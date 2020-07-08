Продолжаем рассказывать об обделенных заслуженной славой песнях больших артистов. Герой очередного выпуска — вероятно, главный из остающихся в живых поп-хамелеонов Бек, плодовитости и жанровой гибкости которого позавидовал бы и Боуи с Принсом. Выбрав из нескольких сотен неальбомных песен Бека десятку лучших, поздравляем их автора с 50-летием!

«MTV Makes Me Want to Smoke Crack» неальбомный сингл, 1993 год

Прежде чем прославиться благодаря синглу «Loser» (который он сам считал заурядным), Бек Хансен провел несколько лет, играя фолк-песни на улицах, городских автобусах и вообще где придется, то пытаясь оседлать первую волну нью-йоркской антифолк-сцены, то деля с крысами сарай на задворках родного Лос-Анджелеса. Немудрено, что Бек не хотел иметь ничего общего с ярлыками вроде «сачок-рок» или «поколение бездельников», на которых настаивали медиа: «Мне никто никогда не давал поблажек. Я работал за 4 доллара в час, чтобы выжить». Выйдя незадолго до «Loser», эта смешная и грустная частушка стала первым официальным релизом Бека и приобрела дополнительное измерение, когда на MTV прописался его главный хит. «Lampshade» с EP «A Western Harvest Field by Moonlight», 1994 год

Подписав контракт с лейблом Geffen Records, Бек сохранил изрядную долю творческой свободы, позволившей ему чередовать мейнстримовые релизы с независимыми вроде фолковых «Stereopathetic Soulmanure» или «One Foot in the Grave». Первой в их ряду стала вышедшая в январе 1994-го десятидюймовка, где прячется одна из его ранних удач — заупокойная кантри-баллада с пронзительным соло на губной гармонике. Этот аскетичный акустический номер одним из первых намекнул на то, в какого исключительного калибра барда Бек вырастет впоследствии. «Deadweight» из саундтрека к «Жизни хуже обычной», 1997 год

В американской прессе «Loser» был провозглашен тематическим и духовным сиквелом «Creep» Radiohead, а их авторы временно прослыли «чудесами одного хита». И характерно, что ответы на критику у них вышли симметричными: зрелые, экспансивные альбомы «The Bends» и «Odelay». Последний принес Беку пару «Грэмми» и статусные бонусы вроде предложения написать песню для ромкома Дэнни Бойла с Юэном МакГрегором и Кэмерон Диас в главных ролях. Спродюсированная, как и «Odelay», дуэтом The Dust Brothers, теплая и ветреная «Deadweight» — начало так называемой бразильской трилогии Бека. «Runners Dial Zero» бонус-трек альбома «Mutations», 1998 год

Ее продолжением через год стала босанова «Tropicalia», украсившая пластинку «Mutations» — первую из нескольких коллабораций Бека и бессменного продюсера Radiohead Найджела Годрича. Альбом вновь наградили премией «Грэмми» в нашей любимой категории «Лучшая альтернатива», и опять поделом: на нем хватает и туманных красот, и лирических странностей. И то и другое на виду в гипнотической вещи «Runners Dial Zero» с солирующим фортепиано и тщательно пережеванной ритм-секцией. Что до заключительной части бразильской трилогии, то ею принято считать «Missing» с пластинки «Guero». «Midnite Vultures» би-сайд сингла «Nicotine & Gravy», 2000 год

Записанный под очевидным влиянием фанка, R’n’B и персонально Принса, следующий альбом Бека «Midnite Vultures» стал одним из самых недопонятых в его послужном списке. Его называли в числе как лучших, так и худших записей в истории, а его неплохие продажи не смогли компенсировать дефицит ярких синглов. В общем, довольно логично, что едва ли не лучшая песня Бека той поры, у которой к тому же были все основания стать на альбоме титульной, осталась за его бортом. Этот расслабленный ретрофутуристический джем по-своему предвосхитил сотрудничество Бека и Air в их альбоме «10 000 Hz Legend». «Ship in a Bottle» бонус-трек альбома «Sea Change», 2002 год

«Sea Change» — вторая после «Odelay» каноническая пластинка Бека. Это своеобразный ответ «Blood on the Tracks» Дилана и другим большим брейкап-альбомам, сочиненная по следам болезненного расставания Хансена с невестой коллекция интроспективных акустических баллад. Особый статус «Sea Change» отозвался эхом дюжину лет спустя, когда его неофициальный сиквел «Morning Phase» одержал сенсационную победу в самой престижной категории «Грэмми» — «Альбом года». Поклонники лиро-эпической ипостаси Бека знают «Sea Change» наизусть, но даже они, возможно, не в курсе, что у японского издания альбома есть альтернативная концовка — по мнению артиста, «немного слишком банальная» и похожая на раннего Элтона Джона. «Everybody’s Gotta Learn Sometimes» из саундтрека к «Вечному сиянию чистого разума», 2004 год

Неальбомный трек Бека, у которого особенно много случайных поклонников. Это кавер-версия хита британской нью-вейв-группы The Korgis, возглавлявшего хит-парады в 1980 году. Всеобщая любовь к этой записи продиктована ее попаданием на саундтрек к лучшему фильму Мишеля Гондри, в свое время на пике клипмейкерской славы снявшего клип на ту же «Deadweight». По словам Бека, спеть эту песню ему предложил именно режиссер, доверив работу над звуком написавшему музыку к фильму Джону Брайону (именно он недавно доводил до ума посмертный альбом Мака Миллера). Результат Беку понравился настолько, что живьем он его исполняет и по сей день. «Vampire Voltage No.6» би-сайд сингла «Chemtrails», 2008 год

Условия контракта с Geffen Records Бек выполнил ровно 12 лет назад, отметив 38-летие релизом «Modern Guilt» — по-своему любопытной, но действительно напоминающей отписку получасовой коллаборацией с вездесущим в те годы продюсером Danger Mouse и другими уважаемыми людьми. В их числе певица Cat Power и отец Бека, канадский композитор и аранжировщик Дэвид Кэмпбелл, заведующий струнными на всех альбомах сына, где они есть. Скоропалительный би-сайт «Vampire Voltage No.6» оказывается интереснее большинства вошедших в «Modern Guilt» песен: за какие‑то две минуты Бек успевает побывать и инди-крунером, и гаражным рокером. «Looking for a Sign» неальбомный сингл, 2012 год

Избавившись от контрактных обязательств, Бек посвятил следующие шесть лет всевозможным сайд-проектам. Он продюсировал Шарлотту Генсбур и Терстона Мура, курировал альбом ремиксов на композиции Филипа Гласса и объединял силы с коллегами в диапазоне от Sparks и Джарвиса Кокера до St. Vincent и Файст, чтобы записывать ремейки классических пластинок Леонарда Коэна и INXS или альбом по мотивам сборника нот собственного сочинения. Ну а между делом у Бека выходили синглы, лучший из которых — этот минорный, но не то чтобы безнадежный медляк, звучащий в трагикомедии «Джефф, живущий дома» с Джейсоном Сигелом в титульной роли. «Tarantula» со сборника «Music Inspired by the Film Roma», 2019 год