Где устроить пикник и пожарить шашлыки в Петербурге: парки, пляжи, малоизвестные сады

Места для пикников
Шуваловский парк
Это территория бывшего имения графов Шуваловых. Парк начал формироваться еще в 1757 году, а современный вид приобрел в XIX веке. Тогда там появились живописные пруды, пешеходные дорожки и крупнейший в стране теннисный клуб.
Сегодня это тихая и малоизвестная среди туристов локация. Но в парке есть что посмотреть: пруды, усадьба Воронцовых-Дашковых, гора Парнас. Самое живописное место — неоготическая церковь апостолов Петра и Павла, ее здание возвели в 1840 году в память о муже графини Варвары Шуваловой. В ней венчался Николай Римский-Корсаков с пианисткой Надеждой Пургольд.
В теплую погоду в парке приятно собраться на пикнике. Рядом есть кафе-музей «Паркала» с пиццей из дровяной печи, если из‑за плохой погоды планы придется изменить.
Адрес
пос. Парголово, Парковая, 30
Как добраться
20 минут ходьбы от станции метро «Парнас»
Стоимость посещения
бесплатно
Таврический сад
Дворец с большой зеленой территорией — подарок Екатерины II ее фавориту Григорию Потемкину. Участок выбрали в слободе Конногвардейского полка, в котором он служил. Именно этот полк участвовал в дворцовом перевороте, после которого императрица взошла на престол. Резиденцию в стиле классицизма начали строить в 1783 году, вокруг разбили пейзажный парк.
Сегодня локация популярна среди туристов и горожан. Туда приходят на прогулки с детьми и собаками, многие там устраивают пикники. Пространство большое, поэтому проблем с поиском тихого места быть не должно. На территории парка есть фуд-трак сети «Чешский трдельник»: в нем продают кофе и выпечку.
Адрес
Кирочная, 50
Как добраться
несколько минут ходьбы от станции метро «Чернышевская» (закрыта на ремонт); ближайшая «Площадь Восстания», от нее около 20 минут пешком
Стоимость посещения
бесплатно
Лопухинский сад
Сад на Аптекарском острове назван в честь князя Петра Лопухина: он владел усадьбой на этой земле в начале XIX века. После смерти хозяина место пришло в упадок. В 1848 году участок приобрел лесопромышленник и меценат Василий Громов, он разбил там пейзажный парк и построил дачу.
Сейчас в саду в теплое время года проводят фестивали и экскурсии — за анонсами мероприятий можно следить в телеграм-канале парка. Весной и летом горожане любят устраивать там пикники, рисовать и фотографироваться.
Адрес
Академика Павлова, 13
Как добраться
5 минут ходьбы от станции метро «Петроградская»
Стоимость посещения
бесплатно
Центральный парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова
Парк основан в 1932 году на Елагином острове. Визитной карточкой места стал Елагиноостровский дворец. Это была летняя императорская резиденция, где отдыхала семья Николая I. Там проводили приемы с роскошными балами, народные гулянья. К концу XIX века светская жизнь во дворце затихла, официальные церемонии начали проходить в других императорских резиденциях, а остров стал местом для променадов.
Сейчас на территории парка много локаций для трапез на свежем воздухе — от тихих уголков у пруда до Масляного луга. На аллеях можно встретить белок, которые любят поесть с рук посетителей орехи. Кормить их администрация парка не запрещает. Еще здесь зарегистрировано 144 вида птиц, часть из которых занесена в Красные книги Петербурга и Ленинградской области.
В парке много возможностей для активных развлечений: роллердром, настольный теннис, прокат лодок, катамаранов и велосипедов. Можно сходить на экскурсию в Елагиноостровский дворец или посмотреть коллекцию Музея художественного стекла, на базе которого работает стеклодувная мастерская — там проводят мастер-классы для всех желающих. Еще по парку можно прогуляться вместе с гидом.
Адрес
Елагин остров, 4
Как добраться
пешком от станции метро «Крестовский остров»
Стоимость
пн-пт — вход свободный; сб, вс, праздники, с 10.00 до 19.59, — 30–100 р.
