AVA Bistro, «Циники» и еще 6 главных открытий этой зимы

The Greens — новый проект от команды Soul in the Bowl, сделавшей поке обычным блюдом для бизнес-ланча. «Зеленые» открылись в Москва-Сити и очень там заметны: светлое пространство в духе ретро- и спортэстетики. Создатели говорят, что хотят ассоциировать себя со здоровым образом жизни, но не без guilty pleasures. Боулы — главная линия меню, которое в целом претендует на имидж здорового и легкого. Например, для приверженцев растительного питания готовят зеленый боул (от 690 р.) с машем, песто, сальсой из авокадо, эдамамэ и щавелевым айоли. Для остальных — боул с креветками (от 810 р.), диким рисом, цукини — кимчи и маринованной цветной капустой, а еще есть боул с говяжьей щекой (от 810 р.), булгуром, черри — кимчи, морковью по-корейски и луком фри. Завтраки появились сразу: в меню авокадо-тост с яйцом пашот и сальсой из томатов (620 р.), сырники с соусом чиа (490 р.) и большой завтрак The Greens (850 р.). У каждого блюда прописана калорийность.