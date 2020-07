Канье Уэст вернулся

И нам интересно, конечно, не очередное заявление о намерении баллотироваться в президенты, а свежий клип на трек с Трэвисом Скоттом. Под минималистичную аранжировку Уэст просит Бога спасти заблудших. Сопровождается это все нарезкой видео, которые лучше всего озаглавить «Америка в 2020-м»: протесты, ковид, полицейское насилие. «Wash Us In The Blood» — первый трек с вроде бы готовящегося альбома «God's Country». Зная непостоянство Канье, мы, пожалуй, усомнимся и в названии альбома, и в том, что данный трек на нем окажется, и в том, что диск вообще когда‑нибудь выйдет.