Не только гренки: 9 московских баров и пабов, где можно вкусно поесть

Dacha Gastropub
Новый Арбат, 28
Большой пивной проект от Lucky Group совмещает просторный ресторан и собственную пивоварню, где готовят классический лагер, плотный стаут, вишневый эль и мюнхенский хеллес. В Dacha можно идти ради пива, а можно и ради еды: в обоих случаях есть, из чего выбрать. На закуску — крылья BBQ или мозговую косточку с чимичурри, на горячее — фирменный чизбургер на бриоши или сытный пастуший пирог с томленым мясом ягненка и картофельным пюре. А еще есть пицца из розовой дровяной печи, большие блюда на двоих и отдельное детское меню с очаровательным Dacha Meal — почти как Happy Meal, но по-своему.
«Тайная комната»
Солянка, ½
Один из самых таинственных пабов города (другое его название — Hidey Hole) спрятан в подвалах Солянки. «Тайная комната» и соседние с ней заведения находятся прямо под землей, соединенные секретными переходами. Интерьер воссоздает викторианский готический собор. Чтобы добиться аутентичности, команда бара искала декоративные элементы на барахолках и винтажных рынках по всему миру. Заходишь внутрь и видишь под потолком колокол 1862 года, а на стене — старинный витраж из английского костела.
Барную карту придумал Виталий Бганцов (Tabi, Voda, Veladora) — многие коктейли готовят на пиве. А за кухню отвечает шеф Publife Group Артем Мухин: здесь есть курица гриль, жареные колбаски с тушеной капустой, сэндвич с пастрами, фиш-энд-чипс и другие блюда, которые подходят пиву.
Abbey Players
Новый Арбат, 5
К выражению «хлеба и зрелищ» в этом паб-театре Дениса Бобкова отнеслись серьезно: к пиву можно взять не только неплохие закуски, но и билет на представление — в баре регулярно проходят спектакли, многие из которых иммерсивные. Актеры играют между столиками, создавая шоу прямо внутри паба и ненавязчиво вовлекая гостей-зрителей в процесс.
В дни, когда спектаклей нет, Abbey’s Players работает как обычный паб, где можно попробовать разное пиво и заказать карпаччо из говядины, хумус, запеченные мозговые кости, куриную печень с камамбером, а еще свинину по-ирландски с капустой и томленые говяжьи щечки с карамелизированными овощами.
«Траппист»
Большой Черкасский пер., 15–17
Совсем недавно интерьер заведения обновили, сделав косметический ремонт, — и вот в «Трапписте» вновь готовы щедро лить вишневое бельгийское пиво и стауты. Пивная карта, к слову, напечатана на двадцати семи страницах, а в конце меню команда гастропаба учтиво расписала пивной словарь, чтобы вы точно не потерялись во всех дюббелях и квадрюпелях.
По выходным здесь устраивают бранчи с устрицами и большим похмельным супом, который стоит брать сразу на компанию. Еще в заведении гордятся фирменными картофельными вафлями с разными добавками и раклетом — особым швейцарским сыром, который подают слегка подплавленным.
Mission
Спартаковская, 3, стр. 3
Паб, где все привычные пивные закуски готовят только из растительных продуктов. Это веганское место успешно борется с гастрономическими стереотипами. Например, фирменный бургер с котлетой без мяса ничуть не уступает классическому варианту с говядиной, а для хот-догов используют отличные сочные «сосиски». С пивом тоже порядок: есть и позиции на кранах, и гостевые лоты, и тягучие фруктовые смузи, и кофейно-шоколадные стауты.
Method Beer & Munchies
Товарищеский пер., 4, стр. 5
Пусть вас не сбивает с толку слово munchies в названии, которое можно перевести как «закусочки», — еда из меню успешно претендует на гастрономическую самостоятельность. Например, гриль-чиз делают с острой капустой кимчи, в такос с вешенками добавляют чипотле и арбузную редьку, а свиные ребра маринуют в соево-медовом соусе и подают с салатом из хрустящего дайкона. Словом, это хитрые блюда: с виду они ничем не отличаются от большинства пивных закусок, а на деле оказываются весьма незаурядной едой.
Из пива здесь около двадцати вариантов разливного и сотни бутылочного, а интерьер выполнен в стиле «кирпичи и сваи», но благодаря зонированию и грамотному освещению помещение не выглядит неуютным.
Beer & Brut
Покровка, 26/1
В двухуровневом ресторане Владимира Перельмана можно выпить и пиво, и игристое — все, как заявлено в названии. К напиткам предлагают пивной и винный сеты на компанию: колбасы, крылышки BBQ и пончики с телячьими щечками подойдут к пенному, а утиное филе с фундуком, куриный паштет и камамбер с финиковым чатни хорошо сочетаются с игристыми винами. К слову, бренд-шеф Дмитрий Париков придумал меню, которое отлично работает и само по себе, без напитков. Например, в ресторане можно попробовать хрустящие мини-чебуреки с судаком, щупальца осьминога с пряным соусом из трав, пиццу с тамбовским окороком и тартар из мраморного бычка с соленым лимоном. Баскский чизкейк и крем-брюле с малиной — на десерт.
Escapist
Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1
Сюда стоит идти за похмельным джанк-фудом и уверенным выбором пива: есть несколько позиций на кранах, томатные гозе и фруктовые смузи, ассортимент напитков часто обновляется. К пиву рекомендуем взять любой из сэндвичей — их здесь подают в двух форматах: половинку и целый. Имейте в виду, что полноразмерные бутерброды по-настоящему внушительные. Если хочется чего‑нибудь жареного и жирного, можно заказать кусочки курицы в панировке, фиш-энд-чипс с мятым горошком, сырные палочки из моцареллы и баклажаны фри с томатами и кинзой. Выпили, поели, а дальше — играть в бильярд: стол расположили под высокими сводчатыми потолками с хулиганскими росписями.
«Спица»
Никольская, 25
Последнее заведение в подборке — легендарная «Спица» на крыше одного из самых несуразных зданий Москвы, торгового центра «Наутилус». Мест внутри совсем немного, зато в баре есть балкон, который летом становится верандой со стоячими столиками, — отсюда открывается панорамный вид на Лубянку, Центральный детский магазин и Политех.
В меню — российский крафт и пицца от корсиканца Сержио на тонком тесте с разными начинками: от привычных вариантов с салями или ветчиной и грибами до менее распространенной с баклажанами и печеным перцем. Эту пиццу нельзя назвать выдающейся, но она неплоха — особенно с пивом, особенно летним вечером.