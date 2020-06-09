Играющая интеллигентный инди-поп белорусская группа Intelligency прославилась благодаря тиктокерам, записывавшим ролики под ее песню «August». Теперь у трека появился официальный клип, в котором снялись звезды TikTok со всей Европы, а также российская Dream Team House и Саша Спилберг. «Афиша Daily» представляет клип с комментариями участников.

Полный список участников: европейские звезды TikTok Marco @itsofficialmarco (Германия) и Stien Edlund @stienedlund (Бельгия); Саша Спилберг, Марьяна Ро, Саша Кэт и Никита Злотоуст; участники сообщества Dream Team (Артем Вотерфорк, Артур Бабич, Аня Покров); хореограф Банзай и выпускники танцевального телешоу канала ТНТ «Танцы» Юлиана Бухольц, Даша Ролик и Никита Орлов.

Комментарий от группы Intelligency: Всемирные катаклизмы человечество переживает каждое свое поколение. И проходит их этапами, подобно отдельному человеку, столкнувшемуся с проблемой. Сначала это злоба и неприятие, затем — апатия и безразличие, и в итоге — принятие и умение бороться. Лучший метод борьбы — это не насилие и не боль, а, как ни странно, юмор и позитивный настрой. Просто потому, что человек и музыка рождены побеждать и преодолевать. Мы просто взяли камеры, попросили людей из разных городов и стран вместе с нами потанцевать под нашу композицию о молодости «August» и отдохнуть от напряженной повестки. Лучшее оружие против такого врага — это юмор. Все когда‑то заканчивается, закончится и этот катаклизм. Но останутся наш окрепший разум и юмор. Приятного просмотра.

Аня Покров тиктокер

Впервые я услышала этот трек «Intelligency» в TikTok — он очень быстро набрал обороты и стал вирусным: все ребята снимали челленджи с танцем, я и сама участвовала несколько раз. Дома мы тоже постоянно включали эту песню и танцевали. Поэтому когда меня позвали принять участие в клипе — не только с российскими, но и зарубежными тиктокерами — я была очень счастлива, чуть с ума не сошла от радости! Это невероятно круто! Свой фрагмент для клипа я снимала сама, дома: ставила камеру на штативе, подбирала локации, переодевалась, старалась, чтобы все было идеально и очень волновалась. Мне кажется, что результат получился отличный.

Марьяна Ро блогер

Во время карантина я много снимаю для своих соцсетей в домашних условиях — это поднимает настроение, плюс я пытаюсь поддержать своих подписчиков, чтобы они не унывали и тоже старались развлекать себя, снимали видео и больше двигались. Сейчас это отличная альтернатива студийным съемкам, и материалы очень часто получаются более веселыми и естественными. Поэтому я была рада принять участие в съемке клипа «August», я пока не видела клип, но уверена, что он будет выглядеть очень актуально.

Саша Спилберг блогер

Очень здорово, что придумали клип с участниками из многих стран на карантине! Я долго не могла довести танцевальные движения до идеала, но как только получилось, было очень весело и задорно!

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