Чтобы жизнь казалась медом: эксперт выбирает худшие и лучшие сахарозаменители

Как будто, если начать их употреблять, все сразу само собой наладится. Нет, так это не работает. ВОЗ и вовсе рекомендует отказаться от сахарозаменителей тем, кто хочет сбросить лишний вес. Но снизить общее количество калорий и сахара в рационе — здравая идея. Только не нужно думать, что она одна поможет вам похудеть.