Общественное пространство «Бенуа 1890»
В конце XIX века академик архитектуры Юлий Бенуа взял в аренду на 50 лет территорию этого пространства. В 1904 году он построил там образцовую ферму и разбил шикарный сад. За столетие комплекс обветшал, но к 2011 году его привели в порядок по оригинальным чертежам.
Сегодня это удачный пример джентрификации. Здесь работает фермерский ресторан, коворкинг, школа дополнительного образования и лекторий. В теплую погоду многие устраивают в парке пикник с видом на дачу Бенуа и шедевр модернизма — ЦНИИ робототехники. Территория сада довольно обширная, так что тихий уголок для отдыха найти легко.
Адрес
Тихорецкий просп., 17
Как добраться
Калининский р-н, 13 минут пешком от станции «Политехническая»
Стоимость посещения
бесплатно
Места с зоной для барбекю
Дорога к шалашу Ленина в Сестрорецке
Это прогулочный маршрут вдоль Сестрорецкого Разлива. Его финальная точка — исторические шалаш и сарай. Там Владимир Ленин и Григорий Зиновьев скрывались от Временного правительства, обвинившего большевиков в шпионаже в пользу Германии. Посетить музей можно ежедневно — самостоятельно или с экскурсией.
По пути к шалашу есть несколько благоустроенных точек для пикников, беседки с зоной для барбекю. Их расположение можно посмотреть на сайте.
Адрес
Сестрорецк, дорога к шалашу Ленина
Как добраться
на автомобиле (есть парковка) или электричке с Финляндского вокзала до станции Тарховка
Стоимость посещения
бесплатно
Ласковый пляж
Достаточно популярный среди горожан благоустроенный песчаный пляж на берегу Финского залива. Там есть все для комфортного отдыха: кабинки для переодевания, фонтанчик для мытья ног, туалеты, навесы, зонты и шезлонги.
Любители активного отдыха могут записаться в школу серфинга. Обычно обучение и катания проводят с июня по сентябрь, когда устанавливается оптимальная температура воды.
Адрес
пос. Солнечное, Петровская, 1
Как добраться
на автобусе № 211 от станции «Беговая», на электричке с Финляндского вокзала до станции Солнечное, на автомобиле (есть парковка)
Стоимость посещения
бесплатно
Пляж «Морские Дубки»
Одна из самых популярных локаций для отдыха у Финского залива. На территории проложены асфальтированные дорожки, есть спортивные и детские площадки, туалеты, кабинки для переодевания, скамейки и специальные места для мангалов. Одно из них расположено в лесном массиве, неподалеку от берега.
Летом на пляже проводят фестиваль короткометражек «Кинолес». Обычно в программе — лекции, мастер-классы по актерскому мастерству, кинопоказы, встречи с режиссерами.
Адрес
пос. Лисий Нос, Морские Дубки, 12
Как добраться
на автомобиле, на электричке с Финляндского вокзала до станции Лисий Нос (далее пешком около 15 минут)
Стоимость посещения
бесплатно
Приморское лесничество
На территории лесничества благоустроено несколько площадок для барбекю в Курортном и Приморском районах города. Жарить шашлыки разрешено в поселке Лисий Нос, на площадке в конце Юнтоловского проспекта, в СНТ «Ветеран» в Сестрорецке. Все локации достаточно уединенные и расположены в лесу, везде установлены беседки и урны.
Адрес
Сестрорецк, СНТ «Ветеран», еще семь локаций
Стоимость посещения
бесплатно
Лахта-Ольгино
В муниципальном округе Лахта-Ольгино, рядом с заказником «Северное побережье Невской губы» есть оборудованная уединенная локация для пикника с беседкой и местом для костра. Отсюда до шикарного вида на Финский залив нужно пройти пешком буквально три минуты.
Поселки Лахта и Ольгино интересны старинной дачной деревянной архитектурой, там расположены дача Вайтенса, дом Константинова и дом Гололобова. Неподалеку есть банный комплекс Honey Banya и частный конноспортивный клуб «Факт», где проводят индивидуальные занятия по верховой езде.
Адрес
Приморский р-н, муниципальный округ Лахта-Ольгино
Как добраться
на автомобиле, на автобусе № 216, на электричке с Финляндского вокзала до станции Лахта
Стоимость посещения
бесплатно