Герои тиктока минчане Intelligency сняли новое видео на песню «Outlaw», своеобразное признание в любви и рефлексия в отношении советской эстетики их родного города. «Афиша Daily» представляет клип с комментариями авторов.
Intelligency
«Трек — о том, что есть закон человеческий, временный, а есть закон Вселенной. И «outlaw» — это приобщение к закону Вселенной, попытка выйти за пределы закона времени, посмотрев в Творца внутри себя. Клип на этот трек — урбанистическая картина жизни наших людей в Минске, на нашей малой родине. Советская эстетика или как говорим мы: «эстетика ****** [эстетика минских задворков]». Наши лица и всяческие странные образы.
Снимали мы пару дней, под предводительством Антона Мамоненко. В совершенно разных локациях, порой неожиданно открывающихся локациях советской эпохи, которые сохранились в нашем городе. Самые странные были съемки в озере: мы зашли в городское озеро по пояс и пили там чай, прохожие очень нестандартно реагировали на эту картину. Сложность была в том, чтобы справится с ледяной водой: я купил рыбацкий костюм под одежду от греха подальше. Клип хотели сделать грязным, натуральным и реалистичным по картинке»
режиссер клипа
«Когда снимали клип на трек „August“, решил ещё послушать что‑нибудь из последних работ ребят. Очень цепануло два трека — „Молодость“ и „Outlaw“. Но именно Outlaw меня загипнотизировал что ли: помню, как слушал его целый день, чуть ли не без остановки. Как заколдованный ходил и всех остальных так же подсаживал. В нем чувствую какую‑то светлую грусть, не могу конкретно описать это состояние, но мне это оказалось близко по духу и состоянию. Я рассказал об этом Всеволоду и изъявил желание попробовать снять на этот трек клип, спустя некоторое время мы это и сделали, чему я очень рад».