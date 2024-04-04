Аня: Если в магазине это будет единственным безалкогольным пивом, я посоветую лучше попить воды из лужи, чем покупать Electro Bus 22. Все начинается с запаха — смеси карамели с несвежими носками и горечью полыни. Во вкусе, к счастью, про носки забываешь, но в голову резко влетает мысль, не забыла ли я записаться к какому‑нибудь врачу, потому что лекарственная горечь просто сбивает с ног. Бывало у вас такое, что прежде, чем вы успевали запить таблетку, она начинала мерзко и почти невыносимо таять на языке и горчить во рту? Тогда вы легко представите себе вкус этого напитка.