Отмена ограничений пока не принесла счастья музыкальным лейблам — скорее всего, им придется еще долго выходить из кризиса. «Афиша Daily» поговорила с представителями маленьких музыкальных издательств России и узнала, с каким трудностями они столкнулись на самоизоляции.

Сегодня музыкальная индустрия переживает небывалый кризис. По данным издания Rolling Stone, прибыль крупнейших лейблов мира сократилась на 25%. Бытует неверное представление, что лейблы получают прибыль исключительно от продажи или стриминга музыкального материала. Немалую часть, как говорят представители компаний, они получают от реализации билетов на концерты и мерча, рекламы артистов. Чтобы оставаться на плаву, лейблы осваивают новые инструменты, ищут другие пути работы с аудиторией. Что с концертами? Лейблы признают, что основная трудность сейчас — отсутствие живых концертов. «Этим летом в Москве на крупном фестивале у нас была бы собственная сцена с артистами — и на финальной стадии переговоров все пришлось отменить», — признается один из создателей лейбла «Домашняя работа» и участник группы «Пасош» Гриша Драч.

«В случае с группой «Пасош» или той же «Увулой» ситуация катастрофическая, так как живые выступления — это наш основной источник дохода, а деньги со стримингов — это скорее приятный бонус».

Из этого следуют и другие трудности, например, невозможность планирования дальнейшей концертной деятельности. Часто выезды артиста связаны с публикацией нового музыкального материала — это необходимо для пиар-кампании, продвижения исполнителя. «Концерты в России мы перенесли на осень, а международные туры, выступления на фестивалях и шоу-кейсах пришлось передвинуть на 2021 год. Сейчас непонятно, как изменится ситуация на рынке, в какой момент разрешат проводить мероприятия. Из‑за этого сложно планировать их проведение», — говорит сооснователь Music Development Russia (On-The-Go, Sirotkin, Наадя, Gaskheart) Екатерина Бажанова. А что с альбомами? Из‑за самоизоляции музыканты не могут завершить работу над своей музыкой. «У некоторых людей уже вышли бы альбомы, но они до сих пор находятся в стадии записи», — говорит Максим, глава лейбла «Холодные звуки». Однако даже при этом у них в издательстве вышел альбом дуэта «Разрыв йогурта». Некоторые лейблы сохранили привычный темп работы, например, «Родной звук». Как говорит глава их лейбла Вадим Чувашев, у них все идет по расписанию, так как музыканты работают в домашних условиях, у них появилось больше времени на написание музыки, а у лейбла — для рефлексии и работы над новыми инструментами. Самоизоляция стала приятным временем для работы над внешним видом социальных сетей, профилей артистов на стриминговых сервисах — раньше на это не хватало времени. «Карантин позволил нам узнать больше о механизмах продвижения. В итоге о лейбле стали больше говорить. «Даша и Сережа» выпустили альбом практически в начале карантина, и он стал самым успешным релизом нашего лейбла. Так что такой успех нам дает надежду и на другие релизы», — говорит глава лейбла «Родной звук». На лейбле «Снегири» сейчас пробуют снимать клипы в режиме онлайн: так, артистка их подлейбла TwentyTwenty Поля Дудка выпустила видеоряд на песню «Сидите дома». «Творчество не поставить на паузу — это способ высказаться, тем более сейчас», — уточняет Юлия Голованова, которая в «Снегирях» занимается поиском и взаимодействием с артистами.

Однако самоизоляция психологически влияет на самих артистов: кто‑то готов работать усиленно даже сейчас, а для кого‑то это период застоя. В TwentyTwenty самоизоляция пошла некоторым артистам на пользу, например, солистка группы «Собачий lie» в своем инстаграм-аккаунте в режиме онлайн создала трек «На воздух», который вышел на лейбле. «На самом деле, тут целый спектр от 0 до 100 процентов в разных оттенках», — объясняет ситуацию сооснователь Music Development Russia Евгений Меркушев. «Кому‑то комфортно и привычно писать музыку дома, а живые группы даже не могут вместе репетировать. Думаю, что реальные плоды «карантинного творчества» мы начнем получать уже очень скоро, а пока еще не все осознали происходящее», — добавляет Гриша Драч, на их лейбле недавно анонсировали выход нового альбома группы «Макулатура». В то время пока в США стриминговое потребление сильно упало, российские лейблы еще не получили статистику по прослушиваниям. Это подтверждают и представители российских подразделений мейджоров (Warner, Universal и Sony Music). Как устроена работа на дистанции? «Рабочий процесс внутри лейбла не сильно изменился, только теперь мы встречаемся с нашим менеджером Катей не в баре «Ровесник», а в Zoom», — говорит сооснователь «Домашней работы». Некоторые лейблы уже давно работают с артистами дистанционно — период самоизоляции скорее проверил их на прочность. «Наша активность как была, так и остается в сети. С музыкантами общаемся по телефону либо через социальные сети, мессенджеры, почту. Еще откармливаем почтовых голубей, осваиваем новые средства передачи гонораров на случай падения банковской системы», — говорят представители лейбла «Ниша» («Интурист», «Деревянные киты», «***** [Жахни] ему, Донателло!»). Лейблы сохраняют связь со слушателем через онлайн-концерты. Так, «Деревянные киты», «Штадт» и «***** [Жахни] ему, Донателло!» из «Ниши» выступили на «Карантине боли», а Avramova! и «Интурист» выступили в рамках проекта Afisha x Powerhouse. В «Родном звуке» на онлайн-концертах двум артистам даже удалось заработать на донатах от фанатов: так, Starcardigan и MITYA получили около 10 тыс. рублей.

