AVA Bistro, «Циники» и еще 6 главных открытий этой зимы

AVA Bistro
Пинский, Истомин и Лосев в конце декабря открыли продолжение AVA-истории — ее более демократичную и просторную версию на Цветном бульваре. Визуально ничего выдающегося, но и формат не подразумевает изысков: все просто и по делу, зато теперь сами пекут отличный хлеб. Меню практически не пересекается с AVA на Патриках: переехала буквально пара блюд вроде салата AVA (990 р.) и ризотто с гребешком и трюфелем (1090 р.). В разделе закусок — все что душе угодно: зеленый салат (790 р.), тартар из лосося и авокадо и даже фалафель (550 р.). Из списка с горячим можно смело составлять меню на неделю: почти все блюда подходят для здорового рациона. Паста, ризотто, пицца, выпечка и десерты предусмотрительно перечислены отдельно. Самый популярный десерт в характерном стиле Истомина и Лосева внешне не отличить от бутерброда с икрой — на деле же это сладкий ванильный чизкейк (690 р.).
Phantom
Еще один проект от трио Пинского, Истомина и Лосева на оживающей Малой Никитской. Случай, когда уже ничего особенного не ждешь, но заходишь и говоришь «вау»: под высоким потолком парят девы и абстрактные скульптуры, а все остальное точно подыгрывает им. Убранство впечатляет, но при этом органично смотрится на фоне нетронутых мраморных полов, оставшихся от советского здания Дома радиовещания и звукозаписи. Кухня построена вокруг огня: в основном готовят в печи и на гриле. Но есть и любопытные более легкие закуски: говорят, что хитом стал — внезапно — татаки из масляной рыбы (680 р.). Подают сырые слайсы рыбы, укрывающие нарезанный соломкой свежий огурец с трюфельным айоли, и при вас горелкой доводят до состояния татаки. Видимо, многим надоело гастрономическое постоянство. Тартар айоли — пармезан (790 р.) подойдет тем, кто любит интенсивно заправленную версию это блюда, а баттута — консерваторам и минималистам. К тартару подают теплую лепешку, но если вам мало, то есть их выбор с начинками. Берите овощную с перцем, баклажаном и артишоком (670 р.). Среди основных блюд много мяса, приготовленного на огне, но есть и деликатный гребешок, и осьминог с соусом-тхиной (1900 р.). В десертах снова сплошные трюки: хинкали с манго и «горящий» чизкейк Phantom (790 р.). Хотя в случае с последним огонь имеет смысл: после него остается карамель, покрывающая слоеный десерт, — попробуйте, если нравятся сладости в стиле легендарного сметанника из «Горыныча».
Miss You
Аркадий Новиков открыл новый ресторан в гуще дорогих магазинов на Петровке, на месте Cutfish. Здесь все реальные и придуманные ностальгические смыслы: и тоска по легенде 2010-х Vogue Café, что был за углом, и воспоминания о путешествиях в Европу, которых нам не хватает. На вывеске ресторана даже есть ни на что не намекающая добавка café, а завсегдатаи Vogue говорят и о визуальном сходстве.
В меню собрана вся русско-европейская классика, популярная в Москве: от оливье и куриного бульона (600 р.) до пасты с вонголе и мидиями (950 р.) и сибаса в соусе бер-монте (2400 р.). В оливье (950 р.) добавляют форель и свежий огурец, и домашнюю версию он едва ли напоминает. Среди более игривых закусок — перец рамиро, фаршированный кремом из брынзы (550 р.), и риет из карельской форели (700 р.). Есть небольшой раздел с пастой, которую в Miss You делают сами: тесто замешивают с желтками. Список горячих блюд максимально простой: жареный цыпленок с картошкой и грибами (1300 р.), крабовые котлеты (1200 р.), бургер (1100 р.) и так далее.
А вот большая витрина с выпечкой и десертами как будто хочет возразить со своими изящными слоеными роллами и реалистичными десертами «Лимон» (850 р.) и «Малина» (650 р.). Они все очень хороши, пусть и недешевы. Скоро обещают завтраки, и они всему этому точно будут к лицу.
