Вареники в форме цветов, лепешки на открытом огне и еще 8 вкусных завтраков в Москве

Saray
Лепешки из печи и другие утренние блюда на открытом огне
Да, все блюда в ресторане готовят на открытом огне, даже завтраки. В лаконичном утреннем меню — блинчики, сырники и напоминающие кальцоне сытные лепешки из печи, киноа-боул с копченым лососем и вариация на яйца по-турецки с йогуртом и пряным маслом. Можно взять завтрак на двоих — он стоит 2000 р. и состоит из яиц, приготовленных на ваш выбор, свежеиспеченных пит и разных намазок: от хумуса до бабагануша. Еще из интересного — взвар с копченой грушей и лемонграссом среди напитков и разнообразные мясные опции для сборного завтрака.
Nappe Bistro
Омлет с крабом и сырники с соленой карамелью на Арбате
С 7.30 утра в ресторане в Скатертном переулке можно заказать большую порцию скрэмбла со свежим шпинатом, спелыми томатами и мортаделлой или лангустинами на выбор. Белковый омлет подают с камчатским крабом, мелко нарезанным луком сибулет и соусом берблан на сливочном масле, а пшенную кашу — с карамелизованной сладкой тыквой. В качестве утреннего десерта шеф Петр Шульга приготовил эклер. Основу из воздушного заварного теста разрезают вдоль, чтобы внутри поместилось еще больше начинки: взбитого творога, свежей малины и тропического соуса из манго и маракуйи, который балансирует сладость.
I Like Wine 2.0
Утреннее сет-меню за 1200 рублей
В ресторане Владимира Перельмана гости могут заказать сет-меню из четырех завтрачных позиций. Шеф Роман Орлов добавил в Perfect Breakfast картофельные драники с красной икрой, вареное яйцо с пряной перечно-томатной матбухой и греческим йогуртом, бриошь с мортаделлой и сыром таледжио и нежную запеканку с черной смородиной. Подают утренний сет с 10 до 13 в будни и с 10 до 16 в выходные. Кстати, по субботам и воскресеньям бесплатно наливают игристое.
Кофемания Chef’s
Завтраки-бранчи с самого утра и до раннего вечера
Шеф Алексей Петриченко готовит завтраки с 8 до 17. По его задумке, блюда должны одинаково подходить и для утренних часов, и для более поздних бранчей. Например, сытную овощную фриттату сервируют с чимичури и листьями салата, к овсяной каше добавляют кедровые орехи и кисло-сладкое, с легкой горечью, лимонное конфи. А классический, казалось бы, сэндвич со слабосоленым лососем и каперсами подают в хрустящем слоеном тесте. Не обошлось, конечно, и без привычных бенедиктов с рыбой или ветчиной, скрэмбла со свежими томатами и авокадо-тоста — его готовят с муссом из брынзы и красным пак-чоем.
Kalabasa
Неспешные завтраки в районе «Бауманской»
Не так давно в двухэтажном ресторане-кондитерской сменился шеф — теперь за кухню отвечает Дмитрий Гусаров, который переосмыслил основное меню и ввел несколько новых завтраков. Гостям, предпочитающим начинать утро с соленого, предлагают велюровую поленту с прошутто и жидким яйцом пашот, а тем, кто любит сладкое, — ленивые вареники со страчателлой, брусничным соусом и пикантным сыром дорблю. Оба блюда рекомендуем есть ложкой, чтобы объединить все сливочно-муссовые текстуры.
Rocky 2
Большой английский завтрак и драник с тамбовским окороком
Сразу две нетривиальные каши появились в обновленном утреннем меню: жареная овсянка с семечками и миндалем и гречка с вешенками, яйцом пашот и муссом из пармезана. Среди более сытных позиций есть, например, картофельный драник с маринованными огурцами и окороком, омлет с трюфелем и английский завтрак. К слову, в меню он называется просто «большим завтраком», но распознать английское влияние несложно, когда видишь на одной тарелке фасоль в томатном соусе, говяжью колбаску, глазунью, запеченный томат и беби-картофель с хрустящей корочкой.
Le Pigeon
Парижские завтраки с видом на Цветной бульвар
Недавно завтраки во французском ресторане были обновлены дуэтом Георгия Трояна и Антона Ковалькова — утренние блюда все так же с парижским флером. Шелковый омлет решили подавать с эскарго и зеленым соусом берблан, а яйцо всмятку сервируют с нарезанным тонкими брусочками поджаренным хлебом, чтобы макать мякиш в мягкий желток было еще приятнее. Среди сладких позиций появились нарядные ленивые вареники в форме цветов, круассан с хрустящей карамелизированной корочкой и воздушные пончики из творожного теста со свежим компоте из манго.
Queens
«Королевский завтрак» выходного дня
По субботам и воскресеньям здесь угощают игристым и выпечкой в рамках «Королевского завтрака». С 9 до 14 в центре зала накрывают стол с разными круассанами, тартами, румяными баскскими чизкейками, домашними фруктовыми джемами и фирменным сливочным маслом — все это можно пробовать без ограничений за фиксированную цену в 2500 р. Кроме того, гости могут выбрать любые блюда из основного утреннего меню. Например, омлет с камчатским крабом, оладьи из цукини или картофельный хашбраун с куриной котлетой.
Lila
Офранцуженные завтраки в итальянском ресторане
В Lila впервые запустили завтраки! Здесь готовят итальянскую кухню, но на французский манер: бренд-шеф всех проектов холдинга GT — француз Режис Тригель. Вот и для завтрачного меню выбрали офранцуженные классические утренние блюда. Здесь и сливочный скрэмбл с ломтиками черного трюфеля, и запеченный френч-тост с ягодами и фисташковым кремом, и блинчики сюзетт — десертные блины, которые карамелизуют в апельсиновом соусе. А еще в Lila можно заказать свежеиспеченные булочки — их принесут горячими.
«Кочевники»
Сборные ближневосточные завтраки
В ресторане ближневосточной кухни ввели три больших сборных завтрака, каждый — с особенностями национальных кухонь. В турецкий входят яичница с острым суджуком или менемен на выбор, мезе, жирный каймак с медом и чурчхела. В ливанский — куриная кюфта в пухлой пите, традиционный фалафель, хумус с мягко сваренным яйцом, мухаммара, мутабаль и другие намазки. А для израильского варианта готовят пряную шакшуку, к ней подают хумус, бабагануш, орехи и сухофрукты.