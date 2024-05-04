26 лучших грузинских ресторанов Москвы по мнению самих грузин

Соосновательница Omela
«Мне кажется, в Москве достаточно много мест с вкусной грузинской кухней, у нас правда ее очень любят. Поэтому выбрать несколько ресторанов оказалось нелегкой задачей. Мой фаворит — „Эларджи“. Там самые вкусные хачапури и лучшая доставка».
«Возможно, это не самый традиционный ресторан грузинской кухни, но место мне нравится из‑за особой атмосферы и вкусной еды. А еще там открытая кухня — всегда с интересом наблюдаю за процессом готовки и работой команды».
«Любимое место моих бабушки и дедушки. Каждый их день рождения мы праздновали там. В этом году дедушки не стало, и заведение приобрело особенный смысл».
Ведущий мероприятий
«Место с отличным обслуживанием. Там работают в основном грузинские официанты. В заведении вкусная еда, а каждый банкет проходит на ура».
«Прекрасная атмосфера, очень красивое место. Идеально подходит для людей, которые любят фотографироваться. Вкусная еда — всегда на уровне».
«Атмосферное место с самыми вкусными хинкали. Музыкальное сопровождение (там в основном живая музыка) подталкивает произносить тосты».
Пиарщик и продюсер
«В моей большой грузинской семье много тех, кто готовит вкусно. Но лучше всех это делает мама: она нашла золотую середину, и блюда национальной кухни у нее получаются идеальными. Не жирные, и глаза на лоб от остроты не лезут.
К сожалению, возможности попробовать еду моей мамы у читателей нет (у меня самой она редко появляется, иначе весить бы мне 200 килограмм). В Москве в грузинских ресторанах я нечасто, но бываю — по важным событиям или когда уж очень захочется хинкали (а такое на меня находит, я дикий фанат!). Вот мой топ-5».
«На дни рождения родителей мы с семьей обязательно выбираемся в рестораны с грузинской кухней. Им хочется в свои праздники слышать родную речь и есть блюда, на которых они выросли. Еще важно, чтобы место эстетически нравилось маме. Она — страстный любитель винтажа и антиквариата. Ресторан „Казбек“ полностью удовлетворяет ее потребностям находиться в месте, полном красивых вещей, которые можно рассматривать часами. Я сама очень люблю „Казбек“ именно за это.
А еще там лучший хачапури по-аджарски. Я не люблю булки с сыром, которые обычно делают в других местах. Но в „Казбеке“ хачапури — это хрустящий грузинский лаваш из печи, сочащийся вкуснейшим сыром. Остановиться невозможно! Поверьте, попробовав хачапури по-аджарски там, вы не сможете есть его ни в одном другом месте.
Да, дорого, а порции с каждым разом все меньше (дорогой ресторатор, примите меры!), но оно того стоит. Кстати, у них потрясающая веранда, которая как раз открылась».
«Ресторан, куда необходимо сводить туристов или близких, чтобы показать, как выглядит „богатый“ грузинский дом. Их кухня более традиционная, чем в „Казбеке“ (там любят эксперименты на современный лад), а люстры, ковры, лепнина, шандельеры — настоящая услада для глаз.
По вечерам в ресторане выступают музыканты. Я, мягко говоря, неравнодушна к музыке и мужскому пению, а когда слышу грузинские народные песни под аккомпанемент пандуриГрузинский народный трехструнный щипковый музыкальный инструмент и долиДвусторонний барабан, совсем теряю голову.
Отдельный плюс „Сахли“ — расположение. Ресторан находится в самом центре Москвы, в Каретном переулке. Очень советую попробовать их пхали, гебжалия и соленья. Крышесносно!»
«Еще одно место от создателей „Сахли“. Но, в отличие от предыдущего, оно заняло аж целый исторический особняк. В принципе, те же плюсы, что у предыдущего заведения, — аутентичный интерьер, приветливый, как в Грузии, персонал, идеальная еда. Насколько я знаю, есть парковка, но актуально ли это, ведь лучше всего с грузинскими блюдами сочетается вино».
«Я, грузинка в тридесятом поколении, полжизни не ем мясо. Случилось это само собой: мне было интересно проходить челленджи, и в 13 лет я попробовала жить без мяса. Получилось, почти ни о чем не жалею, но хинкали! Мое любимое грузинское блюдо. Оно сводит меня с ума до сих пор. Со временем я нашла прекрасную альтернативу мясным хинкали — стала брать вариант этого блюда с грибами. В „Есть хинкали & Пить вино“ они самые достойные.
Еще там классный хачапури на шампуре, да и другие блюда прекрасные, особенно учитывая средний ценовой сегмент заведения. Я была почти во всех ресторанах сети, везде хорошо».
