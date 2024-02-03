«Жажда крови», «Воронеж» и еще восемь мест в Москве, где можно есть мясо, пивом запивать

В небольшом ресторане на «Белорусской» все меню — это без преувеличения ода мясу. Бренд-шеф и совладелец Павел Поцелуев выбирает неочевидные отрубы туши и придумывает новые варианты их приготовления. Здесь можно попробовать восемь видов тартара, в том числе на мозговой косточке и из ягненка, классические рибай и филе миньон, менее классический мачетеЭто часть диафрагмы — тонкой и волокнистой части туши. Иначе называется скерт-стейком и является одним из самых редких и ценных кусков мяса. или альтернативные стейки сухого созреванияЕсть два основных вида вызревания: сухое (dry) и влажное (wet). При сухой выдержке мышечная ткань размягчается, а влага испаряется, благодаря чему мясо становится ароматнее. Вкус в этом случае более концентрированный., которые нужно заказывать заранее. Кроме того, в «Жажде крови» с большим пиететом относятся к субпродуктам — в этом случае работает правило, что тушу убитого животного нужно использовать по максимуму.