От монастырской трапезной до модных ресторанов: где есть и пить на Таганке

Таганка переменчива и удивительна: на востоке это рабочий жилмассив, переплетающийся со старинными монастырями и соборами; на севере и в западной части — сплошь разгул и праздношатания вокруг Радищевской и Гончарной улицы. А там уж рукой подать до Солянки и Китай-города с вечным кутежом.
Гастрономическая карта района такая же неоднородная и оттого еще более интересная: прилично пообедать в Таганском районе можно и в старинной бане, и в модной трапезной при монастыре, и, конечно, в самых светских ресторанах города. Прибавьте сюда шашлычки, чебуречки и хинкальные — и исследовать район точно не будет скучно.
«Алеша и графин»
Простецкое питейное заведение, которое тем не менее претендует на важную точку притяжения Таганки. Наливают авторские настойки (как вам «Адвока-ат», «Черничный фаербол» и «Аджика»?), крафт и базовый лагер большими кружками, а готовят образцовые чебуреки — в бугристой корочке теста, масляные снаружи, богатые мясом и бульоном внутри. Если сильно голодны, добавьте к чебуреку оливье и бутер с сельдью.
Кроме пива и настоек есть простенькие коктейли и щавелевый сидр, который представляет собой смесь классического сидра и щавелевой настойки. Последнее — маст-трай.
Адрес
Верхняя Радищевская, 15, стр. 1
Режим работы
пн-чт 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00, вс 12.00–0.00
Skuratov Coffee
Симпатичная кофейня с минималистичным сканди-интерьером, где можно перехватить фильтр и булочку с утра. Открывается Skuratov в 6.55, так что претендует на звание самого раннего места в округе. Здесь же можно скоротать время с ноутбуком, если дела застали вас прямо посреди Таганки. Но все же этот район больше подходит для разгульной и праздной жизни, так что советуем не засиживаться за работой.
Адрес
Верхняя Радищевская, 19/3, стр. 1
Режим работы
пн-вс 6.55–22.05
Restaurant by Deep Fried Friends
Первый (и пока единственный) ресторан зажигательной московской промогруппы Deep Fried Friends открылся в конце 2021 года и получил лаконичное название Restaurant (видим здесь иронию).
За ужином с пончиками с томленой уткой и салатом а-ля «Цезарь» на Яузе собираются московские модники, а по выходным тут проходят всевозможные активности от просмотра фильма «Рататуй» до вечеринок как в старые добрые. Коктейли в Restaurant by Deep Fried Friends уверенные, кухня московская с подвывертом: среди хитов — карбонара с мортаделлой, аньолотти с тыквой, кацу-сандо по-пожарки с огурчиком и тартар XL с картошкой фри.
Адрес
Яузская, 10/2, стр. 4
Режим работы
пн-чт 12.00–3.00, пт-сб 12.00–5.00, вс 12.00–3.00
Yauza
Просторное заведение на территории кластера на Яузском бульваре: по соседству работают йога-студия, фотостудии, шоурумы и даже шахматный клуб. В ресторане все тоже заточено под красивые кадры, плюс есть уютная веранда во внутреннем дворике — летом настроение здесь совсем не по-московски курортное.
Меню основательное: есть обязательные для московских ресторанов тартары и паштеты с бриошью, огромный зеленый салат и утка конфи с абрикосом, а еще тальолини со сморчками, томленый ягненок с дзадзики и томатный суп с морепродуктами. Дополнить обед можно бокалом вина. Но лучше берите борщ, фирменную говяжью котлету по-яузски, чай с вареньем из садовой малины и представляйте, что вы на даче.
Адрес
Yauza Place, Подколокольный пер., 16, стр. 3
Режим работы
пн-чт 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00, вс 12.00–0.00
Powerhouse
Настоящая культурная институция и одно из сердец Таганки. В Powerhouse проходят концерты молодых музыкантов, маркеты и шумные вечеринки, летом работает дворик с шезлонгами, настольным теннисом и диджеями, а зимними вечерами сюда можно зарулить в один из баров, чтобы согреться сауэром со вкусом сливочным ирисок.
Перекусить здесь тоже можно: готовят легкие закуски вроде татаки из тунца или печеных перцев со страчателлой, обаятельный джанкфуд вроде гриль-чиз-сэндвичей и бургеров, а заодно пиццу и пасту. На десерт обязательно берите френч-тост с кремом маскарпоне и хурмой и устраивайтесь на веранде с книгой, чтобы в полной мере ощутить чилл-атмосферу места.
