалов детства, вероятно, были «Ранетки». Лента рассказывает о жизни и творчестве участниц подросткового герлз-бенда. Создателем сериала выступил все тот же генеральный директор СТС Вячеслав Муругов. За 6 лет в сериале прозвучало множество композиций молодой поп-рок-группы. Самая известная — «Ангелы». Текст романтического толка, что свойственно большинству треков «Ранеток», незамысловатый аккомпанемент. Стоит отметить, что «Ранетки» прославились саундтреком не только к сериалу о своей группе, но также и к «Кадетству», — записали трек «Мальчишки-кадеты». В 2009 году «Ангелы» получили премию «Муз-ТВ» за лучший саундтрек. Несмотря на то, что у большинства этот трек ассоциируется именно с опенингом сериала, на композицию снят самостоятельный клип, главными героинями которого стали сами участницы группы. Паулина Андреева «Оттепель» «Оттепель», 2013 год

Многосерийный фильм Валерия Тодоровского посвящен его отцу, режиссеру Петру Тодоровскому, и описывает события и атмосферу шестидесятых годов в СССР, когда тот начинал свой кинематографический путь. Сериал небольшой, всего 12 серий, но за это время мы успеваем проследить за решением нескольких любовных, профессиональных и личностных проблем, свойственных людям той эпохи. Создатели «Оттепели», а в частности композитор Константин Меладзе, не только использовали реально существовавшие в 50–60-х годах песни, но и написали новые композиции, стилизованные под звучание середины прошлого века. Главный трек сериала — «Оттепель» Паулины Андреевой, которая играет певицу. Вдохновлялся Меладзе как советской сценой, так и музыкой из итальянского кино 60-х. Эстрадному вокалу аккомпанируют и струнные, и ударные, и клавишные, и духовые инструменты. Заметная мелодичность вкупе с проникновенным вокалом и чувственным текстом погружает зрителя в нужную атмосферу еще до начала экранного действия: песня готовит нас к драматическому направлению сюжета, а само название «Оттепель» отсылает нас к конкретной исторической эпохе. Из‑за того, что это кино про киноиндустрию, создатели приняли решение не привлекать к исполнению саундтреков профессиональных певцов, а положиться на возможности актеров. Так было еще в фильме «Стиляги», над которым Тодоровский работал также с Меладзе. «Кино» «Дерево» «Лето», 2018 год

Музыкальный байопик о Викторе Цое и Майке Науменко богат на хорошие треки — одни более, другие менее известные. В картине, помимо песен групп «Кино» и «Зоопарк», звучат и композиции Talking Heads, Mott the Hoople и Игги Попа. Фильм включает в себя элементы мюзикла, графику в стиле рисунков от руки, поставленную хореографию, что превращает некоторые саундтреки в полноценные художественные номера. Тем не менее самая пронзительная песня, самая личная и трогательная, звучит в финале картины, когда группа «Кино» дает концерт и перед самым началом Цой ищет глазами свою возлюбленную в забитом поклонниками зале. «Я посадил дерево», — почти декламирует со сцены рокер, завуалированно признаваясь в любви Наталье Науменко. Тео Ю сумел передать скупое на эмоции выражение лица Цоя, которого выдает лишь взгляд, устремленный к стене концертного зала. Продюсерами саундтрека выступили Герман Осипов и Роман Билык, получив за свою работу Приз Каннского кинофестиваля. Билык, помимо прочего, сыграл роль Майка Науменко и получил премию «Ника» в номинации «Открытие года». «Валентин Стрыкало» «Наше лето» «Аритмия», 2017 год

В драме «Аритмия» режиссер Борис Хлебников рассказывает о паре врачей, испытывающих сложности как на работе, так и в своих отношениях. Фильм собрал множество наград в России и за рубежом и стал трамплином к большой популярности для Александра Яценко и Ирины Горбачевой. И в трейлере «Аритмии», и в самом фильме главная тема — песня «Наше лето» группы «Валентин Стрыкало», написанная еще в 2011 году. В сам фильм трек встроен как «песня пубертатного периода», которую главная героиня включает во время застолья с друзьями. Вдохновленная ностальгическими чувствами, Катя (имя героини) танцует с портативной колонкой в руках, а ее муж смотрит и, вероятно, осознает, что все еще любит ее. Сцена с «Нашим летом» — одна из самых чувственных во всем фильме. Помимо этого, трек звучит и на финальных титрах картины. Фейс «Юморист» «Юморист», 2019 год

Фильм Михаила Идова «Юморист» вышел в прокат со слоганом «Шути, пока можно». Картина рассказывает об успешном советском юмористе, переживающем болезненный кризис из‑за заключения бесконечных сделок с собственной совестью. Саундтрек для финальных титров записал рэпер Фейс, а Идов снял на этот трек клип все в той же эстетике фильма — исполнитель и развлекает толпу, и одновременно противопоставляется ей, как и герой фильма. Композиция звучит технично, со свойственной музыканту четкостью читки и разнообразным флоу, а кроме этого, с цепляющим припевом. В своем твиттере режиссер отметил рифму «Gold on my wrist» («Золото на моем запястье») — «юморист», утверждая, что сам бы до нее никогда не додумался. Во время протестов в Москве в августе 2019 года Леонид Парфенов выступил на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Академика Сахарова и процитировал трек Фейса, заменив «юморист» на «журналист».