The Greens
The Greens — новый проект от команды Soul in the Bowl, сделавшей поке обычным блюдом для бизнес-ланча. «Зеленые» открылись в Москва-Сити и очень там заметны: светлое пространство в духе ретро- и спортэстетики. Создатели говорят, что хотят ассоциировать себя со здоровым образом жизни, но не без guilty pleasures. Боулы — главная линия меню, которое в целом претендует на имидж здорового и легкого. Например, для приверженцев растительного питания готовят зеленый боул (от 690 р.) с машем, песто, сальсой из авокадо, эдамамэ и щавелевым айоли. Для остальных — боул с креветками (от 810 р.), диким рисом, цукини — кимчи и маринованной цветной капустой, а еще есть боул с говяжьей щекой (от 810 р.), булгуром, черри — кимчи, морковью по-корейски и луком фри. Завтраки появились сразу: в меню авокадо-тост с яйцом пашот и сальсой из томатов (620 р.), сырники с соусом чиа (490 р.) и большой завтрак The Greens (850 р.). У каждого блюда прописана калорийность.
0.75 please Moscow
Команда красноярского ресторана 0.75 please во главе с Александром Митраковым и шеф-поваром Александром Кучеровым открыла свое представительство на Патриарших. Если соберетесь, обязательно бронируйте, потому что мест чуть больше 40 — все они вокруг большой открытой кухни. Заведение людное и шумное, но таинственный полумрак сглаживает эти нюансы и даже придает им очарования. Из Красноярска перевезли буквально несколько блюд, остальное — московские придумки. Смёрребрёды, в отличие от оригинальной версии, он готовит на хлебе из черемуховой муки — пробуйте те, что с артишоком и сыром тет-де-муан (1300 р.). В закусках есть и сырые морепродукты, и тартар из говядины с картошкой фри (980 р.). Единственный зеленый салат — жареный романо с кремом из зеленой гречки и соусом чимичурри (760 р.). На горячее — неизбитые сочетания вроде языка с капустой в баварском стиле и картофельного гратена с анчоусами (780 р.). Список десертов относительно основного меню большой, и все хороши — от легкого мороженого из листа черной смородины с клубникой и сабле (780 р.) до филигранно исполненного черемухового фондана (900 р.).
«Циники» на «Маяковской»
Первые «Циники» появились 5 лет назад и с тех пор стали излюбленным местом московских веганов и поклонников растительного питания. «Циники» успешны, и новая их точка, где невозможно сесть без брони в субботу днем, — тому подтверждение. Если сравнивать два кафе, то на «Маяковской» — гораздо более минималистичное и светлое. Меню тоже отличается. В новом кафе в разделе закусок есть несколько видов бао, в том числе с дайконом, морковью и кордицепсом (400 р.) — грибом, который в китайской медицине считается афродизиаком и омолаживающим средством. Огромный азиатский салат (700 р.) с половиной авокадо, бобами эдамамэ и ярким соусом подают со слайсами огурца и кусочками тофу в панировке, и он вполне сойдет за основное блюдо. Также в меню — супы, боулы, роллы, бургеры и три вида ньокки. Многие веганы любят «Циников» за десерты, и не зря. Выбор сладостей, приготовленных на основе ингредиентов растительного происхождения, большой: от пончиков и медовика (490 р.) до глянцевой клубничной тарталетки (550 р.).
Eva
Вторая Eva открылась в набирающих ресторанные обороты Хамовниках, фактически на одной из центральных улиц района — Плющихе. Интерьер выглядит даже более греческим, чем на Большой Грузинской, а меню практически такое же. Из нового — дип мелидзана из запеченных баклажанов и перцев с пастой тхина (310 р.), кролик с зелеными овощами (1680 р.) и раздел сувлаки. Но вскоре планируют ввести блюда на компанию. В новой Eva появился отдельный зал с баром, за который по-прежнему отвечает команда Макса Горелика.
Louis The Claw
В отеле Marco Polo новый поп-ап-резидент: на месте Jane и Late Checkout Bar Алексей Буров и Артем Балаев открыли одно место — Louis The Claw. У нас есть всего год, чтобы туда сходить, потом отель закроется на реконструкцию. Команда решила бросить вызов Патрикам и открыть заведение совсем иного толка — с джазовыми концертами, едой в стиле американской отельной классики и коктейлями с зонтиками. В Louis два зала — барный и ресторанный, где расположена сцена. Меню в обоих одинаковое, но небанальное: пробовать нужно каноническое фритто мисто (1420 р.), краб-ролл на сливочной бриоши (1500 р.), суп гамбо с морепродуктами (850 р.), курицу Barbutto (1100 р.) и луизианский бургер с хрустящей курицей (950 р.). За кухню отвечает бренд-шеф Dreamteam Алексей Каневский. Концерты обещают с пятницы по воскресенье, а в остальные дни будут пробовать разные творческие форматы — от стендапов до поэтических слемов. Но и фоновой музыке уделяют большое внимание и ставят фанк и диско 70–80-х.