Адрес
Гончарная, 7/4
Режим работы
пн-чт 12.00–0.00, пт-сб 12.00–5.00, вс 12.00–0.00
«+47»
Очередная реинкарнация кафе «Ложечка» (в разное время называлось Untitled и Oneteaspoon) на Яузском бульваре. К весне здесь освежили интерьер и пересобрали меню — хиты остались, а к ним добавились вафли от поп-ап-проекта «Жöн». Кроме них готовят вечную утреннюю классику вроде скрэмблов с креветками или сырников с вишневым вареньем, по-домашнему уютную пасту с лососем и телячьи щечки на обед, а заодно куриные паштеты и хумусы, уместные весь день.
Адрес
Яузский б-р, 14/8
Режим работы
пн-чт 10.00–22.00, пт-сб 10.00–23.00, вс 10.00–22.00
«Люди как люди»
Занимательная география: четные дома по улице Солянка и Солянскому проезду формально относятся к Таганскому району, а по нечетной — к Китай-городу. Так в гиде по Таганке оказалось кафе «Люди как люди», которое исторически считается важным китайгородским местом.
Для миллениалов «Люди» — место, куда можно было завалиться после веселой вечеринки в «Солянке» (вспомнили, вздрогнули), чтобы перехватить сэндвич и молочный коктейль. Зумеров простенькие бутеры с ветчиной и сыром в соусе карри или семгой с каперсами не удивят, равно как не впечатлят и фирменные пироги с сытными начинками вроде шпината и брынзы или лосося и трески.
Тем не менее проект пережил проверку временем и сохранился в ряду бесконечно сменяющихся вывесок по соседству как островок стабильности и напоминание о чьей-то счастливой и свободной юности. А потому визита — как минимум из любопытства — заслуживает.
Адрес
Солянский туп., ¼
Режим работы
пн-пт 9.00–23.00, сб-вс 11.00–23.00
Method Beer & Munchies
Крафтовый бар с потертым интерьером и расслабленным берлинским вайбом: диваны, ковры, высокие столики, кирпичная кладка, много зелени и неон.
На кранах — российские и зарубежные пивные новинки и классика. Есть множество наименований по бутылкам — они все в отдельной книжечке. Работает полноценная кухня — готовят сэндвичи и тако, крокеты, фиш-энд-чипс, бургеры и другие сытные закуски и полноценные основные блюда. Много веганских опций.
Адрес
Арт-кластер «Смена 2.0», Товарищеский пер., 4, стр. 5
Режим работы
пн-чт 16.00–0.00, пт-сб 16.00–2.00, вс 16.00–0.00
«Клешни и хвосты»
Небольшая сеть выстроила свою концепцию вокруг морских и речных гадов. Ростовчане на этом месте могут переходить к следующему пункту из списка, а неизбалованные москвичи идут в «Клешни и хвосты» за ушатами раков в самых разных соусах — от блю-чиза и итальянских трав до сметаны с трюфельным маслом и том-яма.
Самым вкусным блюдом, как водится, оказывается проверенная временем классика — отварные раки в крепком бульоне с укропом и лавровым листом. Кроме раков можно взять тигровых креветок с аналогичным набором соусов и с две дюжины других блюд из рыбы и морепродуктов. Но идти сюда все-таки стоит за раками.
Адрес
Таганская, ½, стр. 2
Режим работы
пн-чт 12.00–0.00, пт-сб 12.00–1.00, вс 12.00–0.00
Homie Coffee
Собранная на коленке кофейня в пластиковом домике, который раньше был овощным ларьком, шаурмичной, палаткой с канцтоварами и магазином штруделей, понравится тем, кто не любит модные и лощеные московские места. Внутри разноцветные стены, постеры и хенд-мейд-плакаты, шезлонги и растения в разномастных горшках. Готовят авторские рафы, капучино и латте, вполне привычные американо и эспрессо. На витрине — нехитрая выпечка и сэндвичи в фокачче.
Адрес
Товарищеский пер., 7, стр. 3
Режим работы
пн-вс 9.00–21.00
«Хинкали и вино»
Хинкальная с витиеватым интерьером и понятным меню: крупные и ароматные хинкали, сырные лепешки с надуги и мятой, рулетики из баклажана, харчо и с дюжину видов хачапури. Есть эстетские с трюфельной пастой или розовыми томатами, но лучше брать самый классический мегрули, к нему с десяток хинкали и кебаб из баранины. Пить — понятное дело — вино. Радуют и цены: редкое блюдо обойдется дороже 600–700 рублей, при этом порции по-грузински щедрые.
Адрес
ТЦ «Звездочка», Таганская, 1
Режим работы
пн-вс 10.00–0.00
Монастырская трапезная при Покровском монастыре
Самая настоящая столовая при монастыре, но примодненная: с верандной под кованым куполом и длинной линией раздачи с подносами. Еда ожидаемо простая, но вкусная. Много постного, а еще здесь продают отличные сдобные пирожки со сладкими начинками. Хороший комплексный обед из трех блюд с компотом обойдется в 500–700 рублей. Достойный вариант, если хочется поесть в по-настоящему необычном месте и наполниться благостными вибрациями (в столовой проводятся звуковые трансляции богослужений).
