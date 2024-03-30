Шеф-повара советуют 10 недооцененных московских ресторанов

Sue Сoffee
Если вы читали книгу «Кафе на краю земли» и захотели оказаться на месте главного героя, заходите в непримечательную на первый взгляд кофейню Sue Сoffee на Павелецкой. С огромной вероятностью вы встретите владельца заведения — галантного мужчину в костюме, который уделит вам время и поговорит на любую тему. Дмитрий — психолог и огромный эмпат, который относится ко всем гостям заведения как к близким друзьям, поэтому у вас может сложиться ощущение, что вы знакомы десятки лет. Конечно, кофе заслуживает не меньшего внимания. Варят не только классику, но и авторские напитки, а в качестве перекуса предлагают веганские пироги и десерты.
Адрес
Валовая улица, 2-4/44с1
Часы работы
8:00–21:00
«Фу сян»
Большой китайский ресторан на Кутузовском проспекте. Зайти в него случайно вряд ли получится, потому что вход находится с торца здания, за рестораном Atlantica Seafood. Опознавательным знаком служат красные фонарики, которые покажут вам нужное направление. В ресторане несколько залов, интерьер уже довольно устаревший, а сервис далеко не лучший. Однако здесь можно получить новый гастрономический опыт. Первым делом бросается в глаза гигантское меню с картинками, которые здесь как никогда кстати. Каждой позиции присвоен номер, который нужно озвучить при заказе. Пельмени во всевозможных вариациях, лапша, супы и другие традиционные китайские блюда вряд ли удивят опытных фудис, но советуем обратить внимание на салат из медузы и сладкие тыквенные лепешки.
Адрес
Кутузовский просп., 36а, стр. 1
Часы работы
11:00–23:00
«Хаджурао»
«Хаджурао» находится он недалеко от станции метро «Улица 1905 года» в полуподвальном помещении жилого дома. Приглушенный свет, массивные деревянные столы и отсылки к Индии в виде картин, статуэток и фресок — интерьер простой и далеко не современный, но ходят сюда не за этим. Качественная индийская еда уже около двадцати лет привлекает гостей; у ресторана есть собственная доставка. Меню большое и преимущественно индийское, однако можно встретить и неожиданные позиции в виде цезаря или греческого салата. Цены могут показаться высокими, но все вопросы отпадают из‑за размера блюд. Именно поэтому запланировать посещение «Хаджурао» стоит с компанией друзей, чтобы заказывать блюда в стол: либо проверенную классику в духе баттер-чикен, чикен-тикка и курица карри, либо поэкспериментировать с чем‑то новым.
Адрес
Москва, Шмитовский пр., 14
Часы работы
12:00–23:00
«Макиндоли»
Жители ближайших к грузинскому кафе-кулинарии «Макиндоли» домов на Кутузовском проспекте ежедневно заходят туда за свежим традиционным грузинским хлебом шоти, который здесь уж очень вкусный. В кафе всего несколько столиков, небольшой прилавок с готовой едой и витрина со свежей выпечкой. Помимо классических грузинских блюд, в меню можно найти осетинские пироги или авторские хачапури по-аджарски с беконом или со шпинатом. Чтобы не промахнуться, заказывайте суп харчо, хинкали и классическое хачапури.
Адрес
Кутузовский просп., 43
Часы работы
9:00–22:00
«Hi Малатан»
«Университет» уже давно можно считать московским чайна-тауном из‑за большого количества заведений китайской кухни. Самое яркое впечатление оставило небольшое кафе «Hi Малатан», где готовят только одно блюдо — традиционный китайский суп малатан. Вам выдают глубокую прозрачную миску с щипцами и отпускают в свободное плавание. Дальше действовать приходится наугад, потому что, как только вы подходите к холодильнику с многочисленными ингредиентами разных цветов и причудливых форм, появляется много вопросов и мало ответов. Нужно самим собрать себе ингредиенты для супа, которые сначала взвесят, а потом зальют острым бульоном. Порция рассчитана на очень голодного человека, поэтому можно смело разделить обед с другом и радоваться сэкономленным деньгам: миска такого супа в среднем обойдется в 700 рублей.
Адрес
Ломоносовский проспект, 25 к5
Часы работы
11:00–22:00
Но кто, как не шефы, знает все о достойных и не всегда популярных местах. Мы попросили шеф-поваров столичных ресторанов рассказать про самые недооцененные заведения в Москве.
