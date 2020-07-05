Вспоминаем главную музыку сразу за две недели: альбомы Haim и БГ, манифесты от «СБПЧ» и Канье Уэста, два интересных хип-хоп-фрешмена, а также два милых клипа про еду и питье. Как всегда с плейлистами для «ВКонтакте» и Apple Music

Канье Уэст вернулся И нам интересно, конечно, не очередное заявление о намерении баллотироваться в президенты, а свежий клип на трек с Трэвисом Скоттом. Под минималистичную аранжировку Уэст просит Бога спасти заблудших. Сопровождается это все нарезкой видео, которые лучше всего озаглавить «Америка в 2020-м»: протесты, ковид, полицейское насилие. «Wash Us In The Blood» — первый трек с вроде бы готовящегося альбома «God's Country». Зная непостоянство Канье, мы, пожалуй, усомнимся и в названии альбома, и в том, что данный трек на нем окажется, и в том, что диск вообще когда‑нибудь выйдет.

Haim дарят покой и радость Тут и поп-рок восьмидесятых, и оммаж знаменитой луридовской «Walk on the wild side», и поп-электроника, и саксофон, и летний зной, и дождик проливной. «Women In Musisc Part III» из того типа пластинок, что радуют своей легкомысленностью и необязательностью. Не программное заявление, не опус магнум, а просто набор приятных сердцу песен для вечера трудного дня.

Джесси Уэйр бросила тосковать — и слава богу Ее предыдущий альбом «Glasshouse» был в целом вещью невыносимой — ладные, глянцевые баллады, в которых жизни нет и не будет. Оказавшись в творческом кризисе Уэйр решила сменить вектор — и успешно. Теперь она королева танцпола. На ее новом альбоме «What's Your Pleasure» звучат ретро-танцы из недавнего прошлого: лоскутное электро, басовитое диско, синтипоповый стрекот. В общем, бог — это диджей, жизнь — это танцпол, главное не забывать, кто ты есть (об этом — финальная роскошная баллада).

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Khruangbin медленно превращаются в большую группу В том смысле, что на фестивалях они начнут выступать поближе к закату. И поделом: альбом «Mordechai» — это именно что песни для теплых сумерек. Многие говорят об утилитарной природе треков Khruangbin, но это тот случай, когда в этом нет ничего плохого. В конце концов, у каждого поколения должна быть группа, которая своим космополитичным грувом будет сопровождать моменты приятного потребления. 20 лет назад это были Air, 10 лет назад — Washed Out, пять лет назад — Jungle, теперь вот Khruangbin.

Подробности по теме «Mordechai» Khruangbin: как инструментальное трио из Техаса выбилось в звезды «Mordechai» Khruangbin: как инструментальное трио из Техаса выбилось в звезды

«Самое Большое Простое Число» — с манифестом По-другому воспринимать песню с рефреном «Надоел, надоел, надоел ты! Надоели, надоели, надоели вы все! Прошу уходи, уходи…», вышедшую на утро после голосования по поправкам. Правда, не стоит думать, что «СБПЧ» говорят от имени 20% проигравших. Их новая песня — тонкоструйное диско с едким вокалом Евгении Бозых — это, скорее, песня о том, как все до единого ********* [задолбались] от всего и сразу: голосований, коронавирусов, бессменных портретов в кабинетах и бесконечного обнуления.

БГ — не с манифестом Его новый альбом «Знак Огня» можно срифмовать с песней СБПЧ в том смысле, что и они, и он говорят: ты надоел, пошел вон, Вавилон. Впрочем, пытаться найти российские реалии в альбоме БГ не стоит. Его позиция в том, что эти самые реалии приходят, уходят, а он как пел, так еще и споет. Это не манифест, но рецепт существования в непростую эпоху для всех, кто устал читать новости.

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«Калифорния 75» артиста Неон 0536 — идеальный летний EP Уроженец города Кременчуг Антон Голоскок раньше записывал мрачноватый и тяжеловатый хип-хоп с очевидной ориентацией на творения павлодарских рэперов. Его новый альбом «Калифорния» — это даже не шаг, а прыжок вбок. Вместо электронного бита — сумеречный инди-роковый грув, гитарное марево и печальный то ли плач, то ли шепот. Плюс гитарные соло. Плюс лирика о Голливуде, как недостижимом идеале и как метафоре борьбы за славу. Что‑то такое делала группа The Neighbourhood, когда не пыталась изображать из себя Лану дель Рей. Что‑то такое делает Gruppa Skryptonite, только в более холодных тонах. В общем, за Неон 0536 мы точно будем дальше следить.

Альбом «Восток '94» рэпера Маркони — идеальное посвящение Дальнему Востоку Из Калифорнии — на другой берег Тихого океана. К жизни на российском Дальнем Востоке: с его тайфунами, макаронами на рынке, мечтами о «крузаке», холодом и любовью к творениям японского автопрома. Маркони чем‑то по читке напоминает Мак Симу Мглу, так же выплевывает печальные фразы, такой же отчаянный тон. Только если у Мглы это все от внутреннего ада, то у Маркони вся грусть извне. Дальний Восток — действительно особое место, только очень грустное.

Fontaines D.C. — главная рок-группа 2020 года Заявляем об этом официально и безапелляционно. Их новый альбом «A Hero's Death», который должен выйти в августе — пример абсолютно безбашенного, исполненного кабацкого мрака пост-панка с громким спокен-вордом и ирландским акцентом. Это песни-кричалки, гимны отчаянию и усталости, треки, за которые берешься, когда все теряет смысл. Вот и новая песня «Televised Mind» такая.

Два милых клипа — про еду и выпивку Монреальская группа Men I Trust, играющая убаюкивающий инди-рок с женским вокалом, сняла клип на песню «Pines» со своего прошлогоднего альбома «Onlce Jazz». Милая история о мужчине, который хотел научиться готовить.

Петербургский дуэт «Трипинадва» напоминает нам, как хорошо раньше было, когда у нас была возможность безбоязненно пройтись по любимому городу и зайти в знакомый бар на улице Маяковского.

Дмитрий Мозжухин из группы «Дайте Танк (!)» поет у костра Это новый выпуск нашего проекта Homework, в котором музыканты играют свои песни в новых аранжировках и необычных обстоятельствах. Вокалист нашей любимой рок-группы «Дайте Танк (!)» Дмитрий Мозжухин пережидает пандемию на природе и (надеемся!) готовит новый альбом. А пока он ночью у костра записал для нас акустическую версию своего старого хита «Утро».

Подробности по теме Дмитрий Мозжухин из «Дайте Танк (!)» поет у костра в лесу для читателей «Афиши Daily» Дмитрий Мозжухин из «Дайте Танк (!)» поет у костра в лесу для читателей «Афиши Daily»