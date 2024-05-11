От монастырской трапезной до модных ресторанов: где есть и пить на Таганке

Еще одно место для обеда с приколом. Попасть в кафе при Воронцовских банях вот так, с улицы, не получится: сперва нужно оплатить четырехчасовое парение, затем облачиться в простыню и только после этого устроиться в кабинке, куда принесут еду и напитки. В общем, удовольствие на весь день, зато какое: пар в Воронцовских банях крепкий, для новичка хватит и 10 минут парения, зато сразу после можно окунуться в ледяную купель или погреться в не такой жаркой соляной сауне.