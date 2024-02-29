AVA Bistro, «Циники» и еще 6 главных открытий этой зимы

Еще один проект от трио Пинского, Истомина и Лосева на оживающей Малой Никитской. Случай, когда уже ничего особенного не ждешь, но заходишь и говоришь «вау»: под высоким потолком парят девы и абстрактные скульптуры, а все остальное точно подыгрывает им. Убранство впечатляет, но при этом органично смотрится на фоне нетронутых мраморных полов, оставшихся от советского здания Дома радиовещания и звукозаписи. Кухня построена вокруг огня: в основном готовят в печи и на гриле. Но есть и любопытные более легкие закуски: говорят, что хитом стал — внезапно — татаки из масляной рыбы (680 р.). Подают сырые слайсы рыбы, укрывающие нарезанный соломкой свежий огурец с трюфельным айоли, и при вас горелкой доводят до состояния татаки. Видимо, многим надоело гастрономическое постоянство. Тартар айоли — пармезан (790 р.) подойдет тем, кто любит интенсивно заправленную версию это блюда, а баттута — консерваторам и минималистам. К тартару подают теплую лепешку, но если вам мало, то есть их выбор с начинками. Берите овощную с перцем, баклажаном и артишоком (670 р.). Среди основных блюд много мяса, приготовленного на огне, но есть и деликатный гребешок, и осьминог с соусом-тхиной (1900 р.). В десертах снова сплошные трюки: хинкали с манго и «горящий» чизкейк Phantom (790 р.). Хотя в случае с последним огонь имеет смысл: после него остается карамель, покрывающая слоеный десерт, — попробуйте, если нравятся сладости в стиле легендарного сметанника из «Горыныча».