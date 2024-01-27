Я рос в довольно бедной семье — девяностые, периферия, маленький городок, — когда дома порой даже хлеба не было. Но ярко помню из своего детства, что часто на столе стояла трехлитровая банка черной икры. И я еще в детстве ее переел. Дело в том, что мой дядя в те времена занимался, так скажем, браконьерством. В связи с этим черная икра в нашем доме была постоянно. Лет до восьми меня пичкали черной икрой, а в маленьком возрасте редко какой ребенок любит икру — и не важно, будет она красной или черной. Назовем это моей детской травмой или выработавшимся иммунитетом к черной икре. Но приготовить блюдо с этим продуктом для кого‑нибудь другого — я всегда с удовольствием.