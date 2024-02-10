Не только гренки: 9 московских баров и пабов, где можно вкусно поесть

В двухуровневом ресторане Владимира Перельмана можно выпить и пиво, и игристое — все, как заявлено в названии. К напиткам предлагают пивной и винный сеты на компанию: колбасы, крылышки BBQ и пончики с телячьими щечками подойдут к пенному, а утиное филе с фундуком, куриный паштет и камамбер с финиковым чатни хорошо сочетаются с игристыми винами. К слову, бренд-шеф Дмитрий Париков придумал меню, которое отлично работает и само по себе, без напитков. Например, в ресторане можно попробовать хрустящие мини-чебуреки с судаком, щупальца осьминога с пряным соусом из трав, пиццу с тамбовским окороком и тартар из мраморного бычка с соленым лимоном. Баскский чизкейк и крем-брюле с малиной — на десерт.