Адрес
Таганская, 58, стр. 14
Режим работы
пн-вс 8.00–20.00
Интеллигенция
Бар от создателей нашумевшего проекта «Сюр» в Трехсвятительском переулке. Вход в «Интеллигенцию» спрятан во дворе, который в хорошую погоду превращается в веранду. По выходным здесь устраивают диджей-сеты или предлагают искупаться в надувном бассейне (почему бы и нет).
Внутри — потрепанный интерьер с удивительной мозаикой, доставшейся «Интеллигенции» от советского завода «Серп и молот», и зеленью под потолком. На открытой кухне готовят московскую классику вроде тартара из говядины с трюфелем, лосося на гриле или ньокки с прошутто и пармезаном. В барном меню много коктейлей — в том числе сезонных — вино по бокалам, пиво и сидр.
Адрес
Александра Солженицына, 17, стр. 1
Режим работы
пн-чт 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00
Блинная на Таганке
Культовое место-заповедник с полувековой историей и настоящая машина времени в центре Москвы. Если хочется отправиться в Советский Союз — вам сюда. В блинной потрепанный совковый интерьер, который не обновляли с девяностых, окно открытой кухни, где на плоских сковородах выпекают блины, и общая атмосфера застоя и алкогольного накала.
Блинную ни в коем случае нельзя назвать лучшим местом Таганки с точки зрения еды или сервиса — блины здесь ноздреватые и с явным перебором дрожжей, поварихи — усталые, а посетители обычно пьяные и недобрые. Но это место удивительное — и потому что сохранилось в первозданном виде сквозь года, и потому что напоминает о том, что плохо в разные исторические периоды может быть по-разному.
Адрес
Воронцовская, 8, стр. 1
Режим работы
пн-вс 10.00–22.00
Воронцовские бани
Еще одно место для обеда с приколом. Попасть в кафе при Воронцовских банях вот так, с улицы, не получится: сперва нужно оплатить четырехчасовое парение, затем облачиться в простыню и только после этого устроиться в кабинке, куда принесут еду и напитки. В общем, удовольствие на весь день, зато какое: пар в Воронцовских банях крепкий, для новичка хватит и 10 минут парения, зато сразу после можно окунуться в ледяную купель или погреться в не такой жаркой соляной сауне.
Еда тоже не подводит: готовят ладные масляные чебуреки, селедочку с картошкой, отварных креветок, хинкали, шашлык и пожарские котлеты. Ко всему этому в бане обязательно брать минеральную воду и чай.
Адрес
Воронцовский пер., 5/7 стр. 1
Режим работы
пн 16.00–24.00, вт-вс 08.00–24.00
«Шашлычок-24»
Любимая московскими модниками, таксистами и рачительными горожанами шашлычка с понятным меню: кроме всевозможного мяса на огне готовят плов, лагман и манты, садж (что‑то вроде жаркого в особой сковородке) и шурпу. Без опаски можно брать все, но исторически сюда идут за люля из говядины, бараньей корейкой или куриным шашлыком с луком и лавашом. На десерт берите турецкую пахлаву шебиет с фисташками и большой чайник чая.
Адрес
Наставнический пер., 18/11, стр. 4а
Режим работы
круглосуточно
Паломническая трапезная при Преображенском соборе
И вновь трапезная — но таков Таганский район: на каждое выдающееся питейное заведение приходится как минимум один старинный собор или монастырь. Под столовую отведен нарядный белокаменный домик с панорамными окнами. Внутри все по-современному: пластиковые лоточки с салатами, широкая линия раздачи, светлая плитка и аккуратные деревянные столики как в настоящем городском кафе.
Меню с картинками закреплено прямо под потолком: можно взять рыбу на гриле или наваристый суп, постные закуски и тут же сельдь под шубой, ассорти колбас, бутеры с лососем и зелень — в общем, никакой аскезы. По утрам готовят приличные завтраки с кашами, а на Пасху пекут традиционные куличи с посыпкой.
Адрес
Крестьянская пл., 10, стр. 20
Режим работы
пн-вс 9.00–20.00
«Суло»
Простенькая грузинская харчевня с непритязателньым интерьером и стабильно хорошей кухней. Готовят вечную классику: салат с овощами по-грузински и имеретинский с сыром, густой харчо и легкую чихиртму, все виды хачапури и полнотелые хинкали по 85 рублей за штуку. В меню встречаются вкрапления блюд европейской кухни — их можно сразу пропускать. А вот устроить здесь ужин с хинкали и килограммом ассорти из шашлыков — это хорошая идея.
Адрес
Большие Каменщики, 21/8
Режим работы
пн-вс 11.00–23.00