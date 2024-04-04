Что пить

«Лучше попить воды из лужи»: безалкогольное пиво из супермаркетов — от худшего к лучшему

Сегодня в 12:50
С бутылочкой «безопасного» пенного вроде можно и компанию поддержать, и не нарушать свои принципы и планы. По просьбе «Афиши Daily» авторы блога «Гид Гедониста» про все прекрасное в этом мире Аня Батурина и Лиля Пономарева составили рейтинг безалкогольных солодовых напитков.

Electro Bus 22 (нефильтрованное, неосветленное)

Цена: 234 р.

© Аня Батурина

Аня: Если в магазине это будет единственным безалкогольным пивом, я посоветую лучше попить воды из лужи, чем покупать Electro Bus 22. Все начинается с запаха — смеси карамели с несвежими носками и горечью полыни. Во вкусе, к счастью, про носки забываешь, но в голову резко влетает мысль, не забыла ли я записаться к какому‑нибудь врачу, потому что лекарственная горечь просто сбивает с ног. Бывало у вас такое, что прежде, чем вы успевали запить таблетку, она начинала мерзко и почти невыносимо таять на языке и горчить во рту? Тогда вы легко представите себе вкус этого напитка.

Есть ощущение, что, если допить бутылку до конца, можно даже захмелеть. Но проверять не стала и просто вылила его в раковину.

1
/10
Оценка
Ани

Clausthaler Lemon

Цена: 160 р.

© Лиля Пономарева

Лиля: Немецкий импортный лагер. Аромат классический хмельной, но к нему присоединяется какой‑то соленый огурец вместо ожидаемого лимона.

При первом же глотке сбивает с ног приторный вкус, бегу смотреть состав. Ну конечно, на первом месте лимонад с сахаром. Собственно, добавить нечего — это газировка, во вкусе почему‑то отдающая рыбой. Возможно, так и было задумано рачительными немцами, чтобы сэкономить на закуске.

2
/10
Оценка
Лили

Pure IPA

Цена: 202 р.

© Лиля Пономарева

Лиля: Пиво от крафтовой коломенской пивоварни Pivot Point. Аромат волшебный: в волнительном танго сплелись солод и яркий манго. Но состав — классика, просто здесь заигрывает карамельный солод.

Хорошая карбонизация, пиво насыщено углекислым газом, плотное. Делаю глоток — и сбивает с ног горечь. Напиток очень сухой, без кислинки. Наверняка есть ценители, которые любят эль побрутальнее, но по моим вкусовым рецепторам он ударил чугунным сапогом.

5
/10
Оценка
Лили

Dreamteam Brew Sport Pilsner

Цена: 175 р.

© Аня Батурина

Аня: Это пиво попало в топ рекомендаций моих друзей, так что от него было много ожиданий, которые оправдались лишь наполовину. Возможно, если бы в выборке не оказалось настоящего немецкого пива и интересной ипы, я бы распределила баллы по-другому.

Яркий цитрусовый вкус с освежающим хмелевым послевкусием, такой напиток круто освежает в жару. Нейтральное солодовое тело, травянистый хмель, тонкая горчинка, душистый аромат. Звучит круто, но после пары глотков меня начал преследовать вкус горькой кукурузной каши и звук разбивающихся на мелкие осколки ожиданий.

6
/10
Оценка
Ани

Don’t Worry Baby

Цена: 259 р.

© Лиля Пономарева

Лиля: Крафтовый эль от пивоварни Jaws Brewery из Екатеринбурга. Меня зацепила мультяшная банка с цитатой моего внутреннего взрослого: «Сколько можно обещать себе начать новую жизнь с понедельника?»

Аромат шикарный: персик, абрикос и хмель на бэк-вокале. Хотя немного лимонадит. Не обольщайтесь, во вкусе никаких фруктов, зато немного горчит и кислит. Тело водянистое, кажется разбавленным. Но эль вполне питкий.

6
/10
Оценка
Лили

Балтика 0

Цена: 63,99 р.

