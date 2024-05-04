26 лучших грузинских ресторанов Москвы по мнению самих грузин

«Я, грузинка в тридесятом поколении, полжизни не ем мясо. Случилось это само собой: мне было интересно проходить челленджи, и в 13 лет я попробовала жить без мяса. Получилось, почти ни о чем не жалею, но хинкали! Мое любимое грузинское блюдо. Оно сводит меня с ума до сих пор. Со временем я нашла прекрасную альтернативу мясным хинкали — стала брать вариант этого блюда с грибами. В „Есть хинкали & Пить вино“ они самые достойные.