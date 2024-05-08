Где устроить пикник и пожарить шашлыки в Петербурге: парки, пляжи, малоизвестные сады

Сейчас на территории парка много локаций для трапез на свежем воздухе — от тихих уголков у пруда до Масляного луга. На аллеях можно встретить белок, которые любят поесть с рук посетителей орехи. Кормить их администрация парка не запрещает. Еще здесь зарегистрировано 144 вида птиц, часть из которых занесена в Красные книги Петербурга и Ленинградской области.