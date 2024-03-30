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Шеф-повара советуют 10 недооцененных московских ресторанов

Сегодня в 13:09
В Москве так много заведений, что запомнить их все практически невозможно. В новые модные рестораны выстраиваются очереди, а неприметные кафешки работают только для постоянных клиентов. Собрали недооцененные и неприметные места, в которые вы сами вряд ли бы заглянули, а они точно стоят вашего внимания.

Sue Сoffee

© Фото: suecoffeemoscow

Если вы читали книгу «Кафе на краю земли» и захотели оказаться на месте главного героя, заходите в непримечательную на первый взгляд кофейню Sue Сoffee на Павелецкой. С огромной вероятностью вы встретите владельца заведения — галантного мужчину в костюме, который уделит вам время и поговорит на любую тему. Дмитрий — психолог и огромный эмпат, который относится ко всем гостям заведения как к близким друзьям, поэтому у вас может сложиться ощущение, что вы знакомы десятки лет. Конечно, кофе заслуживает не меньшего внимания. Варят не только классику, но и авторские напитки, а в качестве перекуса предлагают веганские пироги и десерты.

Адрес

Валовая улица, 2-4/44с1

Часы работы

8:00–21:00

«Фу сян»

© Фото: предоставлено рестораном

Большой китайский ресторан на Кутузовском проспекте. Зайти в него случайно вряд ли получится, потому что вход находится с торца здания, за рестораном Atlantica Seafood. Опознавательным знаком служат красные фонарики, которые покажут вам нужное направление. В ресторане несколько залов, интерьер уже довольно устаревший, а сервис далеко не лучший. Однако здесь можно получить новый гастрономический опыт. Первым делом бросается в глаза гигантское меню с картинками, которые здесь как никогда кстати. Каждой позиции присвоен номер, который нужно озвучить при заказе. Пельмени во всевозможных вариациях, лапша, супы и другие традиционные китайские блюда вряд ли удивят опытных фудис, но советуем обратить внимание на салат из медузы и сладкие тыквенные лепешки.

Адрес

Кутузовский просп., 36а, стр. 1

Часы работы

11:00–23:00

«Хаджурао»

© Фото: предоставлено рестораном

«Хаджурао» находится он недалеко от станции метро «Улица 1905 года» в полуподвальном помещении жилого дома. Приглушенный свет, массивные деревянные столы и отсылки к Индии в виде картин, статуэток и фресок — интерьер простой и далеко не современный, но ходят сюда не за этим. Качественная индийская еда уже около двадцати лет привлекает гостей; у ресторана есть собственная доставка. Меню большое и преимущественно индийское, однако можно встретить и неожиданные позиции в виде цезаря или греческого салата. Цены могут показаться высокими, но все вопросы отпадают из‑за размера блюд. Именно поэтому запланировать посещение «Хаджурао» стоит с компанией друзей, чтобы заказывать блюда в стол: либо проверенную классику в духе баттер-чикен, чикен-тикка и курица карри, либо поэкспериментировать с чем‑то новым.

Адрес

Москва, Шмитовский пр., 14

Часы работы

12:00–23:00

«Макиндоли»

© Фото: makindoli_kulinaria

Жители ближайших к грузинскому кафе-кулинарии «Макиндоли» домов на Кутузовском проспекте ежедневно заходят туда за свежим традиционным грузинским хлебом шоти, который здесь уж очень вкусный. В кафе всего несколько столиков, небольшой прилавок с готовой едой и витрина со свежей выпечкой. Помимо классических грузинских блюд, в меню можно найти осетинские пироги или авторские хачапури по-аджарски с беконом или со шпинатом. Чтобы не промахнуться, заказывайте суп харчо, хинкали и классическое хачапури.

Адрес

Кутузовский просп., 43

Часы работы

9:00–22:00

«Hi Малатан»

© Фото: предоставлено рестораном

«Университет» уже давно можно считать московским чайна-тауном из‑за большого количества заведений китайской кухни. Самое яркое впечатление оставило небольшое кафе «Hi Малатан», где готовят только одно блюдо — традиционный китайский суп малатан. Вам выдают глубокую прозрачную миску с щипцами и отпускают в свободное плавание. Дальше действовать приходится наугад, потому что, как только вы подходите к холодильнику с многочисленными ингредиентами разных цветов и причудливых форм, появляется много вопросов и мало ответов. Нужно самим собрать себе ингредиенты для супа, которые сначала взвесят, а потом зальют острым бульоном. Порция рассчитана на очень голодного человека, поэтому можно смело разделить обед с другом и радоваться сэкономленным деньгам: миска такого супа в среднем обойдется в 700 рублей.

Адрес

Ломоносовский проспект, 25 к5

Часы работы

11:00–22:00

Но кто, как не шефы, знает все о достойных и не всегда популярных местах. Мы попросили шеф-поваров столичных ресторанов рассказать про самые недооцененные заведения в Москве.

