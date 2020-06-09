Вообще, мы музыкой занимаемся очень давно, и однажды у нас в жизни случился экзистенциальный кризис. Знаете, такой момент, когда ты пуст, а заполнить не понятно чем. Вот тогда мы совершенно случайно познакомились с режиссером Александром Шейном. Это было на кинофестивале «Зеркало», за один день мы посмотрели три его фильма: «ВМаяковский», «Лаканично» и «Тимур Новиков. Ноль объект». Это был мощный заход, Шейн — по-моему, гениальный режиссер, у него абсолютно свое видение мира, и, в общем, началось. Тимур Новиков, «Новые художники», Гурьянов, Монро, «Пиратское телевидение», «Поп-механика» — мы во все это втянулись, а вытянуться уже не смогли.

Появилась «Вещь» — музыка плюс театр. Мы сами пишем сценарии, музыку, ставим спектакли и перформансы, а теперь еще запускаем «Новое вещественное телевидение» — калейдоскоп, состоящий из бесполезных передач, новостей, просмотр которых тем не менее позволит вам находиться на вершине вашего духовного развития, ха-ха. Мне кажется, что мы живем в очень интересное время, когда абсурд окружающей действительности вышел на какой‑то новый уровень, и в этом есть нескончаемый источник вдохновения.