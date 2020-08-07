На Beat Film Festival показывают «White Riot» — историю борьбы британских музыкантов против расизма в конце 1970-х годов. Тогда правые из Национального фронта имели все шансы на то, чтобы стать главной политической силой, но движение «Рок против расизма» (Rock Against Racism, или RAR) им помешало. Выбрали 10 главных песен RAR: от панка до регги.

The Clash «White Riot»

Первый сингл второй главной панк-группы в истории человечества. Песня, которую некоторые в момент релиза сочли чуть ли не расистской, на самом деле была о том, что нищие люди, вне зависимости от цвета кожи, находятся в одинаково уязвимом положении по отношению к богатым белым с их машинами и стереосистемами. Лицом богатых белых, не признающих равенство, стал тогда Эрик Клэптон, на одном из своих концертов в 1976 году ляпнувший, чтобы люди с другим цветом кожи и иностранцы убирались из зала и что мигрантов стало слишком много в Великобритании, а затем прокричавший лозунг Национального фронта «Сохраним Британию белой». На тот момент НФ набирал популярность как в рабочих городах Великобритании, так и в Лондоне (до 15–20% голосов). Misty in Roots «Together»

Объединительный регги от лондонской группы: песни на слабую долю были главным саундтреком движения музыкантов против расизма. Они выступали на первом карнавале против расизма в Лондоне, но не со сцены, а с грузовика. Участник группы Кларенс Баркер в 1979 году пострадал от нападения членов Национального фронта. Gang of Four «Damaged Goods»

Одна из главных групп поддержки RAR была в Лидсе, где почти все постпанк-группы, во-первых, исповедовали левые идеи, во-вторых, сами страдали от нападок скинхедов. Главной группой того времени в Лидсе были Gang of Four с их иссушенным танцевальным роком. The Mekons «Trimdon Grange Explosion»

Еще одна важная постпанк-группа из Лидса того времени — The Mekons. Для сборника «RAR», вышедшего в 1980 году, они отдали свою перепевку песни конца XIX века об аварии на шахте Тримдон, в результате которой погибли 69 человек и причиной которой стала неправильная эксплуатация со стороны владельцев. Delta 5 «Mind Your Own Business»

Delta 5 — на удивление редкий пример женского постпанка. Они тоже жили в Лидсе и тоже активно участвовали в деятельности RAR. Их главный трек — громкий и лаконичный феминистский манифест, который можно считать обращением ко всем привилегированным классам. За Rock Against Racism последовало движение Rock Against Sexism, которое критиковало в том числе коллег по борьбе с расизмом за объективацию в текстах, а поп-музыку — за элитизм и потребительское отношение к женщинам. Stiff Little Fingers «Suspect Device»

Громкая и быстрая панк-группа из Белфаста тоже выступала на карнавале против расизма. Вот они поют песню «Suspect Device» с жесткой отповедью политикам и властям, которые «отбирают свободу во имя свободы» и не могут «просто оставить нас в покое». The Skids «Into the Valley»

The Skids — бойкая шотландская панк-группа, тоже участвовавшая в концертах RAR. Ее главная песня — о войне, где маленькое расстояние «от победы до камня», и о культуре, которая промывает мозги. Steel Pulse «Jah Pickney»

Мигрантская группа из Южной Англии записала неформальный гимн движения против нацизма. «Национальный фронт, а вот и мы», — пели Steel Pulse. Национальный фронт в итоге не стал частью политического истеблишмента, во многом из‑за деятельности RAR: на выборах в парламент движение не получило и 5% голосов. Aswad «Sons of Criminals»

Еще один трек из сборника «RAR». В нем обыгрывается известный расистский стереотип: мигранты — дети преступников и сами преступники. The Tom Robinson Band «Winter of ’79»

И еще один гимн движения — духоподъемный, практически стадионный по духу рок от лондонской группы. Том Робинсон и компания перечисляют главные события бурной зимы 1979 года и будто задают вопрос: «Где ты был, пока мы боролись и умирали?»