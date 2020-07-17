Павел Артемьев во время карантина записал песню «В янтаре», а поклонники помогли ему сделать видео на нее. Результат вы можете посмотреть только у нас. Новый альбом Artemiev — уже осенью.

«Во время карантина и вынужденного затворничества у меня родилась идея этой песни: сделать клип-свидетельство, такой виртуальный монумент этому 2020 году. Время, как-никак, уникальное. Я очень благодарен всем тем смельчакам, что прислали нам видео-материал для клипа. Получилось очень трогательно, на мой взгляд. Это был классный опыт, словно я сходил ко всем в гости»