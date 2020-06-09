Ивановцы «Вещь» играют модернистский поп с оглядкой на позднесоветскую музыку. Их новый клип «Это не Евгений» — оммаж передачам восьмидесятых и злым улицам девяностых. Его хочется сравнить с «Интуристом», только эстетика более агрессивная. «Афиша Daily» представляет клип с комментариями основательницы группы Анастасии Климовой.
Группа «Вещь»
Вообще, мы музыкой занимаемся очень давно, и однажды у нас в жизни случился экзистенциальный кризис. Знаете, такой момент, когда ты пуст, а заполнить не понятно чем. Вот тогда мы совершенно случайно познакомились с режиссером Александром Шейном. Это было на кинофестивале «Зеркало», за один день мы посмотрели три его фильма: «ВМаяковский», «Лаканично» и «Тимур Новиков. Ноль объект». Это был мощный заход, Шейн — по-моему, гениальный режиссер, у него абсолютно свое видение мира, и, в общем, началось. Тимур Новиков, «Новые художники», Гурьянов, Монро, «Пиратское телевидение», «Поп-механика» — мы во все это втянулись, а вытянуться уже не смогли.
Появилась «Вещь» — музыка плюс театр. Мы сами пишем сценарии, музыку, ставим спектакли и перформансы, а теперь еще запускаем «Новое вещественное телевидение» — калейдоскоп, состоящий из бесполезных передач, новостей, просмотр которых тем не менее позволит вам находиться на вершине вашего духовного развития, ха-ха. Мне кажется, что мы живем в очень интересное время, когда абсурд окружающей действительности вышел на какой‑то новый уровень, и в этом есть нескончаемый источник вдохновения.
Особенно я кайфанула, когда мужчина гипнотизировал людей на огромном стадионе и уверенно говорил в микрофон: «Вы делаетесь радостными! Вы испытываете массу удовольствия!» По-моему, очень актуально сейчас во всех смыслах, ха-ха-ха. Не обошлось и без Кашпировского, конечно, и как‑то я в целом прониклась этим славным временем. Я даже прочла очень интересную статью про бандитские группировки Москвы и как‑то была шокирована, что творилось в действительности, а я-то в куклы играла и не подозревала, что там такое происходит!
Главный герой песни Евгений — типичный представитель такой вот группировки, возможно, даже главарь. Ломает всем ноги, руки моет тщательно, штанинами своими шуршит, ездит на черной «девятке». В общем, типок не очень, но обладает некоторой харизмой. Знаете, сейчас происходят очень похожие вещи, но они приукрашены и завернуты в симпатичный фантик, а грязные делишки-то под этим фантиком творятся так себе.