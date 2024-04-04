Electro Bus 22 (нефильтрованное, неосветленное)
Цена: 234 р.
Аня: Если в магазине это будет единственным безалкогольным пивом, я посоветую лучше попить воды из лужи, чем покупать Electro Bus 22. Все начинается с запаха — смеси карамели с несвежими носками и горечью полыни. Во вкусе, к счастью, про носки забываешь, но в голову резко влетает мысль, не забыла ли я записаться к какому‑нибудь врачу, потому что лекарственная горечь просто сбивает с ног. Бывало у вас такое, что прежде, чем вы успевали запить таблетку, она начинала мерзко и почти невыносимо таять на языке и горчить во рту? Тогда вы легко представите себе вкус этого напитка.
Есть ощущение, что, если допить бутылку до конца, можно даже захмелеть. Но проверять не стала и просто вылила его в раковину.
Ани
Clausthaler Lemon
Цена: 160 р.
Лиля: Немецкий импортный лагер. Аромат классический хмельной, но к нему присоединяется какой‑то соленый огурец вместо ожидаемого лимона.
При первом же глотке сбивает с ног приторный вкус, бегу смотреть состав. Ну конечно, на первом месте лимонад с сахаром. Собственно, добавить нечего — это газировка, во вкусе почему‑то отдающая рыбой. Возможно, так и было задумано рачительными немцами, чтобы сэкономить на закуске.
Лили
Pure IPA
Цена: 202 р.
Лиля: Пиво от крафтовой коломенской пивоварни Pivot Point. Аромат волшебный: в волнительном танго сплелись солод и яркий манго. Но состав — классика, просто здесь заигрывает карамельный солод.
Хорошая карбонизация, пиво насыщено углекислым газом, плотное. Делаю глоток — и сбивает с ног горечь. Напиток очень сухой, без кислинки. Наверняка есть ценители, которые любят эль побрутальнее, но по моим вкусовым рецепторам он ударил чугунным сапогом.
Лили
Dreamteam Brew Sport Pilsner
Цена: 175 р.
Аня: Это пиво попало в топ рекомендаций моих друзей, так что от него было много ожиданий, которые оправдались лишь наполовину. Возможно, если бы в выборке не оказалось настоящего немецкого пива и интересной ипы, я бы распределила баллы по-другому.
Яркий цитрусовый вкус с освежающим хмелевым послевкусием, такой напиток круто освежает в жару. Нейтральное солодовое тело, травянистый хмель, тонкая горчинка, душистый аромат. Звучит круто, но после пары глотков меня начал преследовать вкус горькой кукурузной каши и звук разбивающихся на мелкие осколки ожиданий.
Ани
Don’t Worry Baby
Цена: 259 р.
Лиля: Крафтовый эль от пивоварни Jaws Brewery из Екатеринбурга. Меня зацепила мультяшная банка с цитатой моего внутреннего взрослого: «Сколько можно обещать себе начать новую жизнь с понедельника?»
Аромат шикарный: персик, абрикос и хмель на бэк-вокале. Хотя немного лимонадит. Не обольщайтесь, во вкусе никаких фруктов, зато немного горчит и кислит. Тело водянистое, кажется разбавленным. Но эль вполне питкий.
Лили
Балтика 0
Цена: 63,99 р.
Аня: Как человек, который на заре домашних вечеринок по необъяснимой причине любил «Балтику 9», я не могла пройти мимо этого бренда. Ожидала чего‑то стыдного и кринжового, но на деле оказалось, что «Балтика» совсем не плоха и достойна попадания в верхнюю половину рейтинга. Возможно, сработало отсутствие каких‑то завышенных ожиданий.
Если не знать, что в этом пиве 0 градусов, то можно вполне перепутать с алкогольной версией. Этот вкус возвращает в юность своим легким ячменным запахом. Вкус, цвет, пенка — все это приближено к оригиналу, питкое и нейтральное. Будь банка симпатичной и модной, можно было бы пить как несладкий освежающий лимонад в жару.
Ани
Paulaner Weißbier 0,0% (нефильтрованное)
Цена: 185 р.
Лиля: Завезено к нам прямиком из Мюнхена. Аромат сразу вызывает теплые чувства: уютный запах свежеиспеченного хлеба. Цвет дымчатого темного янтаря. Вкус очень мягкий, пшеничный и даже доносится банан.
Пьется легко и приятно, но мне бы хотелось чуть больше карбонизации, жидковато. Хотя все равно один из лучших образцов, хочется допить. Вкус самостоятельный, хорош как соло, так и в пейринге с едой.
Лиля
Gorkovskaya Brewery IPA 0,0
Цена: 85,99 р.
Аня: В обычной жизни я не очень люблю IPA, но в этом рейтинге безалкогольных видов пива готова ей отдать свое личное второе место. Тот случай, когда после первого глотка еще сомневаешься, но дальше вкус увлекает и начинает нравиться. В напитке чувствуется настоящая «иповая» легкая горчинка, цитрусовый вкус, но не банальных грейпфрутов-лимонов, а какого‑то экзотического помело, а в конце немного карамели. В принципе, любой не знаток пива, может легко принять эту ипу за замороченную крафтовую алкогольную версию.
Кстати, если вам нужны подсказки, с чем пить пиво, пусть даже безалкогольное, то на банке прописаны лучшие гастрономические сочетания (я бы просто сказала, что подходит ко всему): паназиатская кухня, жареное мясо, бургер, рыба гриль.
Аня
Hoegaarden 0,0% (нефильтрованное)
Цена: 52 р.
Лиля: Для сравнения: это тоже пиво с добавками, что и Clausthaler Lemon, но между ними пропасть, как между наследником и бастардом. Хотя я человек ангажированный, именно безалкогольная «Хуга» была моим спутником на летних вечеринках.
В составе нет сахара, а для веселья добавлены кориандр, цедра апельсина, яблоко. Пахнет цитрусами и специями. Во вкусе много граней, интересно с каждым глотком читать то горчинку абрикосовой косточки, то пряности с медом. Карбонизация высокая, пиво густое, полнотелое. В общем, достойный бланшБельгийское белое пиво..
Лиля
Weihenstephaner Hefeweissbier (нефильтрованное, неосветленное)
Цена: 320 р.
Аня: Это топ! Тот случай, когда не понимаешь, алкогольное или безалкогольное пиво перед тобой, наслаждаешься вкусом и приятной сбалансированной хмельной горечью и тонкой нежной тухлецой в послевкусии. Если пить и ни на что не отвлекаться, можно почувствовать банановые нотки, отголоски гвоздики и даже меда. Когда сделала первый глоток, даже испугалась, что перепутала бутылку и взяла алкогольное. Очень похоже на обычное пиво.
В общем, все лучшее, что есть в нефильтрованном пиве. Кстати, оно продается в большой бутылке, так что блаженствовать можно достаточно долго.
Аня