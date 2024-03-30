Шеф-повара советуют 10 недооцененных московских ресторанов

Если вы читали книгу «Кафе на краю земли» и захотели оказаться на месте главного героя, заходите в непримечательную на первый взгляд кофейню Sue Сoffee на Павелецкой. С огромной вероятностью вы встретите владельца заведения — галантного мужчину в костюме, который уделит вам время и поговорит на любую тему. Дмитрий — психолог и огромный эмпат, который относится ко всем гостям заведения как к близким друзьям, поэтому у вас может сложиться ощущение, что вы знакомы десятки лет. Конечно, кофе заслуживает не меньшего внимания. Варят не только классику, но и авторские напитки, а в качестве перекуса предлагают веганские пироги и десерты.