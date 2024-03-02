Вареники в форме цветов, лепешки на открытом огне и еще 8 вкусных завтраков в Москве

Шеф Алексей Петриченко готовит завтраки с 8 до 17. По его задумке, блюда должны одинаково подходить и для утренних часов, и для более поздних бранчей. Например, сытную овощную фриттату сервируют с чимичури и листьями салата, к овсяной каше добавляют кедровые орехи и кисло-сладкое, с легкой горечью, лимонное конфи. А классический, казалось бы, сэндвич со слабосоленым лососем и каперсами подают в хрустящем слоеном тесте. Не обошлось, конечно, и без привычных бенедиктов с рыбой или ветчиной, скрэмбла со свежими томатами и авокадо-тоста — его готовят с муссом из брынзы и красным пак-чоем.