Трансляции чаще всего проходят на ютьюбе или в «ВКонтакте» — и там и там примерно одинаковый охват русскоязычной аудитории. Однако иногда интернет-мероприятия переносятся и на другие платформы. Так, онлайн-концерт «Родного звука» попал в тренды «Одноклассников», где в один момент собралось 2500 человек. У «Холодных звуков» самой большой по масштабу была трансляция в тиктоке у Алены Швец. Однако отношение к интернет-активностям у представителей музыкальных издательств неоднозначное. «Ни один онлайн-концерт не заменит живой, где происходит обмен энергетикой слушателя и артиста, где до артиста можно если не дотянуться рукой, то как минимум видеть его на очень близком расстоянии», — делится Екатерина Баженова из Music Development Russia. Их лейбл сейчас занимается партнерскими мероприятиями — онлайн-концертами при поддержке брендов или медиа. «Не все площадки, которые стихийно появились в начале карантина, были готовы обеспечить хороший уровень продакшена», — делится сооснователь издательства. Она отметила, что бренды к этому вопросу относятся серьезнее, выделяют финансирование — это позволяет технически организовать и провести мероприятие на высоком уровне.

«Рынок сейчас сильно насыщен онлайн-активностями — на слушателя валится огромное количество контента, поэтому сложно заострить его внимание».

«Наши артисты, как показала практика, не разделяют радость от онлайн-концертов», — отметила Елена Нестерова, директор лейбла «Снегири». «Самого онлайн-концерта мало: нужно общение со зрителями, какой‑то интерактивный элемент», — говорит Чувашев из «Родного звука». Из‑за увеличения количества онлайн-активностей такие мероприятия пока трудно сравнивать с живыми концертами. Сейчас, по словам Максима из «Холодных звуков», это «просто прикольный инструмент». А государство помогло? Лейблы (при условии, что они зарегистрированы как юридические лица. — Прим. авт.) как пострадавшая культурная индустрия претендуют на субсидию для малого бизнеса — это 12 130 рублей. Эта сумма выдается для стимула и сохранения рабочих мест. Чтобы получить ее, лейблам достаточно оставить дистанционную заявку на сайте и иметь КЭП (квалифицированная электронная подпись (КЭП) подтверждает подлинность документов и ее принадлежность автору. — Прим. авт.). Среди получивших субсидию — Music Development Russia, «Домашняя работа» и «Ниша» . В Music Development Russia получили деньги, как только ввели меры поддержки. Они направили субсидию на поддержание рабочих мест, в «Домашней работе» поступили так же. Команда лейбла «Ниша» сразу же «конвертировала сумму во вкусные напитки». «Назвать поддержкой государства щедрую субсидию в виде 12 130 рублей сложновато», — говорит Гриша Драч. Действительно, в этой сумме смысл увидели не все лейблы. « Если честно, не вполне понимаем, как нам помогли бы пара МРОТ или отсрочка страховых взносов, которые уже оплачены на год вперед », — говорит глава «Холодных звуков». В «Родном звуке» о получении субсидии даже не задумывались. И что дальше? Лейблы не отчаиваются и ждут момента, когда снова проведут уже живые концерты, а сейчас они находят новые подходы к слушателю. «Несмотря на трудности, мы решили сделать карантинный сборник от лейбла, который вышел 29 мая. Туда вошли треки, записанные нашими артистами на самоизоляции», — говорит Гриша Драч. Их лейбл «Домашняя работа» также развивает собственный интернет-магазин — сейчас там продается мерч группы «Пасош». Как уточнил сооснователь «Домашней работы», прибыль с продажи продукции в три раза превышает доходы со стриминга той же группы. Им как молодому лейблу (лейбл открылся в январе этого года. — Прим. авт.) важно искать новые пути заработка. В Music Development Russia сейчас думают над сменой форматов: «Мы не концертное агентство, поэтому не в полной мере зависим от прибыли с мероприятий — нам сейчас не так страшно».

Главные вопросы сейчас — если пандемия закончится, то как и в каком формате можно будет проводить концерты? Сооснователь Music Development Russia отметила, что если разрешат заполнение площадок на треть, как это делают в Европе, то давать большие концерты будет нерентабельно — проданные билеты не покроют расходы на проведение. В «Холодные звуках» сейчас собираются делать упор на стриминговые сервисы: «Вряд ли люди начнут отказываться от подписок за 150–200 рублей, все не настолько плохо». Команда и артисты «Ниши» придерживаются «позиции лоуфай» — жизнь лейбла деньгами не измеряется у них даже сейчас. Для «Родного звука» карантин стал поводом заняться работой лейбла вплотную — у них еще есть сбережения на жизнь. «Снегири» и TwentyTwenty тоже не паникуют и планируют летом и осенью выпускать новую музыку их артистов. Однако предсказать, когда закончится кризис и все вернется на свои круги, лейблы не могут, хотя и верят, что первые концерты состоятся уже этой зимой. «Кризис в музыкальной индустрии продлится несколько лет. Сейчас нанесен сильнейший урон концертной индустрии и вообще индустрии массовых мероприятий. Многие фестивали разорятся и больше не вернутся в том виде, в котором мы их знали. Но через несколько лет должно все нормализоваться при условии, что концерты вернутся хотя бы этой зимой», — говорит глава «Родного звука». К счастью, о закрытии лейблов пока никто не говорит.

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