© Аня Батурина

Аня: Как человек, который на заре домашних вечеринок по необъяснимой причине любил «Балтику 9», я не могла пройти мимо этого бренда. Ожидала чего‑то стыдного и кринжового, но на деле оказалось, что «Балтика» совсем не плоха и достойна попадания в верхнюю половину рейтинга. Возможно, сработало отсутствие каких‑то завышенных ожиданий.

Если не знать, что в этом пиве 0 градусов, то можно вполне перепутать с алкогольной версией. Этот вкус возвращает в юность своим легким ячменным запахом. Вкус, цвет, пенка — все это приближено к оригиналу, питкое и нейтральное. Будь банка симпатичной и модной, можно было бы пить как несладкий освежающий лимонад в жару.

7
/10
Оценка
Ани

Paulaner Weißbier 0,0% (нефильтрованное)

Цена: 185 р.

© Лиля Пономарева

Лиля: Завезено к нам прямиком из Мюнхена. Аромат сразу вызывает теплые чувства: уютный запах свежеиспеченного хлеба. Цвет дымчатого темного янтаря. Вкус очень мягкий, пшеничный и даже доносится банан.

Пьется легко и приятно, но мне бы хотелось чуть больше карбонизации, жидковато. Хотя все равно один из лучших образцов, хочется допить. Вкус самостоятельный, хорош как соло, так и в пейринге с едой.

9
/10
Оценка
Лиля

Gorkovskaya Brewery IPA 0,0

Цена: 85,99 р.

© Аня Батурина

Аня: В обычной жизни я не очень люблю IPA, но в этом рейтинге безалкогольных видов пива готова ей отдать свое личное второе место. Тот случай, когда после первого глотка еще сомневаешься, но дальше вкус увлекает и начинает нравиться. В напитке чувствуется настоящая «иповая» легкая горчинка, цитрусовый вкус, но не банальных грейпфрутов-лимонов, а какого‑то экзотического помело, а в конце немного карамели. В принципе, любой не знаток пива, может легко принять эту ипу за замороченную крафтовую алкогольную версию.

Кстати, если вам нужны подсказки, с чем пить пиво, пусть даже безалкогольное, то на банке прописаны лучшие гастрономические сочетания (я бы просто сказала, что подходит ко всему): паназиатская кухня, жареное мясо, бургер, рыба гриль.

9
/10
Оценка
Аня

Hoegaarden 0,0% (нефильтрованное)

Цена: 52 р.

© Лиля Пономарева

Лиля: Для сравнения: это тоже пиво с добавками, что и Clausthaler Lemon, но между ними пропасть, как между наследником и бастардом. Хотя я человек ангажированный, именно безалкогольная «Хуга» была моим спутником на летних вечеринках.

В составе нет сахара, а для веселья добавлены кориандр, цедра апельсина, яблоко. Пахнет цитрусами и специями. Во вкусе много граней, интересно с каждым глотком читать то горчинку абрикосовой косточки, то пряности с медом. Карбонизация высокая, пиво густое, полнотелое. В общем, достойный бланшБельгийское белое пиво..

10
/10
Оценка
Лиля

Weihenstephaner Hefeweissbier (нефильтрованное, неосветленное)

Цена: 320 р.

© Аня Батурина

Аня: Это топ! Тот случай, когда не понимаешь, алкогольное или безалкогольное пиво перед тобой, наслаждаешься вкусом и приятной сбалансированной хмельной горечью и тонкой нежной тухлецой в послевкусии. Если пить и ни на что не отвлекаться, можно почувствовать банановые нотки, отголоски гвоздики и даже меда. Когда сделала первый глоток, даже испугалась, что перепутала бутылку и взяла алкогольное. Очень похоже на обычное пиво.

В общем, все лучшее, что есть в нефильтрованном пиве. Кстати, оно продается в большой бутылке, так что блаженствовать можно достаточно долго.

10
/10
Оценка
Аня
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