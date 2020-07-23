«Трек — о том, что есть закон человеческий, временный, а есть закон Вселенной. И «outlaw» — это приобщение к закону Вселенной, попытка выйти за пределы закона времени, посмотрев в Творца внутри себя . Клип на этот трек — урбанистическая картина жизни наших людей в Минске, на нашей малой родине. Советская эстетика или как говорим мы: «эстетика ****** [эстетика минских задворков]». Наши лица и всяческие странные образы.

Снимали мы пару дней, под предводительством Антона Мамоненко. В совершенно разных локациях, порой неожиданно открывающихся локациях советской эпохи, которые сохранились в нашем городе. Самые странные были съемки в озере: мы зашли в городское озеро по пояс и пили там чай, прохожие очень нестандартно реагировали на эту картину. Сложность была в том, чтобы справится с ледяной водой: я купил рыбацкий костюм под одежду от греха подальше. Клип хотели сделать грязным, натуральным и реалистичным по картинке»