Александр Кучеров

0.75 please Moscow

«Аджария»

«Аджария» — отличное кафе на Тверской. Место держит грузинская семья, которая вложила весь опыт своих поколений в кухню. В блюдах на мангале можно не сомневаться — попробуйте люля-кебаб из баранины и картофель с курдюком.

© Фото: предоставлено рестораном

Адрес

Тверская, 9а, стр. 6

Часы работы

12:00–00:00

Владислав Кистаев

Ra’men, J’Pan и Кook

Dolce Look

Ребята, которые держат сервис и вкус. Сами варят лапшу и имеют собственный кондитерский цех, каждый день готовят свежую итальянскую выпечку. Шеф и маркетинг-директор каждые три месяца летают в Италию, чтобы черпать вдохновение и максимально точно передавать аутентичные вкусы. Кстати, из поездок команда привозит еще и подарки своим гостям. Летом разместиться можно на шикарной веранде, а зимой — под стеклянной купольной крышей. Отдельно отмечу живую музыку — фортепиано и скрипку. Любимые блюда — лазанья и салат «Святой Даниель».

© Фото: предоставлено рестораном

Адрес

Ивантеевка, Советский просп., 2а

Часы работы

12:00–00:00

Никита Кузьменко

Touch Chef’s Place & Bar

«Сахара»

Однажды утром я ехал на рыбалку и увидел яркий логотип «Сахары». Теперь раз в неделю стабильно езжу туда после работы. Здесь готовят лучшую шаурму в Москве. Вкусное мясо, вкусный шашлык и очень вкусный соус!

© Фото: предоставлено рестораном

Адрес

73-й км МКАД, 7, корп. 1

Часы работы

0:00–0:00

Хасан Максудов

Бар «Свобода-2», рюмочная «Свобода»

«Чайхона Butovo Grill»

В прошлом году «Чайхона Butovo Grill» стала для меня настоящим открытием. Я искал вкусный плов по всей Москве и благодаря друзьям наткнулся на это место. Мне понравился интерьер, потому что он получился не исконно восточным, а скорее полуевропейским. Теперь это одно из любимых восточных заведений. После того как вы попробуете каре ягненка, станете постоянным гостем. Мясо очень нежное, молочное и при этом с ярким дымным ароматом. Еще рекомендую уйгурский лагман — правильный и очень вкусный.

© Фото: butovogrill

Адрес

Бартеневская, 14

Часы работы

9:00–1:00

Илья Черкашин

Saviv

Сеть «Есть хинкали & Пить вино» и «Хинкали Point» на «Китай-городе»

Очень люблю кавказскую кухню. Конечно, эталонные хинкали для меня в сети «Есть хинкали & Пить вино», но если хочется без церемоний забежать и просто поесть, то еще рекомендую «Хинкали Point» на Забелина. Там вкусно, дешево и сердито. К хинкали с бараниной обычно беру харчо и хачапури по-аджарски — чисто грузинская классика.

© Фото: предоставлено рестораном

Адрес

М.Бронная, 4

Часы работы

11:00–0:00

Адрес

Забелина, 1

Часы работы

12:00–23:00

Чжан Сяньчэнь (Zhang Xianchen)

«Китайская грамота»

Ресторан «Династия»

Это небольшой китайский ресторан, принадлежащий моему другу. Я часто хожу туда в свои выходные или когда угощаю друзей ужином. На стенах — картины, нарисованные китайскими студентами. Рыба, свинина в кисло-сладком соусе, курица с черными бобами — когда я хочу съесть острое мясо, то обязательно иду туда.

© Фото: предоставлено рестораном

Адрес

просп. Вернадского, 8а

Часы работы

11:00–23:00

Грузинский ресторан «Кубдари»

Ресторан находится недалеко от метро «Китай-город», где я живу. Лаконичное оформление и росписи на стенах немного напоминают мне китайский стиль. Когда моя жена и дочь приезжают в Москву, ходим туда пару раз в неделю. Всегда заказываем куриные шашлыки, хачапури на мангале и кебаб из говядины в тесте.

© Фото: предоставлено рестораном

Адрес

Б.Спасоглинищевский пер., 9/1, стр. 1

Часы работы

12:00–1:00

Александр Архипов

Capito, Bshushu

«Ливанская кухня»

Напротив Савеловского загса находится неприметное кафе. Его открыла ливанская семья, в заведении работают три брата, которые гостеприимно встречают всех гостей. Первым делом проводят экскурсию, рассказывают про блюда, десерт по рецепту их мамы. Там готовят вкусное мясо готовят на мангале и заворачивают в ливанскую лепешку.

Адрес

Бутырская, 46, стр. 2

Часы работы

12:00–0:00

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