«Закончу свой список нетипичным местом — тут нет кафе и ресторанов. На Дорогомиловском рынке продается самый вкусный сулгуни (по-грузински звучит именно так) — солоноватый, весь утопающий в жидкости и молоке, но при этом твердый. А еще тут лучший чечил на свете (в том числе копченый), имерули Круглая лепешка с начинкой из имеретинского сыра и самая классная влажная аджика.
Продают все грузинки, но не рассчитывайте на скидку, даже мне как постоянному покупателю ее не дают. В любом случае, это удача, что я живу рядом с Дорогомиловским и могу в любой момент рвануть за сыром, если нагрянут гости».
Менеджер ресторана «Ткемали»
«Я родом из Тбилиси. Одним из первых мест грузинской кухни, которое я посетил в Москве, был ресторан „Ткемали“ на Лубянке. В итоге я стал в нем работать. В ресторане аутентичная грузинская кухня и красивый интерьер в стиле старого Тбилиси. Бесподобные рулетики из баклажанов, хинкали, чкмерули, хачапури — складывается ощущение, что я никуда и не уезжал».
«Люблю ходить в этот ресторан. Там готовят любимые нежные хачапури и сочные хинкали».
Тестировщица
«Рекомендую попробовать их сациви из курицы и соленья (обязательно берите гурийскую капусту), а также чкмерули. Еще там неплохие классические хинкали, ачма. Само место достаточно простое и бюджетное, по выходным в заведении бывает не протолкнуться».
«Про это место, наверное, знают все. Туда надо идти за атмосферой — она как будто возвращает в 90-е (в хорошем смысле). Обычно мы приходим компанией и берем много-много хинкали — всегда крупные, ароматные и сочные. Салаты не берите, там ничего интересного, а из горячих блюд еще хороши чакапули и люля из курицы».
Управляющий ресторанами «Оджахури»
«Люблю это место за аутентичную кухню, настоящий вкус грузинских блюд. В частности, там хороши холодные закуски: аджапсандали, сациви, пхали, баклажаны с орехами. А в ресторане отличная выпечка и авторские салатики, теплая атмосфера и приятный интерьер».
«В этом ресторане — шашлыки на больших шампурах и цыплята-тапака Это блюдо называется именно так — от названия сковороды „тапа“, в которой его готовят.идеальной прожарки».
«Любимый ресторан грузинской кухни. Ценю его за продуманный интерьер, отлично отражающий атмосферу грузинского дома. Много растений, глины, дерева, шикарные кресла и удобные диваны. Все это дополняет приятный теплый свет и вкусная традиционная грузинская еда».
«Ресторан недавно открылся, но уже наделал шума. Приятное заведение с качественной вкусной кухней, необычной подачей блюд и шикарной барной картой. Вечером выпить в приятной компании — самое то. Советую попробовать их сеты из авторских настоек».
Бренд-шеф ресторана «Кочевники»
«Нравится эта сеть. Во многих ее ресторанах на кухнях работают грузины. А кто еще может лучше готовить их народную кухню? Мой фаворит из меню сети — тбилисский пончик с заварным кремом».
«Ресторан находится на барже с шикарным видом на Москву. В заведении достаточно симпатично. Вкусная грузинская кухня, но иногда в меню попадаются странные позиции, например, „мини-хинкали с креветкой“. Это хинкальки размером в три сантиметра, которые начинены обычным креветочным фаршем. Если уж идти в ногу со временем и московскими запросами, то стоило бы усовершенствовать такие позиции. А вот по классической грузинской кухне нет вопросов — вкусно и качественно».
«Там есть столовая, где готовят вкусные мегрелки. Еще у них отличные хачапури, прямо как дома у бабушки. Но за ними надо приходить с утра, потом все раскупят».
Студент
«В кафе готовят отличные классические хинкали — крупные, сочные и ароматные. Лучше сразу брать два десятка. На высоте лобио и пхали, рекомендую заказывать ассорти. Из горячего нравится оджахури из баранины, домашнее и сытное блюдо. Летом в кафе открывается неплохая веранда».
«Очень нравится этот ресторан при храме Георгия Победоносца. Там готовят отличные блюда на мангале: шашлык из свиной шеи, люля по-тифлисски. Еще там нежнейшая ачма. При заведении работает грузинская лавка, в которой можно купить соленья и выпечку».
Совладелец ресторанного холдинга GT
«Когда хочется грузинской кухни, мы, конечно, идем к себе в ресторан Vani. Там грузинская кухня, которую мы считаем самой аутентичной. Еще в заведении самая большая карта грузинских вин».
«Я считаю, что у ребят лучший хачапури по-аджарски».