0.75 please Moscow
«Аджария»
«Аджария» — отличное кафе на Тверской. Место держит грузинская семья, которая вложила весь опыт своих поколений в кухню. В блюдах на мангале можно не сомневаться — попробуйте люля-кебаб из баранины и картофель с курдюком.
Адрес
Тверская, 9а, стр. 6
Часы работы
12:00–00:00
Ra’men, J’Pan и Кook
Dolce Look
Ребята, которые держат сервис и вкус. Сами варят лапшу и имеют собственный кондитерский цех, каждый день готовят свежую итальянскую выпечку. Шеф и маркетинг-директор каждые три месяца летают в Италию, чтобы черпать вдохновение и максимально точно передавать аутентичные вкусы. Кстати, из поездок команда привозит еще и подарки своим гостям. Летом разместиться можно на шикарной веранде, а зимой — под стеклянной купольной крышей. Отдельно отмечу живую музыку — фортепиано и скрипку. Любимые блюда — лазанья и салат «Святой Даниель».
Адрес
Ивантеевка, Советский просп., 2а
Часы работы
12:00–00:00
Touch Chef’s Place & Bar
«Сахара»
Однажды утром я ехал на рыбалку и увидел яркий логотип «Сахары». Теперь раз в неделю стабильно езжу туда после работы. Здесь готовят лучшую шаурму в Москве. Вкусное мясо, вкусный шашлык и очень вкусный соус!
Адрес
73-й км МКАД, 7, корп. 1
Часы работы
0:00–0:00
Бар «Свобода-2», рюмочная «Свобода»
«Чайхона Butovo Grill»
В прошлом году «Чайхона Butovo Grill» стала для меня настоящим открытием. Я искал вкусный плов по всей Москве и благодаря друзьям наткнулся на это место. Мне понравился интерьер, потому что он получился не исконно восточным, а скорее полуевропейским. Теперь это одно из любимых восточных заведений. После того как вы попробуете каре ягненка, станете постоянным гостем. Мясо очень нежное, молочное и при этом с ярким дымным ароматом. Еще рекомендую уйгурский лагман — правильный и очень вкусный.
Адрес
Бартеневская, 14
Часы работы
9:00–1:00
Saviv
Сеть «Есть хинкали & Пить вино» и «Хинкали Point» на «Китай-городе»
Очень люблю кавказскую кухню. Конечно, эталонные хинкали для меня в сети «Есть хинкали & Пить вино», но если хочется без церемоний забежать и просто поесть, то еще рекомендую «Хинкали Point» на Забелина. Там вкусно, дешево и сердито. К хинкали с бараниной обычно беру харчо и хачапури по-аджарски — чисто грузинская классика.
Адрес
М.Бронная, 4
Часы работы
11:00–0:00
Адрес
Забелина, 1
Часы работы
12:00–23:00
«Китайская грамота»
Ресторан «Династия»
Это небольшой китайский ресторан, принадлежащий моему другу. Я часто хожу туда в свои выходные или когда угощаю друзей ужином. На стенах — картины, нарисованные китайскими студентами. Рыба, свинина в кисло-сладком соусе, курица с черными бобами — когда я хочу съесть острое мясо, то обязательно иду туда.
Адрес
просп. Вернадского, 8а
Часы работы
11:00–23:00
Грузинский ресторан «Кубдари»
Ресторан находится недалеко от метро «Китай-город», где я живу. Лаконичное оформление и росписи на стенах немного напоминают мне китайский стиль. Когда моя жена и дочь приезжают в Москву, ходим туда пару раз в неделю. Всегда заказываем куриные шашлыки, хачапури на мангале и кебаб из говядины в тесте.
Адрес
Б.Спасоглинищевский пер., 9/1, стр. 1
Часы работы
12:00–1:00
Capito, Bshushu
«Ливанская кухня»
Напротив Савеловского загса находится неприметное кафе. Его открыла ливанская семья, в заведении работают три брата, которые гостеприимно встречают всех гостей. Первым делом проводят экскурсию, рассказывают про блюда, десерт по рецепту их мамы. Там готовят вкусное мясо готовят на мангале и заворачивают в ливанскую лепешку.
Адрес
Бутырская, 46, стр. 2
Часы работы
12:00–0:00