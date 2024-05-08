Еда в Петербурге

Где устроить пикник и пожарить шашлыки в Петербурге: парки, пляжи, малоизвестные сады

Сегодня в 16:29
Впереди сезон шашлыков. Напоминаем: парках и скверах разжигать огонь запрещено — в Петербурге за это предусмотрен штраф. «Афиша Daily» составила список мест, где в городе можно устроить пикник и законно пожарить шашлыки.

Места для пикников

Шуваловский парк

© IrinaSen/Getty Images

Это территория бывшего имения графов Шуваловых. Парк начал формироваться еще в 1757 году, а современный вид приобрел в XIX веке. Тогда там появились живописные пруды, пешеходные дорожки и крупнейший в стране теннисный клуб.

Сегодня это тихая и малоизвестная среди туристов локация. Но в парке есть что посмотреть: пруды, усадьба Воронцовых-Дашковых, гора Парнас. Самое живописное место — неоготическая церковь апостолов Петра и Павла, ее здание возвели в 1840 году в память о муже графини Варвары Шуваловой. В ней венчался Николай Римский-Корсаков с пианисткой Надеждой Пургольд.

В теплую погоду в парке приятно собраться на пикнике. Рядом есть кафе-музей «Паркала» с пиццей из дровяной печи, если из‑за плохой погоды планы придется изменить.

Адрес

пос. Парголово, Парковая, 30

Как добраться

20 минут ходьбы от станции метро «Парнас»

Стоимость посещения

бесплатно

Таврический сад

© Tvorec-xtra/Getty Images

Дворец с большой зеленой территорией — подарок Екатерины II ее фавориту Григорию Потемкину. Участок выбрали в слободе Конногвардейского полка, в котором он служил. Именно этот полк участвовал в дворцовом перевороте, после которого императрица взошла на престол. Резиденцию в стиле классицизма начали строить в 1783 году, вокруг разбили пейзажный парк.

Сегодня локация популярна среди туристов и горожан. Туда приходят на прогулки с детьми и собаками, многие там устраивают пикники. Пространство большое, поэтому проблем с поиском тихого места быть не должно. На территории парка есть фуд-трак сети «Чешский трдельник»: в нем продают кофе и выпечку.

Еще можно сходить на экскурсию в Таврический дворец. Рядом с ним работает оранжерея, на втором этаже которой есть кофейня с видом на тропические растения.

Адрес

Кирочная, 50

Как добраться

несколько минут ходьбы от станции метро «Чернышевская» (закрыта на ремонт); ближайшая «Площадь Восстания», от нее около 20 минут пешком

Стоимость посещения

бесплатно

Лопухинский сад

© Leningrad1975/Getty Images

Сад на Аптекарском острове назван в честь князя Петра Лопухина: он владел усадьбой на этой земле в начале XIX века. После смерти хозяина место пришло в упадок. В 1848 году участок приобрел лесопромышленник и меценат Василий Громов, он разбил там пейзажный парк и построил дачу.

Сейчас в саду в теплое время года проводят фестивали и экскурсии — за анонсами мероприятий можно следить в телеграм-канале парка. Весной и летом горожане любят устраивать там пикники, рисовать и фотографироваться.

Адрес

Академика Павлова, 13

Как добраться

5 минут ходьбы от станции метро «Петроградская»

Стоимость посещения

бесплатно

Центральный парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова

© Центральный парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова

Парк основан в 1932 году на Елагином острове. Визитной карточкой места стал Елагиноостровский дворец. Это была летняя императорская резиденция, где отдыхала семья Николая I. Там проводили приемы с роскошными балами, народные гулянья. К концу XIX века светская жизнь во дворце затихла, официальные церемонии начали проходить в других императорских резиденциях, а остров стал местом для променадов.

Сейчас на территории парка много локаций для трапез на свежем воздухе — от тихих уголков у пруда до Масляного луга. На аллеях можно встретить белок, которые любят поесть с рук посетителей орехи. Кормить их администрация парка не запрещает. Еще здесь зарегистрировано 144 вида птиц, часть из которых занесена в Красные книги Петербурга и Ленинградской области.

В парке много возможностей для активных развлечений: роллердром, настольный теннис, прокат лодок, катамаранов и велосипедов. Можно сходить на экскурсию в Елагиноостровский дворец или посмотреть коллекцию Музея художественного стекла, на базе которого работает стеклодувная мастерская — там проводят мастер-классы для всех желающих. Еще по парку можно прогуляться вместе с гидом.

Адрес

Елагин остров, 4

Как добраться

пешком от станции метро «Крестовский остров»

Стоимость

пн-пт — вход свободный; сб, вс, праздники, с 10.00 до 19.59, — 30–100 р.

