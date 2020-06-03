В прошлом году я начал свой видеопроект о любви к музыке — веб сериал «Заповедник» . Я приглашаю свои любимые русские группы и снимаю их живые выступления одним кадром, без монтажа . Каждый раз мы стараемся организовать съемку в необычной локации, а иногда слегка превратить лайв в сцену из кино. В «Заповеднике» уже поучаствовали «Дом Престарелых Аутистов», Катя NV, «Спасибо», «Блеск Бати», «РыцарныеРыцари», «Рука Дочери», «тима ищет свет», и это только начало.

Я давно хотел снять что‑то подобное — лайв без музыкальных инструментов . Когда у тебя есть лупер и микрофон, можно делать звуковые петли из чего угодно, такая спонтанная аранжировка. Поэтому предложение Филиппа снять видео на кухне и использовать только то, что под рукой, я принял с большим энтузиазмом. Можно считать это видео официальным клипом на песню «О чем ты мне говорил вчера», которая вышла прошлой осенью на альбоме «Экономика». Изначально это была импровизация, сыгранная в магазине DIG, а потом переделанная для группы, теперь, как видите, я ее снова разобрал на части и превратил в кухонный транс.