Общественное пространство «Бенуа 1890»

В конце XIX века академик архитектуры Юлий Бенуа взял в аренду на 50 лет территорию этого пространства. В 1904 году он построил там образцовую ферму и разбил шикарный сад. За столетие комплекс обветшал, но к 2011 году его привели в порядок по оригинальным чертежам.

Сегодня это удачный пример джентрификации. Здесь работает фермерский ресторан, коворкинг, школа дополнительного образования и лекторий. В теплую погоду многие устраивают в парке пикник с видом на дачу Бенуа и шедевр модернизма — ЦНИИ робототехники. Территория сада довольно обширная, так что тихий уголок для отдыха найти легко.

Адрес

Тихорецкий просп., 17

Как добраться

Калининский р-н, 13 минут пешком от станции «Политехническая»

Стоимость посещения

бесплатно

Места с зоной для барбекю

Дорога к шалашу Ленина в Сестрорецке

© Nikolay Tsuguliev/Getty Images

Это прогулочный маршрут вдоль Сестрорецкого Разлива. Его финальная точка — исторические шалаш и сарай. Там Владимир Ленин и Григорий Зиновьев скрывались от Временного правительства, обвинившего большевиков в шпионаже в пользу Германии. Посетить музей можно ежедневно — самостоятельно или с экскурсией.

По пути к шалашу есть несколько благоустроенных точек для пикников, беседки с зоной для барбекю. Их расположение можно посмотреть на сайте.

Адрес

Сестрорецк, дорога к шалашу Ленина

Как добраться

на автомобиле (есть парковка) или электричке с Финляндского вокзала до станции Тарховка

Стоимость посещения

бесплатно

Ласковый пляж

© Виктория Вотоновская/ТАСС

Достаточно популярный среди горожан благоустроенный песчаный пляж на берегу Финского залива. Там есть все для комфортного отдыха: кабинки для переодевания, фонтанчик для мытья ног, туалеты, навесы, зонты и шезлонги.

На пляже есть зона барбекю. Пока доступен общий мангал, одиночные убрали на ремонт. Еще до конца августа Ласковый пляж обновят: установят качели и гамаки, трибуну, столы и лавки для пикника.

Любители активного отдыха могут записаться в школу серфинга. Обычно обучение и катания проводят с июня по сентябрь, когда устанавливается оптимальная температура воды.

Адрес

пос. Солнечное, Петровская, 1

Как добраться

на автобусе № 211 от станции «Беговая», на электричке с Финляндского вокзала до станции Солнечное, на автомобиле (есть парковка)

Стоимость посещения

бесплатно

Пляж «Морские Дубки»

© Anna Ostanina/Getty Images

Одна из самых популярных локаций для отдыха у Финского залива. На территории проложены асфальтированные дорожки, есть спортивные и детские площадки, туалеты, кабинки для переодевания, скамейки и специальные места для мангалов. Одно из них расположено в лесном массиве, неподалеку от берега.

Летом на пляже проводят фестиваль короткометражек «Кинолес». Обычно в программе — лекции, мастер-классы по актерскому мастерству, кинопоказы, встречи с режиссерами.

Адрес

пос. Лисий Нос, Морские Дубки, 12

Как добраться

на автомобиле, на электричке с Финляндского вокзала до станции Лисий Нос (далее пешком около 15 минут)

Стоимость посещения

бесплатно

Приморское лесничество

© СПб ГКУ «Курортный лесопарк»

На территории лесничества благоустроено несколько площадок для барбекю в Курортном и Приморском районах города. Жарить шашлыки разрешено в поселке Лисий Нос, на площадке в конце Юнтоловского проспекта, в СНТ «Ветеран» в Сестрорецке. Все локации достаточно уединенные и расположены в лесу, везде установлены беседки и урны.

Адрес

Сестрорецк, СНТ «Ветеран», еще семь локаций

Стоимость посещения

бесплатно

Лахта-Ольгино

© Eclipse_images/Getty Images

В муниципальном округе Лахта-Ольгино, рядом с заказником «Северное побережье Невской губы» есть оборудованная уединенная локация для пикника с беседкой и местом для костра. Отсюда до шикарного вида на Финский залив нужно пройти пешком буквально три минуты.

Поселки Лахта и Ольгино интересны старинной дачной деревянной архитектурой, там расположены дача Вайтенса, дом Константинова и дом Гололобова. Неподалеку есть банный комплекс Honey Banya и частный конноспортивный клуб «Факт», где проводят индивидуальные занятия по верховой езде.

Адрес

Приморский р-н, муниципальный округ Лахта-Ольгино

Как добраться

на автомобиле, на автобусе № 216, на электричке с Финляндского вокзала до станции Лахта

Стоимость посещения

бесплатно

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